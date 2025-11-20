Hương Giang có cơ hội nào tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025?

Mùa giải năm nay đánh dấu nhiều thay đổi quan trọng: Cuộc thi không giới hạn độ tuổi, cho phép thí sinh chuyển giới, đã kết hôn hoặc sinh con tham gia. Nhờ những điều chỉnh này, chất lượng thí sinh được nâng lên rõ rệt khi đa số đều có kinh nghiệm, hình thể đẹp và phong thái sân khấu tốt.

Theo cựu huấn luyện viên Hoa hậu Hoàn vũ - siêu mẫu Lu Sierra, kỹ năng phỏng vấn vẫn là tiêu chí quan trọng nhất để tìm ra người chiến thắng.

Bà nhấn mạnh: “Chúng tôi không tìm người mẫu, chúng tôi tìm nữ hoàng. Người mẫu đi đẹp, nhưng nữ hoàng phải biết nói, phải truyền cảm hứng”. Ở vòng phỏng vấn kín, khả năng giao tiếp bằng mắt, tư duy nhanh và hiểu biết xã hội được xem là yếu tố then chốt.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 sẽ kết thúc vào ngày 21/11 (Ảnh: MUT).

Theo quy định, điểm số chung cuộc của thí sinh được tổng hợp từ các phần: Phỏng vấn kín, trình diễn áo tắm, trình diễn váy dạ hội, trình diễn trang phục dân tộc. Từ đó, Ban giám khảo chọn ra top 30, top 12, top 5, top 3 và hoa hậu.

Khả năng lọt top của Hương Giang

Sau đêm bán kết tối 19/11, nhiều thí sinh đã thể hiện kỹ năng trình diễn ấn tượng. So với mặt bằng chung, Hương Giang có phần lép vế trước các đối thủ đến từ châu Mỹ và châu Á. Với chiều cao 1,68m và thuộc nhóm thí sinh lớn tuổi, hình thể không phải là lợi thể của đại diện Việt Nam.

Xuyên suốt cuộc thi, Hương Giang ghi điểm nhờ phong độ ổn định, kiểm soát hình ảnh tốt và phong cách thời trang chỉn chu. Cô luôn chủ động tương tác với máy quay, giữ nụ cười rạng rỡ và nổi bật với khả năng tiếng Anh tốt - một lợi thế lớn ở vòng phỏng vấn.

Tuy nhiên, nhiều hạn chế cũng được chỉ ra. Lối trang điểm trong buổi họp báo chưa thật sự phù hợp, lớp nền và chân mày đậm khiến gương mặt kém mềm mại.

Về catwalk, khán giả nhận xét Hương Giang đôi lúc di chuyển hơi cứng, thiếu tự tin và loạng choạng nhẹ. Ở bán kết, dù cải thiện nhiều, cô vẫn cần bứt phá hơn nếu muốn tiến sâu ở đêm chung kết.

Hương Giang đã rất nỗ lực trong đêm thi bán kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 (Ảnh: MU).

Theo các chuyên trang sắc đẹp, khả năng lọt top của Hương Giang được đánh giá ở mức trung bình. Chuyên trang Missosology dự đoán cô đứng vị trí 18, trong khi Sash Factor không đưa đại diện Việt Nam vào top 30. Dù chỉ mang tính tham khảo, các bảng xếp hạng này phần nào phản ánh góc nhìn quốc tế về phong độ của cô.

Là thí sinh chuyển giới duy nhất của mùa giải, Hương Giang vừa có lợi thế truyền thông, vừa chịu áp lực lớn. Lịch sử Hoa hậu Hoàn vũ chưa từng có thí sinh chuyển giới nào lọt top 10 - một rào cản đáng kể cho đại diện Việt Nam.

Trước chung kết, Hương Giang nằm trong top 3 hạng mục Beyond The Crown (Dự án xã hội) - kết quả bình chọn trực tuyến. Cô cũng sở hữu 4,3 triệu người theo dõi Instagram - cao nhất mùa giải năm nay, tạo lợi thế truyền thông lớn và thu hút sự chú ý của khán giả quốc tế.

Lợi thế của Hương Giang là thái độ chuyên nghiệp, chỉn chu và mạng lưới người hâm mộ đông đảo (Ảnh: MUT).

Bản thân đại diện Việt Nam khi nhận được câu hỏi về việc có nên đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2025 hay không, cô nói: “Tôi tin đã đến lúc viết nên lịch sử. Sự xuất hiện của tôi tại cuộc thi này là để mang theo hy vọng của một cộng đồng, góp thêm ý nghĩa cho vẻ đẹp và giá trị của người phụ nữ. Tôi cũng tin rằng lòng dũng cảm thực sự có thể thay đổi định mệnh”.

Tờ Sash Factor nhận xét Hương Giang sở hữu “phong thái sân khấu chuyên nghiệp, khả năng giao tiếp tốt và nguồn năng lượng tích cực”. Đây đều là những lợi thế của đại diện Việt Nam trong mùa giải khốc liệt năm nay.

Các ứng viên sáng giá cho vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2025

Càng gần đêm chung kết, các gương mặt nổi bật dần lộ diện: Venezuela, Ấn Độ, Bờ Biển Ngà, Mexico, Peru, Puerto Rico, Thái Lan, Colombia, Chile, Argentina, Turks & Caicos, Philippines…

Ngôi sao được kỳ vọng đăng quang cao nhất hiện là Hoa hậu Hoàn vũ Venezuela - Stephany Adriana Abasali Nasser. Người đẹp sinh năm 2000 sở hữu gương mặt đẹp, vóc dáng cân đối và kỹ năng trình diễn tốt. Cô đang theo học kinh tế tại Đại học Quốc tế Florida.

Colombia gửi đến đại diện mạnh - Vanessa Pulgarín (34 tuổi). Cô sở hữu chiều cao 1,78m, từng thi Hoa hậu Quốc tế 2017. Sự dày dạn kinh nghiệm, dáng vóc khỏe khoắn khiến cô trở thành đối thủ nặng ký.

Philippines có Ahtisa Manalo - Á hậu 1 Hoa hậu Quốc tế 2018, lọt top 10 Miss Cosmo 2024. Sở hữu nhiều kinh nghiệm và vẻ đẹp lai Tây Ban Nha - Philippines, Ahtisa được xem là gương mặt châu Á nổi bật.

Thái Lan có Praveenar Singh - người đẹp giàu kinh nghiệm, từng thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 3 lần trước khi đăng quang. Cô có lượng người hâm mộ lớn vì được thi đấu trên sân nhà và khả năng trình diễn sân khấu mạnh.

Cuba có Lina Luaces (22 tuổi), người mẫu từng trình diễn tại Tuần lễ thời trang New York (Mỹ), gây ấn tượng với câu chuyện truyền cảm hứng và phong thái hiện đại.

Bờ Biển Ngà gây chú ý với Olivia Yacé. Cô từng là Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới 2021, sở hữu vóc dáng ấn tượng và lối catwalk mạnh mẽ. Người đẹp được đánh giá là một trong những thí sinh da màu nổi bật nhất mùa giải.

Fátima Bosch, đại diện Mexico, trở thành tâm điểm sau khi vướng vào mâu thuẫn căng thẳng với ông Nawat Itsaragrisil - đại diện đơn vị đăng cai tổ chức mùa giải năm nay. Người đẹp 25 tuổi là người mẫu kiêm nhà thiết kế thời trang tại Mexico.

Cô tốt nghiệp Đại học Universidad Iberoamericana, chuyên ngành Thiết kế thời trang và may mặc. Sở hữu chiều cao 1,74m cùng gương mặt sắc nét, Fátima được đánh giá là một trong những thí sinh mạnh của mùa giải năm nay.

Hoa hậu Hoàn vũ Chile (trái) và Hoa hậu Hoàn vũ Latina (Ảnh: MUT).