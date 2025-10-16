Khách Tây chăm chú ngắm tranh sơn mài, tượng phật bà tại Bảo tàng Mỹ thuật

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Anh Minh - Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - cho biết, đơn vị này đang lưu giữ gần 20.000 hiện vật, tác phẩm mỹ thuật có giá trị ở các thời kỳ lịch sử.

Trong đó có 9 Bảo vật Quốc gia, là những tác phẩm quý thuộc tượng điêu khắc, tranh sơn mài, sơn dầu... của nhiều tác giả. Đây chính là những "kho báu" để người xem chiêm ngưỡng, khám phá và hiểu hơn về mỹ thuật, kiến trúc ở Việt Nam.

Nhóm phóng viên Dân trí đã có mặt ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam để "mục sở thị" và gửi tới độc giả những hình ảnh mới nhất về các báu vật đang được lưu giữ nơi đây.

Nằm ở ngay tầng 1 bảo tàng là Hai cánh cửa chạm rồng, được công nhận là Bảo vật Quốc gia trong đợt xét duyệt năm 2017. Bảo vật này vốn là bộ cửa chính giữa Tam quan trong chùa Keo, Thái Bình cũ (nay là Hưng Yên) được tạo tác từ thế kỷ 17, ghép từ 8 phiến gỗ lim nhỏ, chia đều cho 2 cánh.

Lối chạm khắc, trang trí cửa đền, chùa, đình, miếu theo hình thức này là đặc trưng ở phía Nam kinh thành Thăng Long xưa. Nhiều sinh viên kiến trúc, mỹ thuật rất thích thú khi được ngắm hiện vật ở cự ly gần.

Vào tham quan tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, du khách không thể bỏ qua tượng điêu khắc Hoàng Hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc nằm trong tủ kính. Tượng được khắc vào thế kỷ 17, được công nhận là Bảo vật Quốc gia năm 2013.

Họa sĩ Vương Lê Mỹ Học - Trưởng phòng Trưng bày, Giáo dục (Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam) - cho biết, ở khu trưng bày Bảo vật Quốc gia, có 1 hiện vật được trưng bày ở tủ kính, còn 8 hiện vật khác được trưng bày gần gũi, tự nhiên.

"Các Bảo vật có gắn cảm biến riêng, có 2 camera giám sát (1 cái dùng riêng cho hiện vật, 1 camera chung). Ở các tầng đều có người trực bảo vệ hiện vật khi có khách tới thăm. Phía ngoài cổng, chúng tôi có bảo vệ túc trực 24/24h…”, bà Học nói.

Bức tượng Phật bà Quan Âm chùa Hội Hạ (Phú Thọ) mang phong cách nghệ thuật thế kỷ 16, được công nhận là Bảo vật Quốc gia vào năm 2013.

Tượng phật có 42 tay, được ghép từ nhiều miếng gỗ lớn, nhỏ bằng nghệ thuật tạo tác đạt ở đỉnh cao của nghề gỗ. Phía dưới bệ lục giác 3 tầng được trang trí các hình như: Rồng, cá hóa rồng, kỳ lân, sư tử, hoa sen, hoa cúc… đẹp đẽ, sinh động khiến người xem ngắm không rời mắt.

Bức tranh sơn mài Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ của họa sĩ Nguyễn Sáng, vẽ năm 1963, được công nhận là Bảo vật Quốc gia năm 2013 cũng là một tác phẩm khiến người xem chú ý.

Bằng tài năng của mình, Nguyễn Sáng đã xử lý khéo léo cặp tương phản của hình và màu, tạo nên một bức tranh đặc biệt.

Bức tranh Gióng do họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm vẽ năm 1990, được công nhận là Bảo vật Quốc gia năm 2017 cũng là một trong những tác phẩm được nhiều người tìm hiểu.

Tác phẩm đã đạt Giải nhất tại Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 1990 và trở thành hiện vật của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam ngày 8/2/1991. Năm 2013, Gióng được trưng bày trang trọng trong sự kiện Lễ hội Ý tưởng tại Bảo tàng Khảo cổ và Nhân loại học, Đại học Cambridge (Anh) nhân dịp kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

Trên tầng 2, khu trưng bày của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam thường xuyên có khách tham quan. Các cán bộ ở đây cho biết, nhiều đoàn khách đi du lịch theo tour cũng đến chiêm ngưỡng các hiện vật đặc biệt.

Trong ảnh là bình phong sơn mài 2 mặt có tên Thiếu nữ trong vườn (trái) và Phong cảnh (phải) của họa sĩ Nguyễn Gia Trí. Tranh vẽ năm 1939, được công nhận là Bảo vật Quốc gia năm 2017.

Tác phẩm bao gồm 8 tấm vóc ghép lại thành bình phong hình chữ nhật có kích thước 159cmx 400cm. Mỗi tranh là một tác phẩm hội họa độc lập nhưng hợp lại thành tổng thể thống nhất về phong cách nghệ thuật đặc trưng của Nguyễn Gia Trí.

Nhiều người trẻ dừng lại khá lâu để ngắm bức tranh Em Thúy của họa sĩ Trần Văn Cẩn (vẽ năm 1943). Tác phẩm được công nhận là Bảo vật Quốc gia năm 2013.

Em Thúy có nguyên mẫu là bà Minh Thúy (1935-2024) - cháu gái họa sĩ Trần Văn Cẩn. Bức tranh bị lưu lạc nhiều nơi và được Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam mua lại năm 1964 từ gia đình nghệ sĩ nhiếp ảnh Đỗ Huân (Hà Nội). Lúc đó bức tranh đang trong tình trạng bong, lốm đốm tróc sơn và phải đặt trong chế độ bảo quản đặc biệt.

Năm 2004, Em Thúy đã được gia cố ổn định phần sơn trên mặt tranh, làm sạch bề mặt và xử lý kết cấu bằng kỹ thuật hiện đại, chất liệu chuyên dụng và bảo quản, làm khung mới cho tranh.

Nằm ở một góc bảo tàng, bức tranh Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc do tác giả Dương Bích Liên sáng tác năm 1980, được công nhận là Bảo vật Quốc gia năm 2017.

Lấy cảm hứng từ những ngày gần gũi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Dương Khắc Liên khắc họa cảnh người cha già dân tộc và con ngựa chuẩn bị băng qua dòng suối chảy cuồn cuộn với dáng vẻ ung dung, tự tại.

Các cán bộ hướng dẫn ở phòng trưng bày bảo tàng cho biết, khách tham quan rất thích các bức tranh vẽ thiếu nữ của các danh họa.

Trong ảnh là tranh sơn dầu Hai thiếu nữ và em bé được họa sĩ Tô Ngọc Vân sáng tác năm 1944, vào thời kỳ cực thịnh của hội họa cận đại Việt Nam về đề tài thiếu nữ. Tác phẩm được công nhận là Bảo vật Quốc gia năm 2013.

Ông Nguyễn Anh Minh cho biết, khách đến tham quan Bảo tàng là người trẻ, khách nước ngoài tăng lên trong những năm gần đây.

Khi chiêm ngưỡng hiện vật, người xem tự cảm nhận tác phẩm, hoặc có thể quét mã QR (mã vạch chứa thông tin) để nghe thuyết minh qua âm thanh hay phía bảo tàng có dịch vụ hướng dẫn viên thuyết minh từng tác phẩm.

"Có những ngày chúng tôi đón 1.500 khách tới tham quan bảo tàng. Nhiều khách Tây đến đây chăm chú, tìm hiểu từng hiện vật và họ cảm thấy yêu văn hóa Việt Nam hơn qua từng bức tranh, tác phẩm điêu khắc...", Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam nói.