"Hoàng tử điện ảnh" Timothée trở nên lòe loẹt khi yêu bạn gái triệu phú USD

Thành viên của gia đình Kardashian - nữ triệu phú USD Kylie Jenner và "hoàng tử điện ảnh" Timothée Chalamet bắt đầu vướng tin đồn hẹn hò từ tháng 4/2023 nhưng đến tháng 9 cùng năm, cặp đôi mới chính thức xuất hiện cùng nhau tại buổi hòa nhạc của Beyoncé.

Theo Thirty Mile Zone, 2 ngôi sao thoải mái trò chuyện suốt buổi diễn và trao nhau nụ hôn ngọt ngào.

Mối quan hệ giữa 2 người dường như ngày càng bền chặt dù họ có phong cách sống khác biệt. Kylie đại diện cho sự xa hoa, hào nhoáng trong khi Timothée trước đây khá kín tiếng với truyền thông.

Khi những tin đồn đầu tiên về mối quan hệ giữa Kylie Jenner và Timothée Chalamet xuất hiện trên mạng xã hội, phản ứng chung của công chúng là sự ngạc nhiên. Chuyện tình giữa nữ hoàng ngành làm đẹp, biểu tượng của sự hào nhoáng, xa hoa và diễn viên, mỹ nam đẹp trai nhất thế giới năm 2023 được dư luận đặc biệt quan tâm.

Riêng về thời trang, dường như mỗi lần Timothée và Kylie xuất hiện là một lần cặp đôi đổi mới về phong cách. Đáng tiếc, với Kylie là càng đổi mới càng thăng hạng, trong khi Timothée thì ngược lại.

Từng được ca ngợi là một trong những ngôi sao có gu thời trang tinh tế nhất Hollywood, Timothée Chalamet luôn nổi bật với những lựa chọn trang phục thanh lịch mà vẫn đậm chất riêng.

Anh từng gây "bão" truyền thông khi xuất hiện trên thảm đỏ với những bộ âu phục độc đáo của Haider Ackermann, những thiết kế phi giới tính táo bạo từ Louis Vuitton hay phong cách retro (sự tái hiện xu hướng thời trang từ những thập niên trước) đầy cảm hứng của Gucci. Đa phần trang phục của Timothée khi ấy thiên về những gam màu cơ bản: đen và trắng.

Tuy nhiên, kể từ khi cặp kè cùng với Kylie Jenner, tủ đồ của Timothée dường như trở nên màu mè hơn hẳn.

Tại lễ trao giải Oscar 2025 cách đây không lâu, Kylie Jenner là bạn đồng hành cùng Timothée Chalamet. Cô diện một chiếc váy dài bằng vải satin đen của Miu Miu, được thiết kế riêng với những đường cắt tinh xảo. Trang sức từ Lorraine Schwartz giúp tổng thể thêm phần sang trọng và tinh tế.

Trái ngược với vẻ sắc sảo của Kylie Jenner, Timothée Chalamet lại chọn bộ âu phục Givenchy màu vàng bơ, một lựa chọn rực rỡ và đầy màu mè giữa không gian mang đậm nét cổ điển của Hollywood.

Gam màu sáng khiến anh trở nên nổi bật giữa đám đông, phá vỡ những quy tắc trang phục nam giới truyền thống. Tuy nhiên việc lựa chọn trang phục màu sắc tươi sáng khiến Timothée bị nhận xét là đánh mất vẻ thanh lịch, trở thành một phiên bản lòe loẹt.

Thêm vào đó, trong khoảng hơn 1 năm qua, anh luôn mang vẻ mặt phờ phạc, đôi mắt trũng sâu khi xuất hiện trước công chúng khiến ngoại hình của "hoàng tử điện ảnh" không còn thu hút như trước.

Tuy nhiên, cũng có những lần cặp đôi Timothée Chalamet và Kylie Jenner mặc đẹp đồng bộ. Như tại lễ trao giải BAFTA 2025 (Giải thưởng của Viện Hàn lâm Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình Anh quốc, Kylie Jenner khoác lên mình một thiết kế cổ điển của John Galliano từ năm 1995. Bộ trang phục có đường cắt tối giản nhưng tinh tế, được nhấn nhá bằng những chi tiết lấp lánh và phần cổ xẻ sâu quyến rũ.

Trong khi đó, Timothée Chalamet, người nhận đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho A Complete Unknown, xuất hiện trong bộ âu phục đen của Bottega Veneta, kết hợp cùng áo phông đơn giản cùng màu.

Xuất hiện tại Quả cầu vàng 2025, Kylie Jenner chọn chiếc váy Atelier Versace, phiên bản hiện đại của thiết kế từng giúp Elizabeth Hurley gây chấn động thập niên 90. Tuy nhiên, thay vì gam màu đen nguyên bản, Kylie Jenner chọn sắc bạc lạnh hơn, ôm trọn cơ thể.

Timothée Chalamet lại xuất hiện tại sự kiện theo cách riêng, đậm chất phong cách nam giới phi truyền thống. Anh kết hợp áo sơ mi kẻ sọc cài kín cùng chiếc khăn chấm bi xanh trắng, khoác ngoài là chiếc áo đen cổ điển.

Anh vẫn giữ kiểu tóc xoăn lòa xòa đã trở thành thương hiệu cá nhân. Tuy nhiên, tổng thể Timothée không toát lên phong độ lãng tử mà có phần xuề xòa và phờ phạc.

Nhìn lại những lần xuất hiện gần đây của Timothée, có thể thấy rõ sự thay đổi đáng lo ngại trong phong cách thời trang của anh. Nếu trước đây, Timothée luôn sẵn sàng phá vỡ mọi giới hạn và định hình phong cách riêng, thì giờ đây, anh dường như đang đánh mất bản sắc và chìm trong những trang phục màu mè.

Dù Kylie và Timothée vẫn là một trong những cặp đôi quyền lực nhất trong giới giải trí Hollywood hiện nay, nhưng xét về thời trang chỉ có Kylie thực sự tỏa sáng. Timothée đang đứng trước 2 lựa chọn: hoặc là tìm lại bản sắc thời trang từng làm nên tên tuổi, hoặc là tiếp tục trượt dài về phong độ thời trang bằng cách diện những bộ trang phục sặc sỡ, kém tinh tế.

Timothée Chalamet là nam diễn viên người Mỹ gốc Pháp. Anh từng dẫn đầu top 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới năm 2023, danh sách do tổ chức TC Candler công bố.

Tại Việt Nam, Chalamet nổi đình đám nhờ loạt phim nổi tiếng như: Call me by your name (Gọi em bằng tên anh), Dune: Hành tinh cát...

Kylie Jenner là thành viên của gia đình gồm nhiều thành viên nổi tiếng ở Hollywood. Cô có chị gái là ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian và một chị gái nổi tiếng khác là người mẫu Kendall Jenner.

Kylie từng được tạp chí Forbes vinh danh là tỷ phú USD trẻ tuổi nhất thế giới (khi mới 21 tuổi). Tuy nhiên sau đó, danh hiệu này đã bị tước bỏ do những báo cáo kinh doanh không chính xác. Dẫu vậy, nhờ danh tiếng và tài kinh doanh trong lĩnh vực thời trang, làm đẹp, Kylie vẫn có khối tài sản kếch xù, lên tới nhiều triệu USD.