Vụ cháy chung cư tại Hong Kong: Giới giải trí đồng loạt dừng hoạt động

Ngày 26/11, vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại một tổ hợp nhà cao tầng ở quận Tai Po, Hong Kong ảnh hưởng đến 8 tòa nhà, làm ít nhất 55 người tử vong, gần 300 người mất tích.

Vụ cháy chung cư tại Hong Kong (Ảnh: Reuters).

Theo SCMP, khoảng 45 người đang được điều trị trong tình trạng nguy kịch, gần 900 cư dân đã được sơ tán tới tám điểm tạm trú. Gần 900 lính cứu hỏa và nhân viên cứu hộ cùng hàng trăm xe chuyên dụng được điều động đến hiện trường.

Công tác tìm kiếm người mất tích vẫn đang diễn ra. Hình ảnh ngọn lửa bao trùm các tòa nhà cao tầng lan truyền nhanh chóng, khiến nhiều người mô tả đây là “đám cháy như ngày tận thế”.

Nguyên nhân vụ việc chưa được xác định. Giới chức nhận định gió mạnh cùng lớp lưới công trình và giàn giáo tre bao phủ bên ngoài các tòa nhà khiến ngọn lửa lan nhanh và bùng phát dữ dội.

Trong số các nghệ sĩ, cựu Hoa hậu Hong Kong Tạ Gia Di là người phản ứng sớm nhất. Cô cho biết, bà ngoại đang sinh sống tại khu chung cư bị cháy và nơi ở đã bị thiêu rụi. Trên mạng xã hội, Tạ Gia Di đăng video ghi lại đám cháy, chia sẻ cảm giác bất lực khi chứng kiến nhà của người thân chìm trong lửa.

Cựu Hoa hậu Hong Kong Tạ Gia Di tiết lộ, nhà của bà cô đã bị thiêu rụi trong đám cháy (Ảnh: Instagram).

“Đây là một ngày đau lòng. Tôi mong mọi người tránh xa khu vực để đảm bảo an toàn và hỗ trợ lực lượng cứu hộ. Hy vọng đám cháy sớm được dập tắt và không có thêm nạn nhân”, cô viết. Hoa hậu Hong Kong 2020 cũng cho biết đã liên lạc được với bà ngoại và bà vẫn an toàn.

Ca sĩ Trần Khải Vịnh thông báo hoãn việc mở bán vé chương trình ca nhạc riêng ngay khi vụ cháy được truyền thông đưa tin: “Tôi rất đau buồn trước thảm kịch nên quyết định tạm dừng hoạt động này. Mong mọi người thông cảm”.

Vợ chồng nghệ sĩ Trần Gia Lạc - Liên Thi Nhã cũng thông báo hủy sự kiện ngày 27/11 để dành sự quan tâm cho nạn nhân. Sự kiện Giáng sinh của nữ diễn viên Xa Thi Mạn cũng bị hoãn vô thời hạn.

Tối 26/11 và sáng 27/11, nhiều đơn vị tổ chức sự kiện và nghệ sĩ Hong Kong chia sẻ thông tin cứu trợ, đồng thời tạm dừng các hoạt động mang tính lễ hội.

Xa Thi Mạn quyết định hủy sự kiện lễ hội Giáng sinh vô thời hạn sau vụ cháy chung cư nghiêm trọng (Ảnh: Sina).

Buổi công chiếu phim Zootopia 2 quy mô lớn bị hủy ngay trong ngày 26/11. Các đài truyền hình lớn nhanh chóng điều chỉnh lịch phát sóng để cập nhật liên tục tình hình cứu nạn.

Ngày 26/11, Đài TVB thông báo dừng phát sóng chương trình Take Liza to the World và đưa bản tin thời sự lên sớm để theo dõi diễn biến vụ cháy. Kênh ATV mở tầng 2 và tầng 4 làm nơi trú ẩn cho người dân, với sức chứa 150-200 người.

Ngày 28/11 và 29/11, lễ trao giải âm nhạc MAMA 2025 dự kiến tổ chức tại Hong Kong. Dù ban tổ chức chưa đưa ra thông báo chính thức, nhiều khán giả kêu gọi tạm hoãn sự kiện để tưởng niệm nạn nhân.

Lễ trao giải dự kiến có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Park Bo Gum, Kim Hye Soo, G-Dragon, Stray Kids, Super Junior, BabyMonster, Enhypen… và tài tử Châu Nhuận Phát. Hai ngày qua, nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc đã có mặt tại Hong Kong để chuẩn bị cho chương trình.