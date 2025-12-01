Lời khai của gã lái ô tô Lexus tông em gái tử vong ở Tây Ninh

Ngày 1/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh, tạm giữ Nguyễn Tấn Thành (SN 1979, ngụ xã Bến Cầu) để điều tra hành vi giết người. Thành là người lái ô tô tông vào nhà khiến bà N.T.B.S. (SN 1983, em gái ruột) tử vong vào trưa 30/11.

Theo công an, quá trình làm việc, Thành khai nhận toàn bộ hành vi và trình bày nguyên nhân mâu thuẫn dẫn đến vụ việc.

Khoảng năm 2003, Thành kinh doanh, mở Công ty nước suối DEWO ở Campuchia. Trong thời gian này, Thành nhiều lần gửi tiền về cho mẹ ruột là bà N.T.H. (SN 1955) để mua đất và xây nhà.

Khoảnh khắc Thành lái xe tông chị em ruột (Ảnh: Cắt từ clip).

Đến năm 2007, bà H. làm đơn gửi Cảnh sát Campuchia tố cáo Thành có hành vi đe dọa giết người (đe dọa giết bà H.). Sau đó, Thành bị Cảnh sát Campuchia bắt để điều tra. Tòa án Campuchia tuyên phạt Thành 48 năm tù về tội Cố ý giết người. Thành chấp hành án được 15 năm thì được giảm án.

Đến khoảng năm 2022, bà H. và các chị, em của Thành qua thăm và hứa khi Thành ra tù sẽ trả lại tài sản là đất và nhà do Thành gửi tiền mua. Tuy nhiên, khi Thành ra tù, bà H. và các chị, em không trả lại đất, nhà như đã hứa, dẫn đến mâu thuẫn kéo dài.

Thành và các chị, em trong gia đình thường xuyên cự cãi, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Chính quyền đã tổ chức hòa giải 2 lần vào ngày 23/7 và 8/8 nhưng không thành.

Thành bị lực lượng chức năng bắt giữ sau khi gây án (Ảnh: N.H.).

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, hành vi của Thành điều khiển ô tô biển số 70A-413.38 cố ý tông vào bà N.T.H. (SN 1976, chị Thành) và bà N.T.B.S. (SN 1983, em gái) nhằm tước đoạt tính mạng của hai người. Hậu quả, bà S. tử vong; bà H. né tránh được nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Do đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ Thành để điều tra hành vi giết người. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 30/11, tại nhà bà N.T.H. (SN 1976, ngụ xã Bến Cầu), Thành lái ô tô hiệu Lexus màu trắng, biển số 70A-413.38 đi ngang qua. Khi thấy bà H. đang đứng ở sân cùng bà S. và bà N.T.B.N. (SN 1981), Thành điều khiển xe tông thẳng vào bà S..

Hậu quả, bà S. bị cuốn vào gầm ô tô và bị thương nặng, được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xuyên Á nhưng tử vong vào 11h50 cùng ngày.