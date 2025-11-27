Sau 2 tuần tham gia các vòng thi phụ và hoạt động bên lề, 80 người đẹp bước vào đêm thi quyết định để chọn ra top 20, top 10, top 5 và tân hoa hậu. Dù thể hiện ổn định, Kiều Duy dừng chân sớm.

Kiều Duy trong chung kết Hoa hậu Quốc tế 2025 (Ảnh chụp màn hình).

Kiều Duy diện áo dài trong chung kết Hoa hậu Quốc tế 2025 (Video: MI).

Ở mùa giải năm nay, cô giành giải nhì hạng mục Trang phục dân tộc đẹp nhất, chiến thắng thuộc về đại diện Ghana. Người đẹp Việt Nam trình diễn bộ trang phục Cửu Long Ẩn Vân, lấy cảm hứng từ bức tranh cùng tên của nghệ nhân Phan Văn Tánh, được sáng tác dưới triều vua Khải Định.

Sau khi không thể góp mặt trong top 20, Kiều Duy đã gửi lời xin lỗi khán giả ủng hộ cô vì chưa thể đi đến cuối hành trình một cách trọn vẹn.

Nguyễn Ngọc Kiều Duy (SN 2003) tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh tại Đại học FPT Cần Thơ. Cô cao 1,69m, số đo 88-63-90 cm, từng giành danh hiệu Người đẹp Tây Đô 2023 trước khi đăng quang Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024.

Tại cuộc thi, Kiều Duy được đánh giá chỉn chu trong phong cách thời trang, có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt và tích cực quảng bá văn hóa Việt Nam thông qua các hoạt động giao lưu. Ở vòng bán kết, cô lần lượt trải qua phần trình diễn áo tắm, váy dạ hội và phỏng vấn kín.

Kiều Duy đã nỗ lực nhưng không thể lọt top 20 Hoa hậu Quốc tế 2025 (Ảnh: MI).

Tuy vậy, đại diện Việt Nam không được các chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao. Chuyên trang Missosology không dự đoán Kiều Duy lọt top 20. Trước chung kết, thí sinh Tây Ban Nha, Peru, Philippines, Colombia được xem là những ứng viên nổi bật cho vương miện.

Một số khán giả nhận xét hình ảnh đời thường và kỹ năng trình diễn của Kiều Duy chưa thực sự bứt phá so với đại diện Việt Nam mùa trước, khiến sức cạnh tranh của cô bị hạn chế.

Tại chung kết, các người đẹp trình diễn áo tắm, dạ hội và thi ứng xử để chọn ra Hoa hậu Quốc tế 2025. Ba thí sinh thắng bình chọn theo khu vực được đặc cách vào top 20. Từ nhóm này, một thí sinh tiếp tục được đẩy thẳng vào top 10 dựa trên lượt bình chọn của khán giả.

Top 20 Hoa hậu Quốc tế 2025 (Ảnh: MI).

Top 20 được công bố gồm đại diện: Nam Phi, Mỹ, Peru, Canada, Hà Lan, Indonesia, Angola, Zimbabwe, Jamaica, Cộng hòa Dominica, Colombia, Bolivia, Philippines, Nicaragua, Sri Lanka và Nhật Bản.

Đêm chung kết mở màn với phần trình diễn trang phục dân tộc. Tám mươi thí sinh lần lượt xuất hiện và giới thiệu quốc gia của mình. Kiều Duy diện áo dài truyền thống, tóc búi sang trọng, xuất hiện ở nhóm thí sinh cuối.

Hoa hậu Quốc tế được tổ chức từ năm 1960, là một trong 3 cuộc thi sắc đẹp lâu đời nhất thế giới, cùng Hoa hậu Thế giới và Hoa hậu Hoàn vũ. Năm ngoái, Huỳnh Thị Thanh Thủy giành ngôi vị Hoa hậu Quốc tế 2024, trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên đăng quang ở đấu trường này.