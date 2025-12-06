Minh Triệu vấp tà váy, xử lý sự cố chuyên nghiệp trên sàn diễn thời trang

Tối 5/12, chương trình thời trang Emerge của nhà thiết kế (NTK) Đỗ Long diễn ra tại TPHCM, có sự tham gia của nhiều chân dài nổi tiếng.

Võ Hoàng Yến đảm nhận vai trò mở màn show diễn. Cô toát lên vẻ uy quyền, mạnh mẽ trong bộ cánh gồm áo lông và quần da màu nâu, phối với mũ cùng tông.

Hình thể săn chắc của Võ Hoàng Yến sau khi sinh con đầu lòng nhận được nhiều lời khen. Người đẹp 37 tuổi cho biết, trước chương trình, cô đã phải giảm cân cấp tốc để mặc vừa bộ trang phục. Siêu mẫu xem đây là thử thách nhưng cũng là động lực để cô trở lại mạnh mẽ hơn.

Siêu mẫu Minh Triệu mặc bộ đầm khoét cổ sâu, có điểm nhấn là chi tiết sequin lấp lánh cùng lông vũ sang trọng. Cô bày tỏ sự hào hứng khi sải bước trên sàn runway có chiều dài "khủng" nhất của Đỗ Long từ trước tới nay.

Khi đang catwalk, Minh Triệu gặp sự cố vấp tà váy. Chiếc áo choàng nặng cũng khiến cô khó khăn khi di chuyển, song chân dài bình tĩnh bước đi, xử lý tình huống khéo léo.

Màn trình diễn của Minh Triệu nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả. Thời gian qua, cô và Hoa hậu Kỳ Duyên vướng ồn ào khi có những động thái đáp trả nhau trên mạng xã hội.

Á hậu Lệ Hằng có thần thái ấn tượng khi bước trên sàn diễn. Cô mặc bộ cánh mang tính ứng dụng cao, gồm áo khoác và chân váy da màu nâu, phối phụ kiện trang sức to bản. Chiếc túi lông xù kết hợp cùng trang phục làm tăng sự tương phản về chất liệu.

Á hậu Ngọc Thảo xuất hiện trong thiết kế “điêu khắc sống” với các dải da tối màu ôm sát cơ thể theo chuyển động xoáy. Kiểu tóc chiến binh cột cao khiến diện mạo của cô thêm phần ấn tượng.

Show diễn còn quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của làng mốt như: Lại Mai Hoa, Đỗ Hương Giang, Lê Thanh Thảo, Trà My, TyhD Thùy Dương, Đoàn Tường Linh...

Huỳnh Tú Anh - Quán quân The Face Vietnam 2023 - khoe vẻ đẹp trưởng thành, sắc sảo. Bộ cánh cô trình diễn trong show được khán giả nhận xét là một trong những thiết kế bắt mắt nhất.

Bộ sưu tập mới của NTK Đỗ Long lấy cảm hứng từ vẻ đẹp tàn tro sau đám cháy, truyền tải tinh thần về cái đẹp rực rỡ, sức sống mãnh liệt. Bộ sưu tập có những chiếc đầm cắt xẻ gợi cảm cùng phom dáng tôn đường cong quen thuộc, song cũng có các thiết kế cho thấy sự phá cách qua việc xử lý chất liệu cầu kỳ, kỹ thuật thủ công…

Các thiết kế có tông màu rực rỡ, đa dạng từ đen, san hô đến vàng, đỏ. Sự tương phản giữa chất liệu và kỹ thuật xử lý từ bề mặt ánh kim đến những chất liệu thô mộc như da nâu, tua sợi hay vàng đồng là điểm nhấn giúp trang phục tạo dấu ấn.

Ngoài ra, kỹ thuật dựng phom 3D, cổ dựng cao, kết hợp khoen kim loại... cho thấy tư duy thiết kế tỉ mỉ, chuyên nghiệp và chú trọng thẩm mỹ của ê-kíp Đỗ Long.

Ở phần sau, bộ sưu tập giới thiệu các thiết kế mang chất liệu lụa, ren và lưới mảnh, qua đó vừa phô đường cong vừa giữ được tính trang nhã. Kỹ thuật tạo nếp rủ mềm, gợi cảm cũng là yếu tố chuyên môn không thể thiếu trong nhiều trang phục bởi đây vốn là thế mạnh lâu nay của Đỗ Long.

Thay vì trình diễn ở những sàn runway hào nhoáng, lần này, Đỗ Long giới thiệu bộ sưu tập trong không gian pha trộn kiến trúc thô mộc và tinh thần đương đại. Show diễn ra tại tầng cao của một tòa nhà ở TPHCM, thực hiện bởi đạo diễn sân khấu Anh Dương.

Ảnh: Ban tổ chức