Giá vàng biến động mạnh, tăng 3 triệu đồng/lượng từ đầu tuần

Mở cửa phiên giao dịch ngày 28/11, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 151,4-153,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với trước đó. Chênh lệch giá mua - bán duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, so với đầu tuần, mỗi lượng vàng đã tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng trong nước có mức tăng mạnh từ đầu tuần, song hành với diễn biến của thị trường thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao dịch quanh 4.157 USD/ounce. Trước đó, có thời điểm kim loại quý chạm mốc 4.162 USD/ounce - mức cao nhất trong hai tuần.

Edward Meir - nhà phân tích của hãng giao dịch Marex - cho biết sự chú ý của nhà đầu tư đã rời khỏi diễn biến đồng USD và chuyển sang khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất vào tháng 12.

Mặt hàng vàng được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Mạnh Quân).

Công cụ theo dõi lãi suất CME FedWatch cho thấy nhà đầu tư hiện dự báo khả năng Fed giảm lãi suất trong tháng tới lên tới 85%, tăng mạnh so với mức 30% cách đây một tuần. Vàng là tài sản không sinh lãi và thường có xu hướng tăng giá trong môi trường lãi suất thấp, vì vậy thông tin này đã thúc đẩy giá vàng bật tăng nhanh.

Kỳ vọng về việc Fed hạ lãi suất bắt đầu thay đổi sau khi báo cáo việc làm tháng 9 được công bố muộn vào tuần trước, và tiếp tục được củng cố bởi phát biểu của Chủ tịch Fed New York John Williams cùng Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly.

Theo Bloomberg, Chủ tịch Jerome Powell và một số thành viên chủ chốt được cho là đã nghiêng về phương án giảm lãi suất, dù vẫn tồn tại ý kiến lo ngại rủi ro lạm phát. Loạt dữ liệu kinh tế yếu gần đây được kỳ vọng sẽ thuyết phục những thành viên còn lại của ủy ban.

Ở diễn biến khác, Deutsche Bank đã nâng dự báo giá vàng năm 2026 từ 4.000 USD/ounce lên 4.450 USD/ounce, dựa trên việc dòng vốn đầu tư vào vàng tiếp tục duy trì ổn định và nhu cầu mua vàng của các ngân hàng Trung ương gia tăng.

Hỗ trợ thêm cho đà tăng của vàng là thông tin cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett đang nổi lên như ứng viên hàng đầu cho vị trí Chủ tịch Fed tiếp theo, qua đó củng cố kỳ vọng về cách tiếp cận chính sách ôn hòa - vốn được Tổng thống Donald Trump ưa chuộng.

“Người có lợi thế nhất hiện nay là Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett”, Edward Meir cho biết. Giống như Tổng thống Trump, Hassett nhiều lần khẳng định lãi suất nên được giảm so với mức hiện tại.

“Thị trường đang bắt đầu định giá trở lại khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 12. Chúng tôi tiếp tục kỳ vọng giá vàng sẽ đi lên trong ngắn hạn, với dự báo cuối năm đạt 4.200 USD/ounce và khoảng 4.500 USD/ounce vào giữa năm sau”, nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS nhận định.