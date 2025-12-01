Cảnh báo mưa rất to từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa

Trong công điện chiều 1/12 về ứng phó với mưa lũ khu vực miền Trung, gửi UBND các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa nêu rõ, từ đêm 2/12 đến ngày 3/12, khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa có nơi trên 180mm.

Từ đêm 3/12 đến ngày 5/12, khu vực các tỉnh từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, lượng mưa có nơi trên 250mm; cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm/3 giờ.

Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân đội, công an đang ngày đêm nỗ lực hỗ trợ người dân Đắk Lắk bị thiệt hại sau mưa lũ lịch sử (Ảnh: Trương Nguyễn).

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo và thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở cũng như người dân để chủ động phòng tránh.

Các địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy.

Chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn và có phương án hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân tại nơi sơ tán.

Công trình xung yếu, đang thi công, hồ chứa nhỏ đã đầy nước, khu vực hầm mỏ, khai thác khoáng sản phải được kiểm tra, rà soát; xả nước hồ chứa để ưu tiên dành dung tích cắt giảm lũ cho hạ du.

Công điện yêu cầu các địa phương chủ động biện pháp tiêu nước chống úng bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Tính đến ngày 26/11 vừa qua, lũ lụt lịch sử gây thiệt hại về kinh tế khoảng 14.352 tỷ đồng, gồm: Quảng Ngãi 650 tỷ đồng, Gia Lai 1.500 tỷ đồng, Đắk Lắk 5.500 tỷ đồng, Khánh Hòa 5.604 tỷ đồng, Lâm Đồng 1.098 tỷ đồng.

Các tỉnh miền Trung đang tổ chức hỗ trợ người dân khắc phục, sửa chữa nhà cửa hư hỏng sau bão lũ.