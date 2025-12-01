Tận dụng sân bay Long Thành để phát triển logistics ở Đồng Nai

Ngày 1/12, Đại hội lần thứ nhất Hiệp hội Logistics Đồng Nai, nhiệm kỳ 2025-2028 diễn ra với sự tham dự của 100 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải, logistics, cảng biển trên địa bàn tỉnh.

Ông Phan Đình Cảnh, Chủ tịch Hiệp hội Logistics Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030, cho biết, việc thành lập Hiệp hội Logistics Đồng Nai được kỳ vọng sẽ trở thành “cầu nối” chiến lược giữa doanh nghiệp và chính quyền trong việc phát triển hạ tầng logistics. Đặc biệt trong bối cảnh Đồng Nai đang bước vào giai đoạn bứt tốc mạnh mẽ về hạ tầng, công nghiệp, thương mại khi sân bay Long Thành và hệ thống giao thông kết nối liên vùng dần hoàn thiện.

Nhà ga hành khách sân bay Long Thành dần hoàn thiện (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo ông Cảnh, hiệp hội sẽ tham gia sâu vào các lĩnh vực trọng tâm như: Phát triển dịch vụ logistics gắn với chuyển đổi số; hình thành các trung tâm phân phối, cảng cạn ICD; phát triển logistics xanh, logistics nông sản, đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ logistics hiện đại, liên kết chặt chẽ với chuỗi cung ứng vùng Đông Nam Bộ.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, đánh giá Đồng Nai là một trong những địa phương mạnh dạn và có nhiều lợi thế để phát triển logistics. Theo ông Hải, ngoài đường bộ, đường thủy, logistics hàng không sẽ là lợi thế khác biệt, gắn trực tiếp với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

“Với tầm vóc của sân bay Long Thành, Đồng Nai phải đặt mục tiêu trở thành điểm trung chuyển hàng hóa quan trọng của khu vực và cả nước, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế”, ông Trần Thanh Hải nhấn mạnh.

Cảng Phước An là điểm nhấn mới trong lĩnh vực logistics cảng biển tại Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Tuy nhiên, theo vị lãnh đạo Cục Xuất nhập khẩu, dù có nền tảng vị trí thuận lợi nhưng hạ tầng logistics của Đồng Nai hiện vẫn còn manh mún, chưa đồng bộ. Để logistics thực sự trở thành “mạch máu” của nền kinh tế, địa phương cần đồng thời phát triển hạ tầng cứng, hạ tầng mềm và hạ tầng số, từ giao thông, kho bãi, cảng cạn đến quản lý dữ liệu, kết nối chuỗi cung ứng.

“Chuỗi logistics chỉ vận hành hiệu quả khi có sự liên thông giữa hạ tầng thương mại, giao thông và công nghệ thông tin. Đây chính là điểm cần tập trung tháo gỡ trong thời gian tới”, ông Hải nhận định.

Đồng Nai hiện nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu về dịch vụ logistics nhờ lợi thế có số lượng khu công nghiệp lớn, cùng hàng loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia đang và sẽ hình thành trên địa bàn. Đặc biệt, sân bay Long Thành được xem là “thỏi nam châm” thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp logistics lớn trong và ngoài nước.