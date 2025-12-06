Người đàn ông bất ngờ bị đâm gục trên đường ở TPHCM

Tối 6/12, Công an TPHCM đang phối hợp cùng Công an phường Phước Long điều tra vụ một người bị đâm tử vong trên đường Đỗ Xuân Hợp.

Hơn 17h cùng ngày, hai người đàn ông đứng nói chuyện rồi xảy ra mâu thuẫn tại điểm giao giữa đường Đỗ Xuân Hợp và đường 339, phường Phước Long, TPHCM.

Sau cuộc tranh cãi, một người bất ngờ rút hung khí tấn công đối phương rồi rời khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ án mạng (Ảnh: Xuân Đoàn).

Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng tử vong trên đường đến bệnh viện. Qua xác minh, người thiệt mạng là N.N.M. (41 tuổi, ngụ đường 339, phường Phước Long).

Công an phường Phước Long phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TPHCM) đến hiện trường trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, truy xét thủ phạm.

Đến khoảng 20h, nghi phạm bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại quận Gò Vấp cũ.