Tài tử “Bến Thượng Hải” Huỳnh Hiểu Minh bị nghi bỏ rơi con gái mới sinh

Trong buổi phát sóng trực tuyến mới đây, Diệp Kha phải dừng lại giữa chừng để dỗ con. Cô nói: “Đóng hai cánh cửa cũng không thể ngăn được tiếng khóc của con bé. Hiện tại tôi là mẹ đơn thân, phải tự trả tiền vay mua xe. Kiếm tiền nuôi con và tự trang trải cuộc sống không phải điều đáng xấu hổ”.

Đây không phải lần đầu Diệp Kha nhắc tới việc làm mẹ đơn thân. Nữ người mẫu ảnh kiêm doanh nhân cho biết, cô cố gắng kiếm tiền để trả nợ mua nhà, mua xe và lo cho cuộc sống của hai mẹ con.

Diệp Kha nhiều lần nhấn mạnh việc cô đang làm mẹ đơn thân và phải tự nuôi con gái nhỏ (Ảnh: Weibo).

Diệp Kha sinh con gái hồi tháng 1. Cô và Huỳnh Hiểu Minh công khai hẹn hò vào tháng 9 năm ngoái. Tuy nhiên, kể từ khi lộ diện là bạn gái của tài tử, Diệp Kha liên tục gặp sóng gió. Cuối năm ngoái, cô bị bắt gặp đi khám thai một mình tại một bệnh viện ở Trung Quốc.

Sau khi thông tin Diệp Kha sinh con lan truyền, Huỳnh Hiểu Minh giữ im lặng. Một nguồn tin cho hay, nam diễn viên sẵn sàng chu cấp nuôi con nhưng không muốn kết hôn với Diệp Kha. Đây cũng là nguyên nhân khiến hai người rạn nứt.

Từ tháng 6, Diệp Kha trở lại mạng xã hội và nhiều lần trải lòng về những áp lực cá nhân. Trong một buổi livestream hồi tháng 7, cô bật khóc khi kể lại tổn thương thời điểm công khai hẹn hò với Huỳnh Hiểu Minh.

Cô thừa nhận từng rời mạng xã hội vì áp lực dư luận: “Tôi rút lui một thời gian, nhưng giờ không tiện nói rõ lý do. Tôi là người dễ xúc động và hay khóc”.

Hình ảnh chung hiếm hoi của Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha khi hẹn hò (Ảnh: Sohu).

Diệp Kha cũng để ẩn ý việc bản thân bị “bỏ rơi” và khẳng định không muốn dựa dẫm ai. Cô chia sẻ lý do quay lại mạng xã hội: “Đừng bao giờ cảm thấy xấu hổ khi đi kiếm tiền”.

Trong buổi livestream hồi tháng 8, Diệp Kha chính thức xác nhận chia tay Huỳnh Hiểu Minh vì những lý do rất thực tế và gửi lời cảm ơn anh.

“Anh ấy dạy tôi cách đối nhân xử thế, kỹ năng kinh doanh. Đó là kỷ niệm quý giá của tôi về mối quan hệ này, không thể vì chia tay mà xoá sạch”, Diệp Kha nói.

Diệp Kha từng là hoa khôi Đại học Thâm Quyến, lọt top 50 người đẹp truyền hình Hồ Nam năm 2020. Cô từng kết hôn và có con riêng với một doanh nhân giàu có trước khi đến với Huỳnh Hiểu Minh. Nhờ sự hỗ trợ của chồng cũ, cô phát triển thương hiệu thời trang và mở thẩm mỹ viện, xây dựng hình ảnh phụ nữ độc thân, quyến rũ và tự chủ.

Diệp Kha từng kết hôn và ly hôn trước khi đến với Huỳnh Hiểu Minh (Ảnh: Sina).

Huỳnh Hiểu Minh và hot girl kém 15 tuổi Diệp Kha công khai hẹn hò vào tháng 9/2024, nhưng theo một số nguồn tin, họ đã âm thầm yêu nhau từ năm 2022 - thời điểm nam diễn viên xác nhận ly hôn Angelababy.

Hai người duy trì mối quan hệ bí mật trong khoảng hai năm trước khi công khai, song chuyện tình không suôn sẻ khi Diệp Kha nhiều lần gây tranh cãi trên livestream, thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ, chỉ trích nghệ sĩ và bị nghi nói dối về quá khứ.

Tháng 10/2024, doanh nhân họ Vương - chồng cũ của Diệp Kha - tố cô có quan hệ với người đàn ông khác khi họ còn chung sống, đồng thời ám chỉ Diệp Kha là “người thứ ba” xen vào cuộc hôn nhân của Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy.

Trước sức ép dư luận, tháng 11/2024, Diệp Kha xin lỗi và khóa toàn bộ mạng xã hội. Loạt ồn ào của cô ảnh hưởng lớn đến hình ảnh và sự nghiệp của Huỳnh Hiểu Minh, buộc nam diễn viên lên tiếng xin lỗi người hâm mộ và hứa “sẽ giải quyết chuyện cá nhân”.

Cuối năm 2024, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin Diệp Kha mang thai con gái của Huỳnh Hiểu Minh. Tuy nhiên, họ bị cho là chia tay ngay đầu năm mới, trước thời điểm cô sinh con.

Diệp Kha xây dựng hình ảnh người mẫu, nữ doanh nhân thành đạt (Ảnh: Sina).

Nguồn tin thân cận tiết lộ Huỳnh Hiểu Minh không muốn ràng buộc với Diệp Kha, nhưng sẵn sàng chịu trách nhiệm với con chung. Việc Diệp Kha mang thai bị cho là “ngoài kế hoạch” của nam diễn viên.

Huỳnh Hiểu Minh (SN 1977) nổi tiếng từ năm 2001, là một trong những tài tử hàng đầu của màn ảnh Hoa ngữ. Bên cạnh diễn xuất, anh điều hành công ty giải trí và làm MC cho nhiều chương trình truyền hình ăn khách.

Nam diễn viên từng kết hôn với nữ diễn viên Angelababy vào năm 2015, có một con trai chung và ly hôn vào năm 2022. Cả hai cùng chăm sóc con trai nhưng không còn liên quan trong đời sống cá nhân hay công việc.

Theo truyền thông Trung Quốc, Huỳnh Hiểu Minh sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 10 tỷ NDT (hơn 37.000 tỷ đồng). Tài tử họ Huỳnh được cho là đã lập di chúc, trong đó người thừa hưởng tài sản là con trai Tiểu Hải Miên (con chung của anh và Angelababy) cùng con gái mới chào đời (con của anh và Diệp Kha).

Cả vợ cũ Angelababy lẫn bạn gái cũ Diệp Kha đều không có tên trong bản di chúc này.