Người phụ nữ gõ cửa từng nhà cứu 4 người, không kịp thoát khi cháy chung cư

Tờ Standard của Hong Kong dẫn lời thân nhân của người phụ nữ này cho biết, ngay khi nhận được thông báo sơ tán, bà đã chạy dọc hành lang tầng 17, gõ cửa từng nhà để báo động nguy hiểm. Tuy nhiên, khi quay trở về căn hộ, lửa và khói đã lan quá nhanh khiến bà không thể thoát khỏi.

Gia đình nói, hành động của bà đúng như cách bà sống - luôn đặt người khác lên trước. Đau đớn trước mất mát quá lớn, nhưng họ tin rằng bà đã đưa ra lựa chọn cuối cùng trong đời bằng tất cả sự quả cảm.

Người phụ nữ dũng cảm, tử vong sau khi gõ cửa từng nhà hàng xóm thông báo hỏa hoạn (Ảnh: Standard).

Gia đình của người phụ nữ quả cảm cũng cho rằng, dù phải đánh đổi cả mạng sống, có thể bà vẫn “không hối hận” vì đã cứu được bốn người và một chú chó.

Nhiều cư dân Hong Kong bày tỏ lòng tiếc thương, gọi bà là người hùng thực sự, với hành động cao quý và đáng được tôn vinh. Các bài đăng tràn ngập lời tri ân và cảm ơn sự hy sinh của bà giữa thảm họa kinh hoàng khiến ít nhất 146 người thiệt mạng và 79 người bị thương.

Vụ cháy xảy ra chiều 26/11 tại hai tòa nhà Wang Cheong và Wang Tai trong cụm chung cư Wang Fuk Court. Truyền thông địa phương cho rằng đây là vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất Hong Kong trong hơn 70 năm qua. Lực lượng chức năng cảnh báo số thương vong có thể tiếp tục tăng, do vẫn còn nhiều nạn nhân bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

Trong bối cảnh hỗn loạn và đau thương, những câu chuyện hy sinh lay động lòng người liên tiếp được ghi nhận. Cũng giống như người phụ nữ đã hy sinh thân mình gõ cửa từng nhà hàng xóm, nữ giúp việc tên Rhodora Alcaraz (người Philippines) đã ra sức ôm chặt một em bé 3 tháng tuổi khi lửa bao trùm chung cư.

Nữ giúp việc người Philippines đã ôm chặt em bé 3 tháng tuổi trong vụ hỏa hoạn (Ảnh: Standard).

Khi tiếp cận một căn hộ bị lửa bao trùm, lực lượng cứu hộ phát hiện nữ giúp việc người Philippines Rhodora Alcaraz đã kiệt sức vì bỏng nhiệt và ngạt khói, nhưng tay cô vẫn ghì lấy đứa trẻ để che chở, bảo vệ.

Rhodora được khẩn cấp đưa vào Bệnh viện United Christian và phải đặt nội khí quản, hiện tình trạng vẫn nguy kịch. Bé sơ sinh đã ổn định và được chăm sóc đặc biệt.

Vụ cháy còn cướp đi sinh mạng của Ho Wai-ho (37 tuổi), lính cứu hỏa dũng cảm, một trong những thành viên cứu hộ đầu tiên có mặt tại hiện trường và chịu trách nhiệm dập lửa ở khu vực tầng hầm chung cư.

Chưa đầy 30 phút sau khi lính cứu hỏa vào hiện trường, trung tâm chỉ huy mất liên lạc với Ho Wai-ho. Lực lượng cứu hỏa lập tức triển khai quy trình tìm kiếm khẩn cấp.

Sau khi nỗ lực tìm kiếm, đồng đội phát hiện anh nằm bất tỉnh trên khoảng đất trống đối diện một thang máy, cơ thể bị bỏng nặng do nhiệt độ cao. Ho Wai-ho được nhanh chóng đưa ra ngoài và chuyển đến bệnh viện, nhưng do vết thương quá nặng, anh đã qua đời lúc 16h45 ngày đám cháy bùng phát.

Ho Wai-ho cùng bạn gái (Ảnh: Sent).

Giới chức cho biết, Ho Wai-ho công tác trong lực lượng cứu hỏa được 9 năm. Trước khi gia nhập đơn vị cứu hỏa, anh từng là cảnh sát đặc nhiệm sân bay. Anh nổi tiếng với thể lực vượt trội và tinh thần dũng cảm, nhiệt huyết.

Sự ra đi của Ho Wai-ho để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình và đồng đội của anh. Bộ trưởng An ninh Hong Kong Chris Tang bày tỏ sự thương tiếc sâu sắc trước sự hy sinh của Ho Wai-ho và gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân khác trong vụ hỏa hoạn.