Học ngành nào để dự báo bão, kiểm tra thuỷ điện xả lũ?

Nước ngập đến mái nhà, người dân ở Gia Lai dùng thuyền sơ tán (Ảnh: Phát Trần).

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) tuyển sinh ngành Khí tượng và Khí hậu học với các tổ hợp: A00; A01; A02; A04; A06; B00; B02; B03; B08; C01; C02; C04; D01; D07; D10; X26.

Ngành Khí tượng và Khí hậu học đào tạo người học hiểu về các hiện tượng tự nhiên xảy ra trong khí quyển như bão, tố, lốc, mưa đá, các kiến thức quan trắc hoặc biên tập, nghiên cứu về thời tiết, khí hậu.

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (ĐH) đào tạo các ngành liên quan đến khí tượng và thủy văn gồm: Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững; Khí tượng và Khí hậu học; Thủy văn học.

Ngành học này hướng tới mục tiêu đào tạo người học có các kiến thức và kỹ năng về thu thập, quan trắc, đo đạc và phân tích, tính toán thủy văn, dự báo thủy văn, nguồn nước phục vụ thiết kế các công trình khai thác bảo vệ nguồn nước, thủy điện, cấp thoát nước, quy hoạch, quản lý nguồn nước và phòng chống thiên tai.

Nhà trường chưa có phương án tuyển sinh năm 2026 nhưng năm ngoái, Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tuyển sinh ngành Khí tượng và Khí hậu học bằng các phương thức: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT; xét tuyển bằng điểm học bạ THPT; xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

Trong khi đó, Trường ĐH Thủy lợi cũng thông báo đào tạo ngành Thủy văn học.

Tại miền Nam, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM cũng đào tạo cả chuyên ngành Khí tượng và chuyên ngành Thủy văn.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM có ngành Hải dương học cũng đào tạo chuyên sâu về khí tượng và thủy văn.

Theo nhà trường, ngành này trang bị cho sinh viên kiến thức về các quá trình vật lý, hóa học, và động lực học trong khí quyển, đại dương và trên mặt đất, cũng như kỹ năng khảo sát, tính toán và dự báo.