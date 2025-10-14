Huyền Lizzie tuổi 35: Sang chảnh trên phim, ngoài đời trẻ trung gợi cảm

Huyền Lizzie (tên thật Phan Minh Huyền, SN 1990) từng là một trong những hotgirl đời đầu nổi tiếng tại Hà Nội. Cô tốt nghiệp Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Công nghệ và Kinh doanh Hà Nội.

Năm 2009, Huyền Lizzie lọt Top 5 cuộc thi Miss Teen và bắt đầu bước chân vào showbiz với vai trò người mẫu ảnh, sau đó cô tham gia đóng phim, đồng thời kinh doanh thời trang.

Thời điểm công khai việc ly hôn và làm mẹ đơn thân vào năm 2019, Huyền Lizzie tích cực tham gia các dự án phim giờ vàng của VTV như: Chạy trốn thanh xuân, Tình yêu và tham vọng, Hồ sơ cá sấu, Thương ngày nắng về, Chúng ta của 8 năm sau…

Sau Chúng ta của 8 năm sau, Huyền Lizzie trở lại màn ảnh nhỏ với vai Ngân trong Cách em 1 milimet.

Bộ phim đang thu hút sự quan tâm của khán giả nhờ câu chuyện về tình bạn, tuổi trẻ và hành trình trưởng thành của nhóm bạn qua những va chạm trong cuộc sống và tình yêu. Như vậy, sau gần 2 năm vắng bóng, Huyền Lizzie mới tái xuất truyền hình.

Ngay từ khi xuất hiện ở tập 12 (phát sóng mới đây), hình ảnh nhân vật Ngân của Huyền Lizzie đã gợi nhớ phần nào đến Vân Trang trong Thương ngày nắng về - vai diễn từng giúp cô ghi dấu ấn sâu đậm với khán giả.

Vẫn giữ phong thái sang trọng, tự tin của một “nữ tổng tài”, nhưng với vai Ngân, nữ diễn viên có thêm cơ hội thể hiện vẻ đẹp và cá tính của người phụ nữ thành đạt, độc lập.

Trong Cách em 1 milimet, Huyền Lizzie lựa chọn phong cách thời trang tối giản, đề cao sự thanh lịch và kín đáo. Các thiết kế cô diện chủ yếu là trắng hoặc màu trung tính, với phom dáng tinh gọn, tôn vẻ hiện đại và sang trọng. Mái tóc dài màu trầm giúp hình ảnh nhân vật thêm mềm mại, nữ tính nhưng vẫn giữ được nét chững chạc.

Ở một cảnh quay, nữ diễn viên diện đầm lệch vai (ảnh phải) kết hợp trang sức vàng bản nhỏ và đồng hồ thanh mảnh, tạo nên tổng thể tinh tế mà không phô trương.

Những mẫu suit hay gile cách điệu là lựa chọn quen thuộc của Huyền Lizzie khi xây dựng hình ảnh nữ doanh nhân thành đạt trên màn ảnh. Trang phục mang lại vẻ chỉn chu, nghiêm túc nhưng vẫn giữ được sự trẻ trung, mềm mại. Nữ diễn viên cũng chú trọng phụ kiện như đồng hồ, trang sức hàng hiệu để thể hiện phong thái sang trọng.

Trong ảnh, Huyền Lizzie thanh lịch với gile kẻ sọc tông xám phối sơ mi trắng, phong cách tối giản nhưng vẫn toát lên nét hiện đại và cuốn hút.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Huyền Lizzie cho biết, việc hoàn thiện hình ảnh và phong cách thời trang cho nhân vật không khiến cô gặp nhiều áp lực.

“Phần trang phục tôi may mắn được nhiều nhãn hàng ủng hộ và tài trợ. Phụ kiện như túi xách, đồng hồ, khuyên tai… tôi đã có sẵn nên chỉ cần phối lại sao cho phù hợp. Nhờ vai Vân Trang trước đây, tôi cũng tích lũy được nét khí chất tổng tài, nên việc hóa thân vào Ngân không quá khó khăn”, Huyền Lizzie nói.

Theo cô, nhân vật Ngân gần như phản chiếu hình ảnh của chính mình ở tuổi 35: “Ngân ở giai đoạn này rất giống tôi ngoài đời.

Tôi diễn như đem chính bản thân lên màn ảnh, từ suy nghĩ đến cách hành xử và thần thái. Vì vậy, tôi rất thích vai này - nó cho phép tôi thể hiện chân thực con người mình ở thời điểm hiện tại".

Ngoài đời, Huyền Lizzie theo đuổi phong cách đa dạng, linh hoạt trong từng hoàn cảnh. Khi dự sự kiện, cô thường chọn những thiết kế tôn dáng với gam màu trang nhã, thể hiện sự tinh tế và chỉn chu. Chiếc đầm trắng đính ngọc trai kết hợp lớp voan nhẹ mang đến vẻ thanh lịch, sang trọng nhưng vẫn mềm mại, nữ tính.

Trái lại, trong đời thường, nữ diễn viên lại ưa chuộng sự thoải mái và trẻ trung. Cô thường xuất hiện với trang phục tối giản như áo tank top kết hợp quần jeans cạp cao - phong cách năng động, hiện đại - nhưng vẫn giữ được nét gọn gàng, cuốn hút đặc trưng của mình.

Mỗi khi đi biển, “bà mẹ một con” thường chọn những bộ bikini hút mắt, khoe trọn đường cong cơ thể. Hiện cô sở hữu số đo 82-60-88cm cùng cân nặng 48kg.

Bí quyết giữ dáng của Huyền Lizzie là duy trì thói quen tập luyện thể thao đều đặn, chủ yếu là gym, đi bộ và chơi tennis, trong khi chế độ ăn uống vẫn khá thoải mái, không kiêng khem quá mức.

Huyền Lizzie tiếp tục thể hiện gu thời trang tinh tế với phong cách “White on White” (trắng toàn bộ) khi dạo phố. Cô lựa chọn áo quây trễ vai kết hợp cùng chân váy/quần dài màu trắng, tạo nên tổng thể vừa thanh lịch, vừa nữ tính, đồng thời tôn lên vóc dáng thon gọn.

Điểm nhấn của set đồ nằm ở chiếc túi Chanel đen cỡ lớn với dây xích vàng kim sang trọng, mang đến sự tương phản tinh tế và giúp trang phục thêm phần nổi bật. Nữ diễn viên còn khéo léo phối kính râm thời trang và vòng cổ ngọc trai, hoàn thiện vẻ ngoài sành điệu.

Huyền Lizzie thường ưu ái những thiết kế có cổ khoét sâu hoặc váy xẻ cao tôn vóc dáng gợi cảm. Trong một khoảnh khắc khác, nữ diễn viên thể hiện nét đẹp nhẹ nhàng và lãng mạn nhưng không kém phần quyến rũ giữa không gian kiến trúc mang hơi hướng châu Âu. Cô chọn áo corset trắng với đường cắt táo bạo, kết hợp cùng quần ống rộng đồng màu.

Phụ kiện đi kèm là chiếc túi xách ánh kim nhỏ gọn và dây chuyền ngọc trai tinh tế, giúp trang phục thêm phần sang trọng.

Ảnh: Nhân vật cung cấp, Facebook nhân vật