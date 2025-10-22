Hoa hậu Đỗ Thị Hà lên xe hoa về Quảng Trị, bố chú rể phát biểu xúc động

Trong ngày trọng đại, Hoa hậu Việt Nam 2020 diện áo dài đắp ren, cài khăn voan trắng. Cô bày tỏ sự xúc động khi chụp hình kỷ niệm cùng người thân, họ hàng và bạn bè trước khi lên xe hoa về nhà chồng.

Vào buổi tối trước đó, gia đình hoa hậu tổ chức tiệc mừng, được người thân, hàng xóm tới chung vui, ca hát đến khuya.

Đỗ Thị Hà sánh đôi bên doanh nhân Nguyễn Viết Vương trong lễ vu quy (Ảnh: Linh Lê Chí).

Khoảng 6h30, đoàn nhà trai có mặt thực hiện nghi lễ xin dâu. Ông Đỗ Văn Tào - cha của hoa hậu - dẫn con rể vào phòng đón dâu, ân cần nắm tay động viên hai con, sau đó dẫn cặp đôi bước ra chào họ hàng hai bên.

Ông Nguyễn Viết Hải - cha của chú rể - có bài phát biểu ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc. Ông nói: "Hôm nay, gia đình nhà trai mang đến khay cau trầu, dâng lên tổ tiên, ông bà của nhà gái, mong muốn xin phép tổ tiên, gia đình nhà gái được đón cháu Đỗ Thị Hà về làm dâu gia đình nhà tôi.

Không có gì hơn, tôi biết ơn gia đình nhà gái đã tiếp đón long trọng nhà trai. Chúc gia đình nhà gái sức khỏe, may mắn. Chúc cho hai con hạnh phúc, yêu nhau mãi mãi, dài lâu".

Mẹ cô dâu và mẹ chú rể thực hiện nghi thức trao nón. Đây là phong tục cưới xin lâu đời, phổ biến ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Trong ngày cưới, cô dâu sẽ được mẹ chồng tặng một chiếc nón lá đặc biệt, tượng trưng cho sự chuyển giao cuộc đời từ gia đình bên ngoại sang gia đình bên nội.

Đỗ Thị Hà rơi nước mắt trong giây phút tạm biệt mẹ (Ảnh: Linh Lê Chí).

Trong giây phút tiễn con gái lên xe hoa, mẹ cô dâu cầm nón lá che cho con, rơm rớm nước mắt. Hoa hậu Đỗ Thị Hà cũng xúc động, cố gắng không bật khóc.

Theo phong tục truyền thống, mẹ cô dâu sẽ không đưa con gái về nhà chồng. Hoa hậu Đỗ Thị Hà sẽ di chuyển bằng ô tô quãng đường khoảng 350km đến phường Đồng Hới, Quảng Trị.

Mẹ của Đỗ Thị Hà tiễn con gái về nhà chồng (Ảnh: Linh Lê Chí).

Dự kiến, đám cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương diễn ra lúc 17h hôm nay, quy tụ nhiều sao Việt tham dự.

Một nguồn tin thân cận cho biết, nhà trai bắt đầu thi công rạp cưới từ một tuần trước.

Hôn lễ được dựng rạp trong khuôn viên hơn 2.000m2 bên bờ sông Nhật Lệ, bố trí hệ thống đèn LED phủ kín các mái vòm. Bên trong không gian tiệc cưới được trang trí hai màu xanh lá - trắng, trang trí nhiều hoa tươi, cây cảnh.