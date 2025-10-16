Hoa hậu Đỗ Thị Hà bật khóc khi nhận quà cưới từ bà ngoại

Sáng 16/10, Hoa hậu Đỗ Thị Hà (SN 2001) và doanh nhân Nguyễn Viết Vương (SN 1994) tổ chức lễ ăn hỏi ở tư gia nhà gái tại Thanh Hóa.

Từ 8h, doanh nhân Nguyễn Viết Vương mang mâm quả đến nhà gái để hỏi vợ. Dàn phù dâu của Đỗ Thị Hà quy tụ nhiều mỹ nhân như: Thanh Thủy, Kiều Duy, Ngọc Thảo...

Đỗ Thị Hà rạng rỡ trong lễ ăn hỏi (Ảnh: Lê Chí Linh).

Buổi lễ diễn ra trong không khí tươi vui, ấm cúng. Đỗ Thị Hà và chồng thực hiện các nghi lễ truyền thống, xúc động khi nhận được tình yêu thương, lời chúc phúc từ người thân, bạn bè.

Trong giây phút được gia đình trao quà hồi môn, dặn dò cho hành trình mới, Hoa hậu Đỗ Thị Hà rưng rưng nước mắt. Đón nhận món quà cưới từ bà ngoại, người đẹp bật khóc nức nở. Vợ chồng hoa hậu cho biết sẽ luôn ghi nhớ lời nhắn nhủ từ gia đình để vun đắp tổ ấm, sống yêu thương, nhường nhịn và có trách nhiệm với nhau.

Chồng ân cần động viên, chăm sóc Đỗ Thị Hà (Ảnh: Chụp màn hình).

Khoảnh khắc doanh nhân Nguyễn Viết Vương ân cần nắm tay, an ủi Đỗ Thị Hà khi cô xúc động cũng thu hút sự chú ý của khán giả.

Người hâm mộ khen cặp đôi có ngoại hình xứng đôi vừa lứa, bày tỏ niềm vui khi Đỗ Thị Hà đã tìm được bến đỗ hạnh phúc và mong cô có cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà tình cảm bên chồng (Ảnh: Lê Chí Linh).

Trong ngày trọng đại, Hoa hậu Đỗ Thị Hà trang điểm nhẹ nhàng, tóc xõa tự nhiên. Cô dâu và chú rể diện áo dài trắng đồng điệu mang tên "Thanh Bình hỷ lạc" do nhà thiết kế Dũng Nguyễn thực hiện.

Nhà thiết kế cho biết, Đỗ Thị Hà yêu văn hóa truyền thống nên mong muốn mặc bộ áo dài đậm bản sắc quê hương. Tên "Thanh Bình" được ghép từ Thanh Hóa và Quảng Bình (cũ) - quê hương của cặp đôi.

Những họa tiết về di tích ở vùng đất Quảng Bình và hình ảnh chim lạc trên trống đồng Đông Sơn không chỉ là biểu tượng bản sắc văn hóa, mà còn gửi gắm thông điệp về sự thuận hòa, viên mãn trong tình yêu của cô dâu, chú rể.

Sau lễ ăn hỏi, cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới ở Quảng Trị vào ngày 22/10.