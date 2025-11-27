“Tổng tài” màn ảnh bối rối khi bị ghép đôi với nữ chính hơn 30 tuổi

Trên trang cá nhân, Trịnh Khải (38 tuổi) kể rằng anh rơi vào tình huống “không biết nên khóc hay cười”. Anh nhận kịch bản kể về mối tình giữa một người phụ nữ trung niên và “tổng tài”, nên ban đầu hình dung đây là chuyện tình lãng mạn giữa doanh nhân thành đạt và một người phụ nữ xinh đẹp.

Nam diễn viên trẻ Trịnh Khải (Ảnh: Sina).

Tuy nhiên, khi đến phim trường, anh phát hiện bạn diễn là nữ nghệ sĩ 68 tuổi. Nội dung phim thực chất xoay quanh chuyện tình giữa chàng trai trẻ và cô giáo đã nghỉ hưu.

Khoảng cách tuổi tác hơn 30 năm trong một dự án được giới thiệu là “phim tình cảm chị em” lập tức lọt top tìm kiếm chỉ sau vài giờ. Nhiều cư dân mạng hài hước nhận xét đây “không còn là tình chị em, mà là… bạn của mẹ”.

Trước đó, khán giả Trung Quốc cũng nhiều lần đặt câu hỏi về xu hướng phim ngắn khai thác chuyện yêu lệch tuổi. Một bộ phim kể chuyện tình giữa nữ lao công ngoài 40 tuổi độc thân và vị giám đốc trẻ kém gần 20 tuổi từng bị phản ứng mạnh vì cho rằng nội dung phi lý và tạo hiệu ứng tiêu cực.

Một bộ phận công chúng chỉ trích việc ghép đôi diễn viên chênh lệch tới 30 tuổi chỉ để gây sốc, tăng lượt xem, bỏ qua yếu tố nghệ thuật và tính hợp lý.

Một số khác lại cho rằng khán giả dường như đang quá khắt khe với diễn viên lớn tuổi. Họ lập luận rằng phụ nữ trong làng giải trí vốn chịu nhiều rào cản sau tuổi 35, ít có cơ hội đóng vai chính, nên việc một nữ nghệ sĩ 68 tuổi được giao vai tình cảm là tín hiệu tích cực.

Cảnh tình cảm của Trịnh Khải và bạn diễn 68 tuổi trong phim (Ảnh: Weibo).

Câu chuyện của Trịnh Khải còn được xem như hồi chuông cảnh báo về sự nở rộ của dòng phim ngắn “nhảm” đang thịnh hành tại Trung Quốc. Các chuyên gia lo ngại ảnh hưởng của những sản phẩm này đến tư duy giới trẻ, nhóm khán giả sử dụng mạng xã hội nhiều nhất.

Theo Sohu, phim ngắn ngày càng bị sản xuất tràn lan, lạm dụng các yếu tố phi lý, dùng công nghệ chỉnh sửa quá mức hoặc chuyển cảnh đột ngột để thu hút người xem.

Thống kê của trang 163 hồi tháng 10 cho biết, thị trường phim ngắn Trung Quốc đang “bội thực” với hơn 5.000 phim có nội dung “tổng tài bị chuốc thuốc”, 3.000 phim nữ chính đi nhầm phòng khách sạn, 2.000 phim kể về “tiểu thư thất lạc”…

Nhiều tác phẩm chạy theo “công thức 3 giây” (khoảng thời gian cao trào của phim), xoay quanh nội dung chủ tịch giả nghèo, cung đấu, xuyên không với nội dung đơn điệu.

Dòng phim ngắn thường dài 1-40 phút (tính cả mở đầu và kết thúc), quay trong vài ngày và phát hành trực tuyến trong vài tháng. Ưu điểm của chúng là chi phí thấp, dễ phát hành, phù hợp với thói quen xem nhanh của người dùng mạng xã hội.

Song, các nhà làm phim chuẩn mực nhận định, cách sản xuất "mỳ ăn liền" này ảnh hưởng nghiêm trọng tới tư duy sáng tạo của nhà làm phim và chất lượng các dự án.

Việc sản xuất những bộ phim ngắn đang bị siết chặt tại Trung Quốc (Ảnh: Sina).

Năm 2024, Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc ban hành 2 thông báo siết chặt việc sản xuất phim ngắn về đề tài trung niên và phim có yếu tố “tổng tài bá đạo”. Mục tiêu là nâng cao chất lượng sáng tác, xây dựng môi trường sáng tạo lành mạnh.

Cơ quan quản lý nhấn mạnh việc lý tưởng hóa doanh nhân như biểu tượng thành công - quyền lực - giàu có kết hợp với tình tiết lãng mạn phi lý đã tạo ra nội dung sai lệch.

Từ đầu năm nay, Trung Quốc cũng buộc phim ngắn phải xin giấy phép phát sóng và kiểm duyệt chặt chẽ nội dung trực tuyến. Trong một chiến dịch hồi tháng 2, Cục Phát thanh và Truyền hình Quốc gia đã gỡ bỏ 25.300 phim ngắn với tổng cộng gần 1,4 triệu tập do không tuân thủ quy định.