Thảm bại trước U17 Việt Nam, HLV U17 Malaysia đứng trước nguy cơ mất việc

Tối 30/11, U17 Malaysia thua đậm 0-4 trước U17 Việt Nam trong trận đấu được xem như “chung kết” bảng C vòng loại U17 châu Á 2026. Kết quả này khiến đội bóng trẻ Malaysia lỡ hẹn với sân chơi châu lục, đồng thời làm dấy lên nghi ngờ về tương lai của HLV Javier Jorda Ribera.

Tờ New Straits Times nhận xét sau trận đấu: "Tương lai của huấn luyện viên Ribera tại đội U17 Malaysia bị đặt dấu hỏi lớn sau thất bại nặng nề 0-4 trước chủ nhà U17 Việt Nam vào tối 30/11, qua đó chính thức chấm dứt hy vọng giành vé dự VCK U17 châu Á 2026.

Trận thua bạc nhược này một lần nữa làm dấy lên những nghi ngại về hiệu quả trong cách tiếp cận của nhà cầm quân người Tây Ban Nha, đặc biệt là trong các trận đấu mang tính quyết định".

HLV Javier Jorda Ribera chỉ đạo U17 Malasyia ở trận gặp U17 Việt Nam (Ảnh: An An).

Ông Ribera đã dẫn dắt đội U17 Malaysia tham gia nhiều trận giao hữu và giải trẻ quốc tế trong năm nay. Chiến lược gia người Tây Ban Nha thừa nhận các học trò đã gặp vô vàn khó khăn trước một U17 Việt Nam thi đấu kỷ luật.

“Chúng tôi đã có cơ hội mở tỷ số ngay từ pha tấn công đầu tiên, nhưng chỉ hai phút sau họ đã ghi bàn từ một tình huống đá phạt. Từ lúc đó, toàn bộ áp lực đổ dồn lên chúng tôi và đội đã chật vật trước các pha phản công của họ. Mặc dù vẫn kiểm soát bóng, chúng tôi không kiểm soát được nhịp độ trận đấu. Ngay trước giờ nghỉ, họ đã ghi bàn thứ hai", ông Ribera phát biểu sau trận đấu

Malaysia buộc phải thắng đậm ở bảng C tại sân PVF (Hưng Yên) để nuôi hy vọng đi tiếp, nhưng đã sớm sụp đổ khi Phạm Minh Cường mở tỷ số ở phút thứ 4 và Ngọc Anh Hào nhân đôi cách biệt vào cuối hiệp một. Sang hiệp hai, Nguyễn Văn Đương và Lê Sỹ Bách ghi thêm hai bàn, ấn định chiến thắng 4-0 cho U17 Việt Nam.

“Trong hiệp một, chúng tôi đã điều chỉnh một vài chi tiết để tìm bàn thắng và đã tạo thêm được một cơ hội tốt, nhưng họ lại trừng phạt chúng tôi bằng bàn thứ ba. Thật đáng tiếc khi chúng tôi không tận dụng được các cơ hội”, Ribera chia sẻ thêm.

U17 Malaysia không thể ngăn chặn U17 Việt Nam (Ảnh: An An).

New Straits Times cho rằng U17 Malaysia dưới thời HLV Ribera không đủ mạnh như kỳ vọng: "Dù nhấn mạnh mặt tích cực rằng đội “làm việc chăm chỉ và thể hiện tốt như một tập thể” với bốn trận thắng và một trận thua, thực tế cho thấy một mô hình quen thuộc: U17 Malaysia áp đảo trước các đối thủ yếu hơn nhưng lại hụt hơi trước những đội mạnh. Điều này làm dấy lên nghi ngờ về khả năng chuẩn bị chiến thuật và mức độ sẵn sàng của cầu thủ ở cấp độ cao hơn, đặt ra câu hỏi lớn về tương lai của ông Ribera trên băng ghế huấn luyện".