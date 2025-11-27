Tuấn Hưng trao quà, hát tặng bà con vùng lũ: "Nhìn các cụ già, tôi nhớ mẹ"

Mới đây, ca sĩ Tuấn Hưng gây chú ý khi trực tiếp có mặt tại Phú Yên (nay là Đắk Lắk) để trao quà cho các hộ dân chịu ảnh hưởng nặng nề sau mưa lũ. Anh cùng một nhóm bạn đã trao 380 phần quà, chủ yếu gồm gạo và nhu yếu phẩm, đến tay những người dân đang gặp khó khăn.

Trong clip, Tuấn Hưng xuất hiện giản dị, cùng đội tình nguyện và đại diện chính quyền địa phương trực tiếp khuân vác và trao quà cho bà con. Chuyến thiện nguyện diễn ra chỉ vài tuần sau khi mẹ anh qua đời. Qua clip, nam ca sĩ giữ vẻ ngoài trầm tĩnh, tập trung vào việc hỗ trợ người dân.

Dù vừa trải qua mất mát lớn, Tuấn Hưng vẫn nhiệt tình giao lưu và hát tặng bà con một số ca khúc quen thuộc của mình. Khoảnh khắc nam ca sĩ đứng giữa người dân vùng lũ, vừa hát vừa trò chuyện, tạo nên hình ảnh gần gũi, ấm áp và đầy sẻ chia.

Tuấn Hưng trong chuyến thiện nguyện (Ảnh: Cắt từ clip).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí chiều 27/11, Tuấn Hưng cho biết, anh và những người quen dùng tiền của mình đến tận nơi trao quà cho những hoàn cảnh khó khăn tại miền Trung. Ngày 26/11, anh có mặt trực tiếp tại Phú Yên (cũ) để phát gạo cho bà con. Một vài tấn gạo được chia thành từng bao nhỏ, gửi trao đến từng hộ dân.

"Mưa lũ vẫn còn hoành hành, bộ đội và chính quyền địa phương vẫn đang gồng mình giúp bà con khắc phục hậu quả sau lũ, nên chúng tôi cũng muốn đóng góp một phần nhỏ. Chúng tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình có thể giúp được gì thì cứ giúp thôi", anh chia sẻ.

Tuấn Hưng trao quà, hát tặng bà con vùng lũ (Video: Nhân vật cung cấp).

Tuấn Hưng cho biết, khi đến trực tiếp Phú Yên (cũ), anh mới cảm nhận rõ nỗi tang thương, mất mát mà bà con phải chịu.

"Trên đoạn đường từ sân bay quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) đến Phú Yên (cũ), mọi thứ vẫn còn xơ xác, tang thương bao trùm khắp nơi. Những đoàn xe cứu trợ tiến thẳng về các địa phương", anh nói.

Về lý do lựa chọn góp gạo cho bà con, nam ca sĩ giải thích: "Trong hoàn cảnh này, bất cứ vật phẩm nào cũng quý giá. Chúng tôi bàn bạc và nhận thấy người dân đang cần gạo, nên quyết định mang đến cho bà con. Đây là thực phẩm rất cấp thiết".

Nam ca sĩ cũng nhấn mạnh, việc có mặt trực tiếp còn mang giá trị tinh thần đến người dân.

"Chúng ta có thể gửi quà từ xa hoặc thông qua chính quyền địa phương, nhưng tôi nghĩ việc trực tiếp trao tay sẽ động viên tinh thần rất nhiều. Người dân miền Trung sẽ thấy rằng cả nước vẫn luôn hướng về, hỗ trợ và giúp đỡ", anh nói thêm.

Mẹ của ca sĩ Tuấn Hưng qua đời cách đây không lâu (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chia sẻ về cuộc sống sau khi mẹ qua đời, Tuấn Hưng cho biết, dù đau lòng trước sự ra đi của mẹ, anh vẫn nén nỗi buồn để tiếp tục làm chỗ dựa cho gia đình.

"Ai cũng biết nỗi đau mất mẹ lớn như thế nào. Tôi là trụ cột của gia đình, dù rất đau, vẫn phải cố gắng nén nước mắt để làm chỗ dựa tinh thần cho bố và vợ con. Những lúc nhớ mẹ, tôi chỉ biết ngồi lặng lẽ một góc và khóc một mình, không muốn ai thấy, để không làm nặng nề không khí gia đình", nam ca sĩ chia sẻ.

Anh nhận được nhiều sự chú ý sau chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trong chuyến thiện nguyện, nam ca sĩ không giấu được xúc động khi chứng kiến cảnh người dân co ro giữa trời lạnh, đặc biệt là những cụ già.

"Nhìn thấy họ, tôi thấy xót xa vô cùng và nhớ đến mẹ của mình. Các nghệ sĩ có tấm lòng cũng đã đóng góp rất nhiều trong đợt lũ vừa qua. Là nghệ sĩ, việc lan tỏa những thông điệp tích cực, yêu thương cộng đồng là trách nhiệm của chúng tôi", Tuấn Hưng bộc bạch.