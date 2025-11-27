Cháy quán karaoke cạnh cây xăng ở Đồng Nai

Khoảng 17h30 ngày 27/11, quán bar kết hợp dịch vụ karaoke ở xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, bất ngờ bốc cháy dữ dội. Cơ sở này đã dừng hoạt động nhiều năm qua.

Bên trong còn nhiều vật dụng dễ cháy như đồ gỗ, xốp cách âm, nên lửa lan nhanh và khó dập. Tại hiện trường, cột khói bốc cao, người dân ở cách xa cũng nhìn thấy ngọn lửa lớn.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: CTV).

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Đồng Nai, đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sỹ đến hiện trường. Do đám cháy lớn, bên trong khu dân cư, cạnh cây xăng, cảnh sát phải chia làm nhiều mũi để tiếp cận, chữa cháy, tránh cháy lan.

Theo người dân địa phương, quán bar kết hợp kinh doanh dịch vụ karaoke này dừng hoạt động, bỏ trống từ thời dịch Covid-19 đến nay. Vụ hỏa hoạn chưa ghi nhận thương vong về người, các lực lượng tiếp tục nỗ lực khống chế đám cháy.