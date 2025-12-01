Người bố khai xích con gái trong phòng vì bận đi làm

Chiều 1/12, thông tin từ Công an xã Ea Ktur (tỉnh Đắk Lắk), đơn vị đã làm việc với ông N.T.Đ. (34 tuổi, trú tại thôn 5A) để làm rõ việc xích chân con gái trong phòng.

Làm việc với công an, ông Đ. khai nhận, vợ ông đã mất do tai nạn giao thông; hàng ngày khi bận đi làm, ông xích, nhốt con gái trong phòng.

Ngoài người con gái 11 tuổi bị xích chân, ông Đ. còn có một con gái 9 tuổi và cả 2 cháu bé đều đã phải nghỉ học.

Ông Đ. (ngoài cùng bên trái) làm việc cùng cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, Công an xã Ea Ktur nhận được tin báo của người dân về việc hai bé gái bị bố nhốt trong căn phòng bẩn thỉu, trong đó bé gái 11 tuổi bị xích chân.

Công an đã nhanh chóng đến hiện trường giải cứu cả 2 bé gái.

Bé gái bị bố xích chân trong phòng (Ảnh: Trương Nguyễn).

Mới đây, mạng xã hội Facebook đăng tải clip về bé gái không mặc áo, bị xích trong căn phòng nhỏ đồ đạc lộn xộn và bẩn thỉu. Do bị xích chân, bé gái không thể đi ra ngoài nên mọi sinh hoạt, ăn uống, vệ sinh đều phải ở trong phòng.