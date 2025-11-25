Kiều Anh đọ nhan sắc trẻ đẹp với nữ diễn viên kém 20 tuổi phim giờ vàng VTV

Ngày 24/11, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức buổi họp báo giới thiệu phim Gia đình trái dấu - dự án mới do NSƯT Vũ Trường Khoa đảm nhận vai trò đạo diễn. Bộ phim quy tụ dàn nghệ sĩ gạo cội như NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Kiều Anh bên cạnh lớp diễn viên trẻ, hứa hẹn tạo nên sức hút trên sóng VTV trong khung giờ vàng.

Gia đình trái dấu khai thác những "vết xước" rất thật, tồn tại trong đời sống gia đình: Sự khác biệt giữa các thế hệ, những đối lập về quan điểm sống, hay các mâu thuẫn tưởng nhỏ mà hóa thành “cuộc chiến” giữa vợ và chồng...

NSƯT Kiều Anh thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại buổi họp báo. Nữ diễn viên diện váy đen chất liệu len co giãn, dáng dài, cổ cao, ôm nhẹ cơ thể, với điểm nhấn là phần lưng khoét sâu gợi cảm nhưng vẫn giữ được sự tinh tế.

Thiết kế có độ rủ nhẹ, tôn đường cong mà không phô trương. Chị kết hợp cùng đôi hoa tai ánh bạc dáng dài đính đá và vòng tay kim loại bản lớn uốn cong, tạo tổng thể sang trọng, thanh lịch và đầy cuốn hút.

Khoảnh khắc NSƯT Kiều Anh và diễn viên trẻ Quỳnh Trang - kém Kiều Anh 20 tuổi - cùng nhau "đọ sắc" tại sự kiện. Trong phim, Kiều Anh vào vai bà Ánh - một biên đạo múa - có tính cách hồn nhiên, vô tư. Còn Quỳnh Trang đảm nhận vai cô con gái tên Dương, sống tình cảm, tinh ý, hay suy nghĩ cho người khác.

Dù đã ở tuổi 44, NSƯT Kiều Anh vẫn khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp trẻ trung và rạng rỡ. Nữ diễn viên giữ được vóc dáng gọn gàng, làn da sáng và gương mặt thanh tú, đồng thời theo đuổi phong cách thanh lịch, nhẹ nhàng và tự nhiên. Sự xuất hiện của chị bên cạnh diễn viên trẻ Quỳnh Trang cho thấy vẻ đẹp không tuổi, khiến cặp mẹ con trên màn ảnh này gần như không có khoảng cách tuổi tác.

Khi được hỏi về bí quyết giữ gìn vẻ ngoài như hiện tại, Kiều Anh cho biết, có 2 lý do chính. Thứ nhất, chị vẫn duy trì việc đóng phim. Nhờ thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh, chị có cơ hội quan sát lại chính mình và nhận ra những thay đổi nhỏ trên cơ thể. Mỗi khi thấy điều gì chưa ổn, chị lập tức điều chỉnh, chăm sóc và tập luyện để cải thiện.

Lý do thứ 2 xuất phát từ nền tảng của một diễn viên múa. Kiều Anh rất nhạy cảm với những biến chuyển về thể chất, chỉ cần cơ thể nặng nề hơn một chút là chị đã thấy khó chịu. Cũng vì thế, việc tập luyện với chị là điều không thể bỏ. “Tôi không để cơ thể rơi vào tình trạng đó quá lâu, vì nếu chậm điều chỉnh, đến khi nhận ra thì sẽ rất khó khắc phục”, chị chia sẻ.

NSƯT Kiều Anh chia sẻ tại buổi họp báo phim (Video: Nguyễn Hà Nam).

Diễn viên Quỳnh Trang cũng thu hút mọi ống kính khi xuất hiện trong thiết kế váy dạ hội trễ vai, màu hồng thạch anh tại buổi ra mắt phim. Cô ghi điểm với vẻ ngoài tươi trẻ, nhan sắc ngọt ngào của tuổi Gen Z, hứa hẹn là một nhân tố mới thú vị trong dàn diễn viên của phim truyền hình này.

Gia đình trái dấu đánh dấu sự kết hợp giữa Quỳnh Trang và Thái Vũ. Thái Vũ vào vai Tuấn - một dân công nghệ - đồng thời là chủ quán cà phê. Tuấn có ấn tượng ban đầu không quá tốt về Dương, nhưng sau dần có tình cảm và giúp đỡ Dương rất nhiều trong công việc.

Quỳnh Trang và Thái Vũ hứa hẹn là cặp đôi diễn viên trẻ, hot, mang đến màu sắc tình yêu hiện đại, hài hước và lãng mạn cho bộ phim.

NSƯT Hoàng Hải xuất hiện bảnh bao, lịch lãm tại sự kiện. Anh vào vai ông Phi - người chồng, người bố điềm đạm, tận tụy nhưng hơi thụ động - thích sắp xếp cuộc sống con cái theo ý mình.

Hoàng Hải chia sẻ: "Đọc kịch bản, tôi không thể dừng lại. Qua bàn tay đạo diễn Vũ Trường Khoa, từng cảnh quay đều thú vị. Có những phân đoạn xúc động đến mức tôi không cần diễn. Tôi tin khán giả sẽ thấy chính mình trong những tình huống của phim". Nam nghệ sĩ còn tiết lộ rằng, đã xin được tự thực hiện cảnh ngã xe dù trước đó đạo diễn lo sợ cảnh này sẽ gây nguy hiểm cho anh.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của diễn viên nhí An Nhiên sẽ mang đến những tình huống kịch tính, bất ngờ.

Tác phẩm của đạo diễn Vũ Trường Khoa còn có sự góp mặt của diễn viên trẻ Tuấn Anh (vai Đức - con trai lớn của ông Phi) và Thùy Dương (vai Vân - bạn gái Đức).

Đức là nhân vật khá thông minh, hài hước, khôn lỏi, có phần ích kỷ, nhanh nhạy và thức thời trong kinh doanh. Anh có lối sống bản năng, phóng khoáng, và thường xuyên khắc khẩu với bố, tạo nên những cuộc tranh luận gay gắt.

Trong khi đó, Vân là tuýp người thích tự do, phóng khoáng, thích gì làm đó; cô thông minh, nhanh nhạy nhưng lại là người biết điều và sống tình cảm. Sự đối lập và tương đồng thú vị giữa 2 cá tính mạnh này cũng hứa hẹn tạo nên một mảnh ghép tình yêu độc đáo và gây tò mò cho phim