Ngân hàng Nhà nước chuyển hơn 5.000 giao dịch đáng ngờ cho Bộ Công an

Ngày 27/11, tại Hà Nội, Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) và Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) đã tổ chức hội nghị ký kết Quy chế phối hợp trong công tác xử lý thông tin giao dịch đáng ngờ.

Trung tướng Nguyễn Sỹ Quang - Cục trưởng Cục An ninh kinh tế - nhận định tình hình thế giới và khu vực đang tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Những yếu tố như căng thẳng thương mại gia tăng giữa các cường quốc, rủi ro tiềm ẩn trên thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng và áp lực lạm phát cao đã tác động không nhỏ đến nền kinh tế Việt Nam.

Đi sâu vào lĩnh vực phòng, chống rửa tiền, Trung tướng Nguyễn Sỹ Quang chỉ rõ, sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế số và công nghệ hiện đại đã kéo theo sự xuất hiện của nhiều hình thức tội phạm mới với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Các đối tượng thường lợi dụng không gian mạng để đánh bạc, tổ chức trò chơi trực tuyến trái phép, giao dịch tài sản ảo hoặc núp bóng các hoạt động gây quỹ từ thiện. Bên cạnh đó, các hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, lợi dụng hoạt động thương mại và thiết lập các công ty "bình phong" nhằm che giấu nguồn tiền bất hợp pháp cũng diễn ra phức tạp.

Lễ ký kết giữa đại diện Cục Phòng, chống rửa tiền và Cục An ninh kinh tế (Ảnh: SBV).

Trước thực trạng đó, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế khẳng định, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền là yêu cầu cấp thiết, đòi hỏi sự tập trung cao độ trong giai đoạn hiện nay.

Ông Phạm Tiên Phong - Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền - cho biết công tác thu thập, phân tích và chuyển giao thông tin giao dịch đáng ngờ là một trong những hoạt động cốt lõi của Cục Phòng, chống rửa tiền.

Từ khi Luật Phòng, chống rửa tiền được ban hành năm 2022 đến nay, Cục Phòng, chống rửa tiền đã tiếp nhận hàng nghìn báo cáo giao dịch đáng ngờ mỗi năm. Số lượng giao dịch đáng ngờ tăng trưởng khoảng 30% qua các năm. Từ năm 2023 đến nay, Cục Phòng, chống rửa tiền đã thực hiện thu thập, phân tích và có gần 600 lượt văn bản liên quan đến hơn 5.000 giao dịch đáng ngờ chuyển giao cho Cục An ninh kinh tế.

Thông tin giao dịch đáng ngờ chuyển giao cho Cục An ninh kinh tế tập trung vào các nhóm tội phạm nguồn có rủi ro cao/trung bình cao về rửa tiền theo kết quả đánh giá rủi ro Quốc gia.

Đó là dấu hiệu lợi dụng không gian mạng để thực hiện các hành vi lừa đảo, gian lận; giao dịch liên quan đến các website đánh bạc, cá độ; giao dịch chuyển tiền lòng vòng giữa các nhóm doanh nghiệp và cá nhân nhằm tạo doanh số, chứng từ giao dịch qua ngân hàng có nghi ngờ gian lận thuế hoặc chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng; giao dịch của các tổ chức/cá nhân có dấu hiệu núp bóng thanh toán hàng hóa xuất nhập khẩu để thực hiện chuyển tiền ra nước ngoài...

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Ngọc Cảnh đánh giá cao hiệu quả phối hợp giữa 2 đơn vị thời gian qua. Ông khẳng định, sự kiện này không chỉ là dấu mốc ghi nhận những thành quả đã đạt được mà còn tạo đà đột phá quan trọng cho công tác phòng, chống rửa tiền trong bối cảnh mới.

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Ngọc Cảnh (Ảnh: SBV).

Phó thống đốc yêu cầu 2 bên khẩn trương hiện thực hóa các cam kết trong Quy chế phối hợp bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cũng lưu ý cần thiết lập cơ chế sơ kết, đánh giá thường xuyên để kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh linh hoạt theo quy định pháp luật và thực tiễn triển khai.

Ông cũng chỉ đạo các đơn vị tăng cường trao đổi thông tin phục vụ điều tra, truy tố và xét xử tội rửa tiền cùng các tội phạm liên quan. Đặc biệt, các đơn vị cần tập trung đẩy mạnh điều tra song song tội phạm nguồn và tội rửa tiền dựa trên các báo cáo giao dịch đáng ngờ do Cục Phòng, chống rửa tiền chuyển giao.