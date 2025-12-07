MPV cỡ nhỏ "đua" giảm giá, gia tăng sức cạnh tranh trước đối thủ mới

Trong tháng 12, các mẫu MPV cỡ nhỏ tiếp tục có ưu đãi lớn từ nhà phân phối và đại lý, giúp khách Việt tiết kiệm được hàng chục triệu đồng. Bên cạnh yếu tố cạnh tranh với đối thủ, loạt xe này đang gặp áp lực mới từ những mẫu ô tô 7 chỗ trong tầm giá 700 triệu đồng, như VinFast Limo Green, Toyota Innova Cross 2.0G hay Mitsubishi Destinator.

Toyota Veloz Cross và Avanza Premio

Trong tháng 12, Toyota Veloz Cross và Avanza Premio tiếp tục được hãng xe Nhật Bản hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và tặng kèm một năm bảo hiểm thân vỏ, áp dụng cho tất cả các phiên bản. Tại nhiều đại lý, gói bảo hiểm được quy đổi thành tiền mặt, giúp giá bán của Toyota Veloz Cross giảm 73-75 triệu đồng.

Theo đó, giá bán thực tế của Veloz Cross được hạ còn 565-585 triệu đồng, chỉ ngang một mẫu SUV hạng A như Kia Sonet (cao nhất 624 triệu đồng). Đáng chú ý, toàn bộ xe đang được ưu đãi có năm sản xuất mới nhất là 2025 (VIN 2025).

Toyota Veloz Cross được lắp ráp trong nước, tiêu thụ tổng cộng 6.225 chiếc sau 10 tháng đầu năm (Ảnh: TMV).

Tương tự, Toyota Avanza Premio có mức giảm 65-69 triệu đồng, đưa giá bán thực tế hạ còn 493-529 triệu đồng. Dòng xe này được thiết kế để hướng tới đối tượng người dùng có nhu cầu mua xe để chạy dịch vụ, song không “hút” khách bằng Veloz Cross, chỉ bán được 956 xe trong 10 tháng đầu năm.

Hyundai Stargazer

Không thua kém Toyota Veloz Crozz, Hyundai Stargazer được hãng xe Hàn Quốc áp dụng ưu đãi giảm giá tới 76 triệu đồng trong tháng cuối cùng của năm, nhiều hơn tháng trước. Ngoài ra, khách mua xe còn được tặng thêm gói gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000km.

Khách mua Stargazer trong tháng 12 còn được tặng quyền lợi Hội viên khách hàng Hyundai hạng Bạch Kim trị giá 10 triệu đồng (Ảnh: Đại lý Hyundai).

Với khuyến mại kể trên, bản cao nhất của Hyundai Stargazer (X Cao cấp) được giảm giá từ 599 triệu xuống 523 triệu đồng, duy trì được khoảng cách an toàn với các đối thủ. Dù vậy, sức tiêu thụ của Stargazer không nổi bật trong phân khúc, với lũy kế doanh số 10 tháng đầu năm đạt 2.673 chiếc.

Mitsubishi Xpander

Là sản phẩm bán chạy nhất phân khúc MPV cỡ nhỏ, song Mitsubishi Xpander vẫn được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ từ nhà phân phối trong tháng 12, áp dụng cho tất cả các phiên bản. Lưu ý, dòng 2026 với phom mới hiện chỉ có biến thể AT Premium cao cấp nhất, hai bản thấp hơn vẫn thuộc phom cũ.

Mitsubishi Xpander AT Premium 2026 được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ tương đương với mức giảm 66 triệu, hạ giá xuống 593 triệu đồng (Ảnh: Ngọc Trâm).

Bản tiêu chuẩn (MT) của Mitsubishi Xpander chỉ có xe VIN 2024, được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (56 triệu đồng), đi kèm một năm bảo hiểm vật chất và camera lùi. Tại nhiều đại lý, gói bảo hiểm có thể quy đổi thành 8 triệu tiền mặt, giúp giá xe giảm tổng cộng 64 triệu, hạ từ 560 triệu xuống 496 triệu đồng.

Suzuki XL7 Hybrid

Vốn có giá bán thuộc hàng dễ tiếp cận trong phân khúc MPV cỡ nhỏ (cụ thể là 599,9 triệu đồng), Suzuki XL7 Hybrid vẫn được hãng xe Nhật Bản áp dụng ưu đãi lớn trong tháng 12. Theo đó, mẫu xe này được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và tặng kèm gói bảo dưỡng xe lên đến 3,5 năm.

Suzuki XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. So với các đối thủ, sức tiêu thụ của mẫu xe này chưa nổi bật, bán được tổng cộng 2.094 chiếc sau 10 tháng đầu năm (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Một số đại lý quy đổi hết những khuyến mại trên thành tiền mặt, giúp giá bán thực tế của Suzuki XL7 Hybrid được giảm trực tiếp 70 triệu, hạ xuống 529,9 triệu đồng. Ưu đãi này áp dụng cho cả xe VIN 2025.

Loạt đối thủ mới của các mẫu MPV cỡ nhỏ

VinFast Limo Green, Toyota Innova Cross 2.0G và Mitsubishi Destinator có điểm chung là giá bán dưới 750 triệu đồng. Kết hợp với lợi thế là không gian rộng rãi, những mẫu xe này đang tạo áp lực khá lớn cho phân khúc MPV cỡ nhỏ.

Điển hình như VinFast Limo Green chính thức được bàn giao từ tháng 8 nhưng ngay ở tháng 9 đã thành công “cắt mạch” dẫn đầu doanh số suốt 3 năm của Xpander. Sức hút của mẫu MPV thuần điện thương hiệu Việt tiếp tục được duy trì ở tháng 10, với kết quả bán hàng lên tới 4.160 chiếc, gần như cao nhất thị trường.

Tương tự, Toyota Innova Cross 2.0G cũng đang tạo áp lực cho các mẫu xe 7 chỗ cỡ nhỏ, sau khi được chốt giá bán lẻ đề xuất là 730 triệu đồng. Rẻ hơn 95 triệu đồng so với phiên bản V, song Innova Cross 2.0G có trang bị không nhiều khác biệt.

Bản tiêu chuẩn của Toyota Innova Cross vẫn có đèn LED, ghế da, điều hòa tự động, phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động (Ảnh: Đại lý Toyota).

Về phía Mitsubishi Destinator, đây là sản phẩm hoàn toàn mới, lần đầu được giới thiệu tại nước ta. “Tân binh” này được định vị ở phân khúc C-SUV nhưng lại có không gian 7 chỗ rộng rãi hơn một chút so với các mẫu MPV cỡ nhỏ, đồng thời đang được áp dụng giá ưu đãi 739-808 triệu đồng trong tháng 12.

Giá bán của ba cái tên kể trên tuy vẫn cao hơn một chút so với các mẫu MPV cỡ nhỏ, nhưng theo nhận định của giới chuyên gia, khách hàng quan tâm đến không gian rộng rãi có thể vẫn sẽ sẵn sàng chi trả thêm. Đây cũng là lý do những mẫu xe này đều khuyến mại lớn, để tạo cách biệt giá bán.