Người đàn ông tử vong trên ghe giữa sông Trà Khúc

Khoảng 13h ngày 1/12, một số người dân đi câu cá trên sông Trà Khúc (đoạn qua phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện người đàn ông tử vong trên chiếc ghe đánh cá mắc kẹt trong đám lau sậy giữa sông. Sự việc được trình báo công an.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, ghe đánh cá nằm cách bờ sông khoảng 15m. Trên ghe có nhiều vật dụng của nạn nhân.

Công an phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân cái chết của người đàn ông trên sông Trà Khúc (Ảnh: Quốc Triều).

Nhận tin báo, Công an phường Cẩm Thành và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phong tỏa hiện trường điều tra vụ việc.

Người dân phường Cẩm Thành cho biết thường thấy nạn nhân đi ghe đánh bắt cá trên sông Trà Khúc đoạn qua phường Cẩm Thành, phường Nghĩa Lộ và xã An Phú.