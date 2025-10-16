Không gian lễ ăn hỏi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Quảng Trị

Sáng 16/10, lễ nạp tài và ăn hỏi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà diễn ra tại tư gia nhà gái ở Thanh Hóa với sự tham gia của gia đình, họ hàng, bạn bè thân thiết hai bên.

Nguồn tin hé lộ với phóng viên Dân trí, các khâu chuẩn bị cho buổi lễ đã hoàn tất từ sớm để đón nhà trai vào khoảng 8h.

Lễ ăn hỏi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà diễn ra sáng 16/10 (Ảnh: Người thân cung cấp).

Không gian lễ ăn hỏi được trang trí với tông màu trắng và xanh ngọc lục bảo làm chủ đạo. Những chi tiết bài trí nhấn mạnh sự sang trọng, thanh lịch nhưng vẫn giữ nét truyền thống.

Bên ngoài cổng lễ, phông nền xanh phủ kín hoa trắng, điểm xuyết những đèn lồng tre treo xen kẽ. Trên phông chính, tên cô dâu chú rể được thiết kế nổi bật cùng biểu tượng song hỷ.

Bên trong, khu vực làm lễ và bàn tiệc được sắp xếp gọn gàng. Nhiều dãy bàn phủ khăn trắng, trang trí lọ hoa tông trắng - xanh. Ở trung tâm, phông nền lễ nạp tài được dựng bằng vải xanh kết hợp mảng hoa tươi màu trắng, góp phần làm nên tổng thể hài hoà, tinh tế.

Gam màu trắng và xanh ngọc lục bảo tạo không gian tinh tế, trang trọng (Ảnh: Người thân cung cấp).

Không gian vừa hiện đại vừa đậm dấu ấn truyền thống gợi nên không khí ấm áp, trang nhã, nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, chỉn chu cho ngày trọng đại của Hoa hậu Việt Nam 2020.

Theo ê-kíp thực hiện, không gian lễ ăn hỏi được thiết kế theo chủ đề “Sắc xanh mộc bản”. Hai sắc màu xanh - trắng tượng trưng cho hoa lá và nước, gợi lên cảm giác thanh khiết, đồng thời ẩn chứa thông điệp về tình yêu bền vững, vĩnh cửu.

Trong lễ ăn hỏi, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng thiếu gia mặc trang phục do nhà thiết kế Dũng Nguyễn thực hiện. Chiếc áo dài mang vẻ đẹp mây trời của vùng đất Thanh Hóa - Quảng Trị với màu sắc chủ đạo là tông trắng tinh khôi.

Chồng của Hoa hậu Đỗ Thị Hà là Nguyễn Viết Vương (SN 1994), một doanh nhân người Quảng Trị, hiện là tổng giám đốc tập đoàn lớn.

Sau lễ ăn hỏi, cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới ở Quảng Trị vào ngày 22/10.