Hình ảnh trong lễ ăn hỏi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Quảng Trị

Sáng 16/10, lễ ăn hỏi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Nguyễn Viết Vương (quê ở Quảng Trị) được tổ chức tại tư gia nhà gái ở huyện Hậu Lộc (cũ), tỉnh Thanh Hóa.

Trong lễ ăn hỏi, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Quảng Trị diện áo dài với tông màu trắng nhẹ nhàng.

Nhiều người dân địa phương có mặt bên ngoài từ rất sớm để gửi lời chúc mừng đến gia đình hoa hậu quê Thanh Hóa.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà rạng rỡ trong lễ ăn hỏi.

Gần 8h, thiếu gia Nguyễn Viết Vương cùng gia đình mang theo sính lễ có mặt tại tư gia nhà gái.

Buổi lễ được tổ chức trang trọng với sự hiện diện của gia đình hai bên, người thân và bạn bè thân thiết.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng hạnh phúc trong lễ ăn hỏi.

Đại diện họ nhà gái đón tiếp nhà trai trong lễ ăn hỏi.

Cặp đôi chụp ảnh lưu niệm trước cổng nhà.

Nhiều hoa hậu, á hậu là bạn của Hoa hậu Đỗ Thị Hà diện áo dài có mặt tại lễ ăn hỏi.

Chồng của Hoa hậu Đỗ Thị Hà là Nguyễn Viết Vương (SN 1994), một doanh nhân quê ở Quảng Trị, hiện là tổng giám đốc một tập đoàn lớn.

Sau lễ ăn hỏi, cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới ở Quảng Trị vào ngày 22/10.

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001, quê ở Thanh Hóa. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, trở thành đại diện Việt Nam tại Miss World 2021 và vào top 13 chung cuộc. Sau khi tốt nghiệp ngành Luật kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân cuối năm 2023, hoa hậu đảm nhận vị trí đồng sáng lập và CEO của một thẩm mỹ viện quốc tế. Từ đầu năm 2024, mạng xã hội lan truyền tin đồn Đỗ Thị Hà hẹn hò thiếu gia "nghìn tỷ". Cặp đôi nhiều lần được bắt gặp xuất hiện cùng nhau trong các chuyến du lịch. Hoa hậu Đỗ Thị Hà không phủ nhận tin đồn tình cảm nhưng cũng không tiết lộ chi tiết vì muốn giữ sự riêng tư cho bạn trai.

Ảnh: Hoàng Nhung