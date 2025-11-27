Thái Lan bác tin 100 người chết do lũ lụt

Bệnh viện Hat Yai ngập trong nước lũ (Ảnh: Nation).

Giám đốc Bệnh viện Hatyai, bác sĩ Wiroj Yommuang, cuối ngày 26/11 cho biết có 14 bệnh nhân nguy kịch đã tử vong trong 4 ngày đầu của đợt lũ. Hầu hết trong số họ là người cao tuổi và bệnh nhân đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực (ICU). Không ai tử vong vì trận ngập lụt hiện nay.

Bác sĩ Wiroj cho biết bệnh viện không tiếp nhận thêm thi thể nào, đồng thời nói rằng 27 thi thể đang được lưu giữ tại nhà xác đều đã có từ trước khi xảy ra khủng hoảng. Những thi thể này sẽ được chuyển đến Bệnh viện Songklanagarind ngay khi nước lũ rút, ông nói thêm.

Ông bác bỏ thông tin lan truyền trên mạng rằng bệnh viện ở tâm lũ Hat Yai đã tiếp nhận khoảng 100 thi thể nạn nhân tử vong do lũ.

Tính đến tối 26/11, Bệnh viện Hat Yai ở quận Hat Yai, tỉnh Songkhla, vẫn đang bị ngập ít nhất 2m và không thể tiếp cận bằng ô tô hay thuyền.

Bác sĩ Wiroj cũng cho biết bệnh viện đã có thể chuyển ít nhất 80% số bệnh nhân nguy kịch đến các bệnh viện khác.

Khoảng 250 bệnh nhân không nguy kịch cũng sẽ được chuyển đến bệnh viện dã chiến đặt tại Đại học Songkhla (PSU) và các bệnh viện ở các tỉnh lân cận, ông nói.

Có tới 50 bình oxy đã được chuyển đến bệnh viện vào sáng 26/11, và 100 bình khác dự kiến được đưa đến để thay thế những bình đã bị hư hỏng do lũ.

Bệnh viện đang phân phát hơn 2.400 suất ăn mỗi ngày cho bệnh nhân, thân nhân và nhân viên bệnh viện, vượt xa công suất nhà bếp vốn chỉ ở mức 800 đến 1.000 suất trước khi xảy ra ngập lụt.

Bác sĩ Wiroj cho biết bệnh viện cũng cung cấp chỗ ở cho các nhân viên không thể về nhà do tình hình hiện tại. Ông nói bệnh viện phải tiếp tục là nơi an toàn nhất trong bối cảnh này.

Bệnh viện đã nhận được hỗ trợ từ 18 nhân viên y tế của các cơ quan trung ương, và dự kiến có thêm 70 đến 100 người nữa sẽ đến.

Theo Bộ Y tế Thái Lan, đến nay 33 người đã được ghi nhận thiệt mạng do lũ lụt ở miền Nam nước này với nguyên nhân bao gồm điện giật, sạt lở đất và đuối nước.