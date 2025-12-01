Cố vượt khi phía trước bụi mờ mịt, ô tô đâm vào đuôi xe vệ sinh môi trường

Tình huống diễn ra vào ngày 30/11 trên đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, gần nút giao Tân Lập.

Theo đó, chiếc xe môi trường chạy ở làn sát dải phân cách, nơi cho phép tốc độ tối đa lên tới 100km/h, và việc dọn vệ sinh đường đã khiến bụi bay mù mịt, cản trở tầm nhìn của tài xế các xe đi phía sau.

Với tình hình đó, hầu hết các xe đều di chuyển sang làn bên phải và giảm tốc độ, nhưng chiếc xe 16 chỗ có camera hành trình đã cố vượt lên, lao vào giữa đám bụi, và hậu quả là đâm vào đuôi xe môi trường dẫn tới vỡ kính lái.

Hiện chưa có thông tin về tình trạng thương vong cũng như thiệt hại tài sản liên quan đến vụ việc (Video: OFFB).

Tình huống trên có phần giống trường hợp xe bồn chạy chậm ở làn 1 trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ để tưới cây dẫn đến vụ tai nạn liên hoàn cho thêm hai ô tô khác hồi giữa tháng 9.

Sự việc một lần nữa cho thấy trong trường hợp ô tô buộc phải di chuyển chậm hoặc dừng trên đường cao tốc, đặc biệt là làn 1, thì cần bật đèn cảnh báo nguy hiểm (màu vàng nhấp nháy), có cảnh báo, như đặt biển báo tạm thời, biển hạn chế tốc độ, cọc tiêu, rào chắn di động ở khoảng cách phù hợp (thường là 150-200m phía trước vị trí thi công), và khi cần thiết thì có xe hộ tống, dẫn đường để cảnh báo từ xa cho các phương tiện khác chủ động giảm tốc độ hoặc tránh đường.

Trong khi đó, các tài xế cần tuyệt đối tránh việc vượt xe khác khi tầm nhìn phía trước bị hạn chế; thay vào đó, nên giữ khoảng cách an toàn để có thể kịp thời xử lý tình huống.