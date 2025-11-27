Tỉnh ủy Đồng Nai công bố quyết định của Ban Bí thư về nhân sự

Chiều 27/11, Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai Bùi Thị Yến đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Kim Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Sở Tài chính Trương Thị Hương Bình tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai trao quyết định cho 3 nhân sự tham gia Ban Thường vụ (Ảnh: H.A).

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn và Phó Bí thư thường trực Tôn Ngọc Hạnh đã trao quyết định của Ban Bí thư cho các nhân sự vừa được chỉ định.

Trước đó, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030, Bộ Chính trị có quyết định về việc chỉ định 68 người tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai.

Với việc bổ sung 3 nhân sự, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai có tổng cộng 19 người. Trong đó, hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cùng tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy là ông Lê Trường Sơn và ông Nguyễn Kim Long.