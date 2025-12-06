Á hậu Hương Ly: Tuổi thơ chăn trâu, bất ngờ lên xe hoa với chồng doanh nhân

Những ngày qua, thông tin Á hậu Hương Ly lên xe hoa với doanh nhân Tùng Anh thu hút sự quan tâm của khán giả. Ở tuổi 30, người đẹp cho biết đã sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân khi tình cảm của cả hai đạt đến độ chín sau nhiều năm gắn bó.

Chồng cô là doanh nhân sinh sống tại Hà Nội, từng du học ở London (Anh) trước khi trở về tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình.

Hương Ly cho biết, trong hai năm đầu yêu nhau, cả hai phải vượt qua thử thách yêu xa khi Tùng Anh sống ở Hà Nội còn cô làm việc chủ yếu tại TPHCM. Theo thời gian, họ học cách thu xếp để gặp gỡ thường xuyên hơn. Sau đám cưới, người đẹp dự định chuyển ra Bắc sinh sống để gần chồng và thuận tiện chăm lo cho tổ ấm.

Hồi tháng 3, Hương Ly từng hé lộ được bạn trai cầu hôn dưới chân núi Phú Sĩ (Nhật Bản). Dù vậy, cô giữ sự kín đáo, không chia sẻ thêm về kế hoạch cưới xin cho đến thời điểm cận ngày trọng đại.

Hương Ly tên đầy đủ là Nguyễn Thị Hương Ly, sinh năm 1995, quê ở Gia Lai. Cô sở hữu chiều cao 1,76m cùng số đo 83-62-95cm, là gương mặt quen thuộc của làng mẫu Việt và được nhiều nhà thiết kế "chọn mặt gửi vàng".

Ít ai biết rằng Hương Ly có tuổi thơ gắn liền với công việc đồng áng, từng phụ bố mẹ chăn trâu suốt nhiều năm. Hình ảnh cô bé gầy gò ở vùng quê Gia Lai từng khiến khán giả bất ngờ khi đối chiếu với vẻ tự tin, hiện đại của cô khi trưởng thành.

Năm 2015, Hương Ly đăng quang Vietnam’s Next Top Model, trở thành gương mặt sáng giá của sàn diễn. Song hành với nghề mẫu, cô kiên trì theo đuổi giấc mơ thi sắc đẹp, đặc biệt là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Năm 2017, cô nộp đơn thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nhưng rút lui vì lý do cá nhân. Năm 2019 và 2022, Hương Ly trở lại cuộc thi với vẻ đẹp khỏe khoắn, phong độ ổn định, nhưng đều dừng lại ở top 5 đầy tiếc nuối.

Tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, câu chuyện tuổi thơ "10 năm chăn trâu" của cô từng gây xúc động. Đoạn hát vui "Ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu sướng lắm chứ" của Hương Ly được lan truyền mạnh, khiến biệt danh "cô bé chăn trâu" gắn liền với cô cho đến nay.

Dù xuất thân trong gia đình nghèo khó, Hương Ly khẳng định cô chưa bao giờ muốn lấy câu chuyện cơ cực để gây chú ý. Với người đẹp, ký ức chăn trâu thuở nhỏ lại là những ngày tháng vui vẻ, vô tư và tràn đầy hạnh phúc.

Đến năm 2023, Hương Ly tiếp tục thử sức và giành danh hiệu Á hậu 1 Miss Universe Vietnam. Sau đó, cô được bổ nhiệm làm Giám đốc quốc gia Miss Universe Vietnam.

Chia sẻ về hành trình bền bỉ dự thi hoa hậu, Hương Ly thẳng thắn: "Tôi từng có cơ hội thử sức ở nhiều cuộc thi khác, nhưng chỉ chọn Miss Universe vì đó là ước mơ và đam mê thật sự". Cô cho biết bản thân yêu thích tinh thần mà cuộc thi hướng đến, đó là hình ảnh người phụ nữ hiện đại, có câu chuyện riêng và sự chủ động trong cuộc sống.

Từ một "cô bé chăn trâu" ở vùng quê Gia Lai đến người mẫu được săn đón, rồi trở thành á hậu, hành trình của Hương Ly trải dài bằng nỗ lực và sự bền bỉ. Ở tuổi 30, khi chính thức về chung nhà với doanh nhân Tùng Anh, cô nói chỉ mong một cuộc sống an yên và giản dị.

Ảnh: Facebook nhân vật