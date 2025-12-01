Phát hiện vợ ngoại tình, tôi dằn vặt trách mình chưa đủ tốt

Hôn nhân của chúng tôi chỉ còn 1 tháng nữa là bước sang năm thứ 7. Vui có, buồn có, khó khăn cũng không ít nhưng chưa bao giờ vợ chồng tôi có ý định buông tay.

Vợ tôi là người phụ nữ mạnh mẽ, cá tính và có một chút "tính đàn ông". Ngày tôi dẫn vợ về ra mắt gia đình, mẹ tôi đã cảnh báo: "Con suy nghĩ kỹ nhé, mẹ thấy Quỳnh độc lập quá, mẹ sợ con thiệt thòi đấy".

Tôi hiểu ý mẹ là không muốn chúng tôi thành đôi. Nhưng lúc đó, tôi nghĩ đơn giản: Tình yêu có thể bù đắp mọi thứ. Chỉ cần tình yêu đủ nhiều, một mái ấm đủ yên bình sẽ khiến người phụ nữ của tôi thay đổi. Tôi vẫn quyết cưới Quỳnh. Thời gian trôi qua, tôi dần nhận ra mình đã sai.

Là đàn ông, dù ngại nói ra nhưng tôi vẫn luôn khao khát cảm giác được chở che cho người phụ nữ của mình. Nhưng ở bên Quỳnh, tôi lại thiếu cảm giác đó. Không phải tôi chê trách vợ. Cô ấy rất giỏi vun vén và lo toan cho gia đình. Chỉ là Quỳnh khô khan và ít khi bộc lộ tình cảm, khiến tôi đôi lúc thấy hụt hẫng.

Không ít lần, tôi giấu vợ tìm sự an ủi qua vài tin nhắn tán tỉnh vu vơ với người con gái khác. Không phải để ngoại tình, càng không phải để phản bội, tôi đơn giản chỉ muốn được nghe một câu quan tâm, một lời nũng nịu ngọt ngào - những thứ tôi không có được khi ở cùng vợ.

Sai lầm lớn nhất của tôi là nghĩ rằng "chỉ nhắn thôi thì không sao". Tôi thề là tôi chỉ nhắn tin tình cảm, "đò đưa" cho khuây khỏa chứ chưa bao giờ có ý định tiến xa hơn.

Một lần, do bất cẩn, tôi bị vợ đọc được những tin nhắn ấy. Cô ấy như phát điên, đòi xem toàn bộ tin nhắn của tôi, nếu không sẽ ly hôn. Tôi hoảng sợ, quỳ xuống xin lỗi vợ, thậm chí thề độc chỉ để giữ lại gia đình mình.

Cuối cùng, vợ tôi cũng xuôi. Cô ấy không đâm đơn ly hôn, nhưng tôi biết, cô ấy không tha thứ cho tôi.

Bởi từ sau chuyện ấy, vợ chồng tôi nảy sinh khoảng cách vô hình. Lúc nào tôi cũng như đi trên "tảng băng mỏng". Bất cứ sơ ý nhỏ của tôi cũng đủ làm cô ấy cáu giận. Hôm trước, tôi đi làm về mệt nên không ăn nhiều cơm vợ nấu. Cô ấy lập tức giận giữ, chỉ trích tôi bằng những lời vô cùng khó nghe.

Cô ấy lôi lại chuyện cũ, đay nghiến tôi là kẻ dối trá, phản bội: "Đúng rồi, em quên mất. Anh không ăn được cơm em nấu cũng đúng thôi, khẩu vị anh giờ khác rồi. Từ mai anh tự lo!".

Mỗi lần cãi nhau như vậy, cô ấy lại bỏ ra ngoài hàng giờ liền, thậm chí là 1-2 ngày không về nhà. Gần đây, tôi lén theo dõi vợ và phát hiện cô ấy đi cùng một người đàn ông lạ, thậm chí hẹn hò riêng tư trong khách sạn.

Đứng trước cửa khách sạn, chân tôi như bị "đóng đinh". Tôi hận mình hèn nhát. Lúc ấy, tôi đã muốn lao thẳng vào phòng để "bắt gian" nhưng lại không làm. Tôi sợ bị vợ bắt lỗi ngược lại, dù tôi chưa từng đi quá giới hạn với ai trong số các cô gái tôi nhắn tin. Và hơn thế, tôi sợ nếu làm ầm lên tôi sẽ mất cả gia đình.

Tối hôm đó đó là một trong số những lần cô ấy cãi nhau với tôi để tìm cớ ra ngoài. Tôi không nhịn được, quát vợ: "Anh nói chuyện chưa xong, em đã lo chạy đi gặp ai rồi? Thích đi thì đi luôn đi, đừng về cái nhà này nữa".

Như bị bắt trúng tim đen, vợ lớn giọng cãi lại: "Anh đừng lớn tiếng. Anh có trong sạch gì đâu mà nói tôi. Tôi có đi với người khác thật cũng là do lỗi của anh". Nghe câu này, tôi im bặt không nói thêm được lời nào nữa. Câu nói của vợ như tuyên bố rằng việc cô ấy ngủ với người đàn ông khác… là điều tôi phải chấp nhận.

Chỉ vì lỡ nhắn tin "đò đưa" cho khuây khoả, tôi lại làm mọi chuyện thành ra nông nỗi này. Trước đây, tôi đã bất chấp để lấy cô ấy. Lấy nhau rồi, tôi cũng không tiếc tiền đưa hết lương cho cô ấy. Khi lỡ làm sai, tôi đã nhận, đã xin lỗi. Cái sai của tôi có nghiêm trọng đến mức phải chịu cảnh vợ hẹn hò với người đàn ông khác hay không?

Tôi thật sự bế tắc. Với tình hình của vợ tôi hiện tại liệu có còn cứu vãn được không? Hay tôi nên chấp nhận buông tay, chấp nhận chọn sai người?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu.

