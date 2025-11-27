Việt Nam thông tin tình hình công dân sau vụ cháy chung cư ở Hong Kong

Chiều 27/11, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến đề nghị cập nhật thông tin có người Việt nào bị ảnh hưởng vụ cháy chung cư ở Hong Kong (Trung Quốc).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân trong vụ cháy chung cư tại Hong Kong vào ngày 26/11.

Hỏa hoạn tại cụm chung cư ở Tai Po, Hong Kong ngày 26/11 (Ảnh: AFP).

Bà cho biết ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macao (Trung Quốc) ngay lập tức liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu thông tin xem có người Việt Nam bị ảnh hưởng hay không.

Đồng thời, Bộ đã liên hệ với các đầu mối cộng đồng Việt Nam tại Hong Kong (Trung Quốc) để nắm thông tin và sẵn sàng các phương án bảo hộ công dân trường hợp phát hiện công dân Việt Nam.

"Theo thông tin chúng tôi nhận được từ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macao (Trung Quốc) thì đến giờ phút này chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam nào", bà nói.

Trước đó, chiều 26/11, một vụ hoả hoạn cực lớn đã xảy ra tại khu chung cư Wang Fuk Court, quận Tai Po, Hong Kong. Vụ cháy nhanh chóng trở thành thảm kịch.

Theo thống kê chưa đầy đủ, tính đến rạng sáng 27/11, ít nhất 44 người thiệt mạng, 279 người mất tích, khoảng 45 người đang điều trị trong tình trạng nguy kịch, gần 900 cư dân được sơ tán tới 8 điểm tạm trú.