NSƯT Kim Tuyến được khán giả vây kín, gây sốt trên thảm đỏ

Tối 26/11, phim điện ảnh Phòng trọ ma bầu tổ chức buổi ra mắt khán giả tại TPHCM, quy tụ sự tham gia của đạo diễn Ngụy Minh Khang cùng dàn diễn viên: Lý Hùng, Huỳnh Phương, Nguyễn Anh Tú, Lan Phương, NSƯT Kim Tuyến, Cát Phượng, Hứa Minh Đạt, Quỳnh Lam...

NSƯT Kim Tuyến được fan vây kín tại thảm đỏ ra mắt phim "Phòng trọ ma bầu" (Video: Bích Phương).

Tại buổi ra mắt, sự xuất hiện của NSƯT Kim Tuyến trở thành tâm điểm chú ý. Đám đông người hâm mộ vây kín nữ diễn viên, liên tục hò reo, tặng hoa... Đáp lại, Kim Tuyến cũng thân thiện giao lưu, trò chuyện và chụp hình cùng khán giả.

Thời gian gần đây, Kim Tuyến vướng tin đồn hẹn hò "chị đẹp" Đồng Ánh Quỳnh. Nữ diễn viên không phủ nhận cũng không xác nhận. Tuy nhiên, cô hé lộ đang tận hưởng hạnh phúc trong tình yêu, được "nửa kia" yêu thương và chiều chuộng.

NSƯT Kim Tuyến khoe nhan sắc rạng rỡ tại sự kiện (Ảnh: Bích Phương).

Phòng trọ ma bầu thuộc thể loại kinh dị, hài hước, xoay quanh biến cố đầy kịch tính giữa bộ đôi bạn thân (Huỳnh Phương và Nguyễn Anh Tú đóng).

Ngay khi dọn vào căn nhà trọ giá rẻ, cả hai liên tiếp rơi vào những tình huống oái oăm: Từ đồ đạc hư hỏng bất thường cho đến sự xuất hiện ngày một rõ rệt của “bóng ma” bí ẩn. Thông qua câu chuyện, phim khai thác vấn nạn phá thai, định kiến môn đăng hộ đối và những góc khuất trong đời sống người trẻ.

Chia sẻ tại thảm đỏ ra mắt phim, NSƯT Kim Tuyến bày tỏ cảm xúc hạnh phúc khi trở lại màn ảnh rộng.

Nữ diễn viên cho biết, từ những buổi gặp gỡ ban đầu với đạo diễn Ngụy Minh Khang cho đến quá trình tiền kỳ, quay phim, cô đều nỗ lực hết mình để thể hiện trọn vẹn vai diễn. Mặc dù không đảm nhận tuyến chính, Kim Tuyến vẫn kỳ vọng nhân vật của cô mang đến màu sắc đa dạng cũng như chiều sâu cho tác phẩm.

Ê-kíp phim ra mắt khán giả và truyền thông (Ảnh: Ban tổ chức).

Bên cạnh sự góp mặt của NSƯT Kim Tuyến, tác phẩm cũng đánh dấu màn tái xuất của Lý Hùng sau gần một thập kỷ vắng bóng màn ảnh rộng.

Tài tử chia sẻ, những năm qua anh nhận được nhiều lời mời nhưng chưa tìm thấy một kịch bản hay nhân vật phù hợp với mình. Lần này, diễn viên tâm đắc với nội dung phim nên quyết định nhận lời. Trở lại điện ảnh sau thời gian dài, Lý Hùng mong nhận được sự ủng hộ từ đông đảo khán giả.

Tài tử Lý Hùng tái xuất màn ảnh sau nhiều năm vắng bóng (Ảnh: Ban tổ chức).

“Tôi cùng NSƯT Kim Tuyến và Quỳnh Lam góp một phần quan trọng trong nội dung phim. Nhân vật của tôi là công tử nhà giàu ăn chơi, sau đó cuộc đời xảy ra những biến cố liên quan đến hai người con ruột. Từ nhân vật này, phim mở ra những tình tiết nói về vấn nạn phá thai và tình mẫu tử”, Lý Hùng chia sẻ với phóng viên.

Bên lề buổi ra mắt, đạo diễn Ngụy Minh Khang không giấu được sự xúc động khi chia sẻ về hành trình hoàn thiện bộ phim. Anh bày tỏ sự cảm kích dành cho dàn diễn viên mà anh tin tưởng lựa chọn - những người đã đồng hành cùng anh để tạo nên tác phẩm trọn vẹn.

Phòng trọ ma bầu chính thức ra rạp toàn quốc vào ngày 28/11.