Lãnh đạo các xã, phường và đặc khu ở TPHCM bàn về kết nối du lịch

Ngày 6/12, lãnh đạo của 168 phường, xã, đặc khu ở TPHCM dự buổi họp mặt tại khách sạn REX để thảo luận cùng Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) về định hướng kết nối, phát triển du lịch cùng cộng đồng.

Sự kiện có sự tham dự của đại diện Thành ủy, UBND TPHCM, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các địa phương cùng các cơ quan báo chí Trung ương và TPHCM, các công ty thành viên thuộc hệ thống Saigontourist Group.

Sự kiện được kỳ vọng tăng cường kết nối, hợp tác giữa doanh nghiệp - chính quyền - cộng đồng địa phương trong việc phát triển du lịch theo định hướng bền vững, xanh và sáng tạo. Đây là mô hình hợp tác nhằm đảm bảo sự phát triển hài hòa giữa lợi ích kinh tế, bảo tồn môi trường và phúc lợi xã hội.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng phát biểu tại sự kiện (Ảnh: S.T.).

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cho biết, trong suốt 50 năm hình thành và phát triển, Saigontourist Group đã khẳng định được vị thế thương hiệu không chỉ trong nước mà còn trên thị trường quốc tế.

Lãnh đạo UBND TPHCM mong muốn, từng địa phương, các cơ quan truyền thông và Saigontourist Group tiếp tục quảng bá, phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng tại 168 phường, xã theo hướng số hóa, xanh và bền vững.

Đây là những phần việc góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa TPHCM trở thành điểm đến hàng đầu châu Á, đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Sự kiện họp mặt về định hướng kết nối, phát triển du lịch cùng cộng đồng (Ảnh: S.T.).

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Saigontourist Group, chia sẻ, việc hợp tác với 168 phường, xã của TPHCM và các đối tác truyền thông chiến lược là hành động cụ thể hóa cam kết không chỉ nhằm phát triển kinh tế du lịch, mà còn để bảo tồn di sản, xây dựng môi trường du lịch văn minh. Sự hợp tác này cũng hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

"Chúng tôi tin tưởng rằng, bằng việc kết nối, đổi mới và tập trung vào du lịch xanh, TPHCM sẽ vươn lên trở thành “Điểm đến hàng đầu châu Á”, một thành phố không chỉ hiện đại mà còn giàu bản sắc, thân thiện và bền vững”, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa nói.