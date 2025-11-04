Huyền Lizzie sau đổ vỡ: Quan hệ tốt với nhà chồng cũ, không muốn kết hôn

Huyền Lizzie đang nhận được sự quan tâm và yêu mến của khán giả khi đảm nhận vai Ngân trong bộ phim "Cách em 1 milimet".

"Tôi và Ngân đều đã làm mẹ, chỉn chu và thành công trong sự nghiệp"

Vai Ngân trong phim “Cách em 1 milimet” khác và giống với Huyền Lizzie ngoài đời như thế nào?

- Thật ra, giữa tôi và nhân vật Ngân không có nhiều khác biệt. Tôi gần như mang chính mình vào phim để cảm xúc được thật nhất.

Tôi và Ngân đều đã làm mẹ, đều chỉn chu, thành công trong công việc và là người độc lập, tự chủ, quyết đoán.

Tôi không mạnh mẽ như Ngân, cũng không trải qua cuộc hôn nhân sóng gió như cô ấy, nhưng nỗi buồn, tình yêu thương con cái hay những nỗ lực giữ gìn gia đình - tôi đều thấu hiểu.

Có lẽ sau này, nếu tiếp tục được nhận vai người mẹ, tôi sẽ phải tìm cảm hứng từ người khác hay câu chuyện khác.

Huyền Lizzie nói nhân vật cũng vì con mà cố gắng níu giữ hạnh phúc gia đình. Khi diễn những cảnh đó, bạn có bao giờ nhớ lại quãng thời gian của chính mình và con trong quá khứ?

- Dù lý do trong phim và ngoài đời không giống nhau, cảm giác đau, lo sợ con bị tổn thương thì rất thật. Tôi đưa tất cả những trải nghiệm ấy vào vai diễn: Từ sự uất ức trong những cuộc cãi vã với chồng đến khoảnh khắc phải giấu nước mắt để con không nhìn thấy.

Thực ra, không có nỗi đau nào giống nỗi đau nào. Nhưng chính những trải nghiệm buồn ấy lại trở thành chất liệu quý, là "chìa khóa" giúp tôi thể hiện nhân vật một cách tự nhiên, tinh tế và giàu cảm xúc hơn trên màn ảnh.

Nữ diễn viên sở hữu nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào và trẻ trung.

Phải chăng chính nỗi buồn và sự đổ vỡ cũng là điều giúp có Huyền Lizzie ngày hôm nay?

- Đúng vậy. Trong suốt hành trình làm nghề, tôi luôn đón nhận và biết ơn mọi biến cố, cả nỗi buồn, niềm đau đã đi qua. Tất cả điều đó cho tôi thêm vốn sống và chín chắn hơn.

Khi còn trẻ, tôi diễn nhiều bằng bản năng, còn bây giờ cảm xúc đã được gạn lọc, sâu lắng và tinh tế hơn. Làm mẹ giúp tôi biết cách thấu hiểu, còn những thăng trầm khiến tôi học được sự bình tĩnh, bao dung với mọi điều.

Cuộc sống của mỗi người đều có lúc bằng phẳng, khi giông bão. Tôi thấy mình may mắn vì trải qua sóng gió sớm - để có được sự vững vàng, ổn định, trưởng thành và bình tâm như hiện tại.

Vậy nếu không trải qua biến cố hôn nhân, Huyền Lizzie có nghĩ mình mãi đóng khung trong hình ảnh “hot girl màn ảnh”?

- Không hẳn, nhưng chắc chắn khán giả sẽ khó tin khi tôi thể hiện nỗi đau. Như cảnh trong hầm xe ở tập phim Cách em 1 milimet gần đây, nhiều người nói họ thấy rất thật.

Tôi không cố diễn, chỉ để cảm xúc tự nhiên tuôn ra. Tôi cũng không cho rằng, muốn diễn tốt thì bắt buộc phải trải qua điều tương tự như nhân vật. Nhưng rõ ràng, nếu không có những nỗi buồn, sóng gió đã trải qua sẽ khó có được ánh mắt chân thực và buồn đến thế.

Huyền Lizzie chia sẻ với phóng viên về cuộc sống hiện tại.

Quan điểm của Huyền Lizzie về tình yêu và hôn nhân bây giờ có khác nhiều so với trước đây? Tiêu chuẩn chọn bạn đời hẳn cũng cao hơn nên nhiều năm sau đổ vỡ, bạn vẫn độc thân?

- Đúng là suy nghĩ của tôi về hôn nhân đã thay đổi rất nhiều. Khi còn trẻ, tôi nghĩ đơn giản lắm: Yêu là cưới, cưới rồi sẽ sinh con, không tính toán hay có kế hoạch gì cụ thể. Tôi chỉ nghĩ mình sẽ trở thành một người mẹ, thế thôi.

Còn hiện tại, tôi không muốn kết hôn hay nói đúng hơn không còn đặt nặng chuyện lập gia đình nữa.

Có thể tôi chưa gặp được người phù hợp, hoặc đơn giản là bản thân cảm thấy đã đủ đầy và hạnh phúc với những gì đang có - từ gia đình, con cái, công việc - đến những người luôn yêu thương, đồng hành bên cạnh.

Tôi không còn cảm thấy cần phải có thêm “niềm hạnh phúc khác” để trọn vẹn hơn.

Tất nhiên, là phụ nữ, ai cũng mong có một mái ấm trọn vẹn, nhưng không phải điều gì mình muốn cũng sẽ thành hiện thực.

Với tôi, ngoài gia đình, sự nghiệp vẫn là điều quan trọng nhất. Tôi luôn cố gắng làm tốt công việc, sống tích cực và tận hưởng những niềm vui nhỏ trong cuộc sống. Còn chuyện tình cảm - có cũng được, không có cũng không sao - miễn lòng mình thấy an yên.

Tôi nghĩ mọi thứ nên thuận theo tự nhiên. Việc tôi nói "không muốn kết hôn" chỉ là câu chuyện của hiện tại. Biết đâu vài năm nữa, tôi sẽ gặp được người khiến mình muốn gắn bó.

Có thể tôi chưa gặp được người phù hợp, hoặc đơn giản là bản thân cảm thấy đã đủ đầy và hạnh phúc với những gì đang có". Diễn viên Huyền Lizzie

Vậy mẫu người đàn ông như thế nào mới có thể khiến Huyền Lizzie rung động và muốn gắn bó lâu dài?

- Tôi hiện tại hay quá khứ đều mong có một người đàn ông thật sự mạnh mẽ, biết yêu thương và trân trọng gia đình, con cái. Người đó có sự đồng cảm với tôi trong cuộc sống và thấu hiểu đặc thù công việc của mình.

Với tôi, chỉ cần người mang lại cảm giác bình yên và tin cậy thì đã là điều quý giá nhất.

Phần lớn đàn ông thường thích được chăm sóc và che chở cho người phụ nữ của mình. Nhưng một người mạnh mẽ và độc lập như tôi, đôi khi lại khiến họ cảm thấy khó làm tròn vai trò ấy. Có lẽ đó cũng là một bất lợi khi tôi kiếm tìm hạnh phúc mới.

Ở tuổi 35, Huyền Lizzie gây ấn tượng với phong cách thời trang sang chảnh, thanh lịch nhưng không kém phần quyến rũ.

Vẻ đẹp thật sự nằm ở cách mình yêu bản thân mỗi ngày

Con trai có ảnh hưởng đến việc lựa chọn hạnh phúc mới của Huyền?

- Không. Tôi chưa bao giờ lấy con ra làm rào cản cho hạnh phúc của mình. Trong mọi mối quan hệ tình cảm, điều tôi cần nhất vẫn là sự chân thành.

Tôi không dễ mở lòng, càng không dễ để ai bước vào thế giới riêng của mình. Không phải ai tôi yêu cũng có thể gặp con.

Mối quan hệ phải đủ nghiêm túc, đủ tin tưởng và khiến bản thân thấy có thể đi đường dài thì mới được gặp những người quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi.

Huyền Lizzie dành nhiều tâm huyết cho công việc như vậy, làm sao có thể cân bằng thời gian cho con?

- Rất may mắn là ông bà nội luôn chăm sóc con tôi chu đáo. Trong thời gian tôi bận đi làm, ông bà giúp đỡ rất nhiều.

Cuối tuần hay bất cứ khi nào có thời gian rảnh, tôi đều dành trọn cho bé Nem (tên gọi ở nhà của con trai Huyền Lizzie - PV). Hai bên nội, ngoại đều yêu thương, quan tâm con, nên tôi cảm thấy rất yên tâm.

Nhiều người sau ly hôn khó giữ được hòa khí với gia đình chồng, nhưng Huyền Lizzie lại duy trì được mối quan hệ tốt đẹp như vậy. Điều gì giúp bạn làm được điều đó?

- Tôi nghĩ, đầu tiên là vì con. Thứ 2, hai bên gia đình đều là những người có tri thức, sống tình cảm và hiểu chuyện. Khi một cuộc hôn nhân không còn duyên, xung đột là điều khó tránh, nhưng thời gian rồi cũng giúp mọi thứ lắng lại. Quan trọng là chúng tôi đều hướng đến điều tốt đẹp, đặc biệt là cho con.

Tôi vốn là người biết điều và luôn trân trọng những ai dành tình yêu thương cho mình.

Chúng tôi cùng thống nhất một điều: Dù bố mẹ không còn sống chung, con vẫn phải cảm nhận được tình yêu trọn vẹn từ cả hai phía.

Tôi thực sự biết ơn ông bà nội. Nhờ sự chăm sóc, yêu thương và hỗ trợ của ông bà, tôi mới có thể yên tâm làm nghề, theo đuổi đam mê.

Con trai năm nay đã 11 tuổi, cũng sắp bước vào giai đoạn dậy thì. Bạn có lo lắng gì không?

- Cũng có chứ. Tôi thấy việc nuôi dạy con thực sự không dễ dàng. Bản thân có thể nói, có thể định hướng, nhưng không phải lúc nào con cũng tiếp nhận theo cách mình mong muốn.

Tôi luôn ý thức rằng, việc sinh con và nuôi con ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của con, nên dù công việc bận rộn đến đâu, tôi vẫn cố gắng dành thời gian ở bên, trò chuyện và lắng nghe con.

Tôi thường nói với Nem “Nếu con có điều gì chưa hiểu, dù là chuyện học tập hay cuộc sống, con cứ chia sẻ với mẹ. Mẹ sẽ cùng con tìm cách giải quyết”.

Tôi muốn đồng hành cùng con trong giai đoạn trưởng thành, vừa để con thấy luôn có mẹ bên cạnh, vừa giúp con học cách tự suy nghĩ, tự chịu trách nhiệm.

Mong con lớn lên trở thành một người tử tế, biết yêu thương mọi người - với tôi, như thế là đủ.

Huyền Lizzie: "Tôi tin vẻ đẹp thật sự không nằm ở tuổi tác, mà ở cách phụ nữ yêu bản thân mình mỗi ngày".

Trong cách nuôi dạy con, Huyền Lizzie là người nghiêm khắc, gia trưởng hay nền nã, kiên nhẫn?

- Nghiêm khắc là có, nhưng gia trưởng thì không. Tôi luôn lắng nghe ý kiến của mọi người, kể cả con trai mình, nếu điều đó hợp lý. Tôi không bảo thủ, chỉ mong mọi việc được giải quyết nhẹ nhàng và hợp tình nhất.

Với con, tôi vừa nghiêm khắc vừa rất tình cảm. Chỉ cần liếc mắt là Nem đã biết mẹ đang “báo động” rồi (cười). Khi cần lắng nghe, tôi luôn tôn trọng và để con tự quyết định; còn khi cần uốn nắn, tôi nói một lần và rất dứt khoát.

Nhiều khi tôi nghĩ chắc Nem thấy mẹ mình “ghê gớm” lắm. Vậy mà hôm trước, con làm bài tập môn văn viết về mẹ rồi đưa tôi đọc, con đã viết: “Mẹ em là diễn viên, rất xinh đẹp, mẹ đi làm để nuôi em, mẹ là người hiền lành". Tôi bật cười hỏi: “Ôi, trong mắt con, mẹ hiền lành thế sao?” Con đáp ngay: “Vâng, mẹ hiền và còn xinh đẹp nữa”.

Nghe xong, tôi thật sự thấy ấm lòng, thì ra với con, mẹ vẫn là người hiền lành, chứ không “đáng sợ” như tôi vẫn nghĩ (cười).

Phụ nữ làm nghệ thuật thường sợ nhất là thời gian “lấy mất” tuổi trẻ và nhan sắc. Còn Huyền Lizze thì sao, có khi nào bạn cảm thấy áp lực trước chuyện đó không?

- Thật ra cũng có chút áp lực (cười). Bây giờ tôi đi quay cùng nhiều bạn diễn trẻ, nhiều khi nghe gọi “cô Huyền”, “chị Huyền” thấy cũng… hơi giật mình.

Ngày xưa, mình toàn là em út của đoàn, giờ lại gần như lớn tuổi nhất. Nhưng tôi nghĩ, ai rồi cũng phải đi qua quy luật của thời gian thôi, không thể mãi níu giữ tuổi trẻ được.

Tôi chỉ cố gắng sống lành mạnh nhất có thể - ăn uống điều độ, tập luyện đều và giữ tinh thần vui vẻ. Khi mình thấy hạnh phúc và bình yên, tự khắc năng lượng toả ra cũng khiến mình trẻ hơn rất nhiều.

Tôi tin vẻ đẹp thật sự không nằm ở tuổi tác, mà ở cách phụ nữ yêu bản thân mình mỗi ngày.

Cảm ơn Huyền Lizzie vì những chia sẻ!

Ảnh: Nguyễn Hà Nam