Hoa khôi phối áo blazer sành điệu khiến ai cũng phải ngoái nhìn

Blazer là áo khoác dáng đứng, được xem như phiên bản thoải mái hơn của com-lê và vest, phù hợp cả nam và nữ trong nhiều hoàn cảnh, từ công sở, dạo phố đến các buổi tiệc, sự kiện.

Khác với vest truyền thống, blazer có thiết kế gọn, nhẹ hơn, ít hoặc không đệm vai, đường may tinh tế giúp người mặc dễ dàng linh hoạt trong từng chuyển động.

Chất liệu blazer phong phú từ vải thô, cotton, len, lanh... mang đến cảm giác vừa thanh lịch vừa hiện đại, dễ phối cùng sơ mi, croptop (áo dáng ngắn, tôn eo), váy ôm hay quần jeans, tạo nên phong cách đa dạng, từ trẻ trung, năng động đến trang nhã, cuốn hút.

Nhờ sự linh hoạt và vẻ ngoài thời thượng, blazer đã trở thành món đồ không thể thiếu trong tủ quần áo, được nhiều người ưa chuộng và là lựa chọn an toàn nhưng vẫn nổi bật cho bất cứ dịp nào.

Hoa khôi Trường Đại học Điện Lực Đặng Phương Thảo (SN 2005), người mẫu tự do, là một trong những gương mặt tận dụng blazer hiệu quả, luôn biết cách biến chiếc áo tưởng chừng công sở trở thành điểm nhấn giúp tôn vóc dáng và tạo ấn tượng về ngoại hình cuốn hút.

Cô đặc biệt yêu thích phong cách tối giản, luôn chú trọng cân bằng giữa kiểu dáng áo và màu sắc, để mỗi bộ trang phục vừa hiện đại, vừa dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Phương Thảo cho biết lần đầu mặc blazer là trong một buổi chụp hình ngẫu hứng và từ đó cô nhận ra áo blazer có thể nâng tầm bộ đồ ngay lập tức, đồng thời giúp người mặc tự tin và sang trọng hơn.

Trong hình, Phương Thảo diện blazer dáng đứng phối cùng sơ mi trắng và boots đen, mang đến vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng không tạo cảm giác già dặn hay nghiêm túc.

“Tôi chọn sơ mi trắng để tổng thể nổi bật, trẻ trung và hiện đại, rất phù hợp cho những buổi chụp hình hay dạo phố cuối tuần”, cô chia sẻ.

Phương Thảo tiết lộ rằng, bộ trang phục cô diện gồm áo sơ mi giá 300.000 đồng, blazer 2,9 triệu đồng và bốt 700.000 đồng. Thay vì sơ vin toàn bộ, cô chỉ sơ vin một nửa, khéo léo tạo điểm nhấn ở eo, vừa tôn dáng vừa mang đến vẻ năng động, phóng khoáng, hiện đại.

Những phụ kiện nhỏ như khuyên tai hay kính mắt khoảng vài trăm nghìn đồng vừa đủ hoàn thiện tổng thể, góp phần nâng phong cách của bộ đồ thêm phần thời thượng và sành điệu.

Trong bộ đồ thứ hai, Phương Thảo hướng tới phong cách hoàn toàn khác, trẻ trung và năng động, phù hợp cho những buổi hẹn hò cà phê, xem phim hay dạo phố cuối tuần.

Cô phối croptop màu đỏ với chi tiết hoa hồng nổi bật ở giữa ngực, kết hợp blazer màu xám ngoại cỡ và quần jeans rách, nhấn nhá thêm bằng thắt lưng Louis Vuitton màu đỏ đô.

Sự phối hợp này tạo sự cân bằng, vừa tinh tế để tránh lộ quá nhiều da thịt, đồng thời tôn vóc dáng, mang đến vẻ ngoài trẻ trung và năng động.

Phương Thảo tiết lộ croptop của mình có giá 250.000 đồng, blazer 650.000 đồng và quần jeans 450.000 đồng. Cô kết hợp những phụ kiện đi kèm khoảng 150.000 đồng, gồm khuyên tai nhỏ, kính mắt đen và tóc búi phía sau, giúp tổng thể trang phục trẻ trung, năng động.

“Blazer đôi khi có thể làm tổng thể trông già dặn nếu không biết cách phối, nên khi đi chơi tôi thường chọn áo bên trong các tông màu tươi sáng, giúp bộ đồ phóng khoáng và nổi bật hơn”, Thảo nói thêm.

Thảo chia sẻ rằng, mỗi món đồ cũng đều được cô cân nhắc kỹ lưỡng để vừa mang lại vẻ gợi cảm nhưng vẫn thoải mái khi di chuyển.

“Tôi thích mặc trang phục vừa trẻ trung, năng động, vừa giữ được phong cách hiện đại. Khi phối đồ, tôi cân nhắc kỹ từng chi tiết để tổng thể hài hòa và dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh”, cô nói.

Trong bộ trang phục cuối cùng, Thảo chọn blazer đen phối cùng váy bó màu nâu và giày cao gót, mang đến vẻ ngoài vừa gợi cảm vừa trang nhã, lý tưởng cho các buổi tiệc hoặc sự kiện đòi hỏi sự chỉn chu và sang trọng.

Chiếc váy maxi ôm sát, tay dài, cổ cao với họa tiết in tinh tế được kết hợp hài hòa cùng blazer và giày cao gót, tạo tổng thể nữ tính, cuốn hút và đồng thời làm nổi bật đường nét cơ thể một cách tinh tế.

Thảo cho biết, chiếc váy của cô có giá 600.000 đồng, blazer 700.000 đồng và giày cao gót 350.000 đồng.

Khi lựa chọn trang phục cho những dịp quan trọng, cô ưu tiên những gam màu tối, bởi theo cô, chúng không chỉ phù hợp với các buổi tiệc mà còn mang đến vẻ chỉn chu, lịch sự. Các tông màu trầm cũng giúp tổng thể hài hòa, dễ phối hợp và làm nổi bật phụ kiện.

Để hoàn thiện tổng thể, Thảo chọn thêm chiếc vòng cổ nhỏ đính đá lấp lánh, vừa làm điểm nhấn nữ tính, vừa hài hòa với tông màu nâu của váy và đen của blazer.

Khi tiếp xúc với ánh sáng, chiếc vòng tỏa ra những tia lấp lánh nhẹ, giúp bộ trang phục nổi bật, cuốn hút và cân đối, rất phù hợp cho những sự kiện đòi hỏi sự chỉn chu và tạo ấn tượng giữa đám đông.

Bên cạnh đó, cô còn khéo léo đeo một chiếc vòng tay bản to phía ngoài áo blazer, tạo điểm nhấn mạnh mẽ, giúp tổng thể bộ trang phục thêm phần ấn tượng.

“Với tôi, blazer đen không chỉ mang đến sự chỉn chu mà còn giúp người mặc thêm tự tin, tạo điểm nhấn tinh tế và hiện đại. Khi phối cùng váy bó, tôi muốn tôn lên đường nét cơ thể nhưng vẫn giữ được sự sang trọng và cuốn hút. Phối đồ cũng là cách để chúng ta thể hiện cá tính và gu thẩm mỹ riêng của bản thân”, Phương Thảo nói.

Cô cũng bật mí bí quyết để blazer luôn hài hòa và nổi bật là cân bằng tỷ lệ trang phục: Nếu phần trên ấn tượng thì phần dưới nên đơn giản và ngược lại.

Phụ kiện nên tiết chế, chỉ cần một dây chuyền mảnh, khuyên tai nhỏ... là đủ để bộ trang phục hoàn thiện mà không rối mắt.

Theo Thảo, blazer đẹp nhất là khi người mặc cảm thấy thoải mái và tự tin; chỉ cần phối hợp hợp lý, chiếc áo lập tức toát lên vẻ thời thượng, đồng thời giúp chủ nhân khẳng định phong cách riêng một cách rõ ràng.

“Chính sự tự tin mới là yếu tố then chốt để bộ trang phục phát huy tối đa sức hút. Khi bạn cảm thấy bộ trang phục thật sự phù hợp và thấy bản thân mình đẹp, mọi món đồ đều trở nên nổi bật và trọn vẹn hơn”, Phương Thảo nói.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam