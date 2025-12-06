"Chị đẹp" Bùi Lan Hương nói về sức mạnh văn hóa, xúc động vì một câu hát

Năm 2025 chứng kiến sự nở rộ của các dự án văn hóa - nghệ thuật đậm đà bản sắc Việt. Mới đây, MV Việt Nam tinh hoa gây chú ý khi quy tụ 11 ca sĩ ở nhiều thế hệ gồm: Lam Trường, Phương Vy, Phan Mạnh Quỳnh, Bùi Lan Hương, Isaac, Hương Tràm, Bùi Công Nam, Lâm Bảo Ngọc, GreyD, Cao Bá Hưng, Nguyễn Hùng.

Bài hát do nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong sáng tác, bắt nguồn từ cảm hứng về dòng chảy bản sắc Việt Nam và mong muốn trao truyền cho thế hệ trẻ những giá trị văn hóa dân tộc.

Ca sĩ Bùi Lan Hương chia sẻ về ca khúc (Ảnh: Ban tổ chức).

Ca sĩ Bùi Lan Hương, người đảm nhiệm một trong những câu hát quan trọng nhất trong ca khúc, chia sẻ: “Hiếm có ca khúc nào viết về đề tài tôn vinh những tinh hoa của con người Việt Nam lại hay và hào hùng đến thế”.

Bùi Lan Hương cho biết, lần đầu nghe bản demo, cô đã "nổi da gà" và cảm thấy vinh dự khi được góp giọng vào dự án. Nữ ca sĩ đặc biệt tâm đắc câu hát: "Từ văn hóa sẽ có tinh hoa". Cô nói: "Đôi khi người ta nghĩ rằng giàu mạnh là nhắc về tiền bạc nhưng thật ra văn hóa mới là gốc rễ. Chúng ta phải có văn hóa trước khi nghĩ đến những lợi ích vật chất khác".

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong tiết lộ, anh dành nhiều tháng liên tục lựa chọn những giọng ca phù hợp, không chỉ giỏi chuyên môn mà còn mang tinh thần gắn bó với văn hóa. Anh gọi đây là “hành trình đi tìm những người đồng thanh, đồng cảm, đồng điệu với văn hóa Việt”.

“Mỗi người góp một câu ngắn, nhưng là những mảnh ghép mang sức mạnh lớn”, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong tâm sự.

Trong phòng thu, anh trực tiếp làm việc với từng nghệ sĩ, chỉnh sửa từng điểm nhỏ nhất để giữ đúng tinh thần “tiếp nối tinh hoa”. Các nghệ sĩ trẻ cho biết, họ thực sự "chạm" khi thu âm bài hát này. Ca sĩ Bùi Công Nam chia sẻ: “Tôi tin rằng chỉ cần mình làm mọi việc tử tế thì sẽ mang lại thông điệp tích cực đến xã hội”.

Một trong những khoảnh khắc hậu trường đáng chú ý là cảnh thầy trò Lam Trường và GreyD gặp nhau tại phòng thu. Khoảnh khắc tưởng chừng giản dị ấy lại chạm đến tinh thần kết nối của âm nhạc, thể hiện sự giao thoa của các thế hệ.

Ca sĩ Lam Trường xúc động chia sẻ: “Tôi như thấy lại hình ảnh chính mình của nhiều năm trước. Âm nhạc vô cùng nhiệm màu khi đem mọi người lại với nhau, làm cho chúng ta trưởng thành hơn và có thể là trẻ hơn”.

Hồ Thu Anh, Kaity Nguyễn và Lâm Thanh Nhã trong MV (Ảnh: Ban tổ chức).

Đặc biệt, xuất hiện trong MV là các diễn viên chính đến từ 3 bộ phim điện ảnh Việt Nam nổi bật trong năm: Kaity Nguyễn của Tử chiến trên không, Nguyễn Hùng, Lâm Thanh Nhã của Mưa đỏ và Hồ Thu Anh của Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối.

Hồ Thu Anh nói rằng cô cảm thấy như mình “có thêm một cơ hội nữa để lan tỏa tinh thần của người Việt”, còn Lâm Thanh Nhã thì ví sự hội tụ này như “những thân gỗ nhỏ kết hợp lại với nhau tạo thành một con thuyền lớn để cùng ra khơi, đánh một vùng đất xa bờ hơn”.

Bên cạnh đó, MV còn tái hiện các loại hình nghệ thuật đặc sắc như chèo hề, múa bóng rỗi, múa chén... Ngay khi ra mắt, sự kết hợp đặc biệt này đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả, đạt hơn nửa triệu lượt xem sau gần 1 ngày.

Hoàng Thư