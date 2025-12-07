Sắp xử phúc thẩm vụ bị “giam" bằng cử nhân 30 năm, kiện đòi 46 tỷ đồng

Phiên tòa phúc thẩm sẽ được TAND TP Hà Nội tổ chức vào sáng 11/12. Đáng chú ý, người đại diện theo pháp luật của Đại học Kinh tế quốc dân đã được thay đổi từ ông Phạm Hồng Chương sang ông Bùi Huy Nhượng - Giám đốc.

Đại học Kinh tế quốc dân (Ảnh: Thế Kha).

Trước đó (sáng 17/11), TAND TP Hà Nội quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm theo văn bản đề nghị của luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Đại học Kinh tế quốc dân. Lý do bởi nhà trường đang hoàn thiện thủ tục ủy quyền và mời luật sư tranh tụng tại phiên tòa.

Hơn nữa, Đại học Kinh tế quốc dân cũng cần thời gian để sao chụp hồ sơ vụ án liên quan đến kháng cáo của ông Dương Thế Hảo (SN 1959, trú tại phường Vĩnh Hưng, Hà Nội).

Câu chuyện của ông Hảo được Dân trí phản ánh trong thời gian dài. Vốn là sinh viên hệ chính quy Khoa Kinh tế công nghiệp K26-27, Đại học Kinh tế quốc dân, ông Dương Thế Hảo đã nộp đủ hồ sơ, lý lịch quân nhân, quyết định xuất ngũ, địa chỉ tạm trú cũng được chuyển về trường. Vì không lấy được bằng tốt nghiệp nên toàn bộ hồ sơ gốc của ông bị nhà trường giữ lại.

Trong đơn khởi kiện, người đàn ông này khẳng định việc bị “giam” bằng cử nhân suốt 30 năm khiến cuộc sống cá nhân của ông bị đảo lộn, không thể đăng ký kết hôn, đăng ký hộ khẩu, không thể làm giấy khai sinh cho con tại Hà Nội.

Tại phiên tòa sơ thẩm tổ chức hôm 18/6, ông Hảo nâng số tiền yêu cầu trường đại học phải bồi thường cho cá nhân mình từ 44 tỷ đồng lên 46 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hội đồng xét xử sơ thẩm cho rằng việc ông Hảo khởi kiện đòi bồi thường 46 tỷ đồng không có căn cứ nên bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện.

Bằng cử nhân của ông Hảo được Đại học Kinh tế quốc dân cấp năm 2019 dù ông hoàn thành chương trình tốt nghiệp năm 1989 (Ảnh: Thế Kha).

Gửi đơn kháng cáo tới TAND TP Hà Nội, ông Hảo nhấn mạnh bản án sơ thẩm không đúng với diễn biến sự việc. Các lập luận và chứng cứ của ông đưa ra không được xem xét đầy đủ và toàn diện, trong khi phía bị đơn đưa ra các lập luận cùng chứng cứ không đúng với thực tế nhưng lại được tòa chấp thuận.