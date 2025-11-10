Mặc váy da màu đỏ quyến rũ như fan nữ của G-Dragon đầu mùa Thu - Đông

Mùa mốt Thu - Đông năm nay, trang phục bằng chất liệu da, giả da đang được cập nhật nhanh chóng trong tủ đồ thời trang của nhiều bạn trẻ. Không chỉ mang lại sự ấm áp, các mẫu áo khoác da phong phú về chủng loại, kiểu dáng, còn thể hiện cá tính của người mặc. Những chiếc váy da, áo sơ mi da tạo điểm nhấn độc đáo. Trong khi đó bốt da dường như là món đồ không thể thiếu vào mùa này.

Tại show nhạc của G-Dragon cuối tuần qua, nhiều bạn trẻ từ TPHCM, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng... cùng chọn trang phục chất liệu da để làm đẹp cho bản thân.

Trần Phan Thanh Vân (Hà Nội) xuất hiện rạng rỡ trong bộ váy da cúp ngực màu đỏ nổi bật, phối cùng áo lông mua trên sàn thương mại điện tử giá 800.000 đồng, bốt da cách điệu màu trắng 1,2 triệu đồng và vòng cổ 400.000 đồng.

Thanh Vân chia sẻ: “Tôi chọn váy da màu đỏ để tạo sự nổi bật, vừa gợi cảm vừa tinh tế. Áo lông và bốt cao giúp bộ trang phục cân bằng, thể hiện đúng phong cách cá nhân của tôi, đồng thời mang đến tổng thể sang trọng”.

Nguyễn Linh Trang (SN 1996, Bắc Ninh) diện áo da 2 triệu đồng phối cùng bốt da 800.000 đồng, chân váy da báo 750.000 đồng và mời thợ trang điểm chuyên nghiệp tạo hình, làm tóc cho cô với giá 700.000 đồng.

Linh Trang cho rằng, áo khoác da giúp bộ đồ của cô lên dáng hoàn hảo, vừa thời thượng vừa tiện lợi. Cô còn cho rằng áo da phù hợp với thời tiết thay đổi liên tục tại Hà Nội mùa này bởi một lý do không ngờ. Đó là áo da có thể... chống nước nếu trời bỗng đổ mưa.

“Ngoài áo da, tôi thường cài thêm phụ kiện để trang phục của mình nổi bật hơn. Ngoài ra, khi đi sự kiện nhạc hội thì tôi có thể gắn những viên đá nhỏ lên mặt. Những chi tiết nhỏ như vậy giúp diện mạo của tôi tinh tế và ấn tượng hơn”, Trang nói.

Lan Anh (Hà Nội) nổi bật với bộ đồ áo sơ mi giả da đỏ rượu 1,5 triệu đồng phối với quần giả da 800.000 đồng và phụ kiện 400.000 đồng. Cô thuê trang điểm khoảng 1 triệu đồng để hoàn thiện diện mạo, giúp cô tỏa sáng giữa đám đông.

Lan Anh khéo léo dùng khăn buộc đầu nhiều màu sắc, đồng thời tận dụng cà vạt cột ở túi quần làm phụ kiện, tạo điểm nhấn cá tính cho trang phục có màu trầm.

“Tôi chọn áo da đỏ để nổi bật hơn tông tối. Tôi muốn bộ trang phục vừa thời thượng vừa thể hiện cá tính riêng của mình”, cô nói.

Thúy Vy (SN 1998, TPHCM) gây ấn tượng với phong cách cá tính, đúng chất street style (thời trang đường phố).

Cô mặc một bộ trang phục với màu sắc chính là màu đen, với từng chi tiết có giá thành: áo khoác da 1,6 triệu đồng, corset 400.000 đồng và váy 600.000 đồng, giày 1 triệu đồng. Để tạo điểm nhấn, Thúy Vy kết hợp bốt cao phối với tất trắng, tạo tổng thể vừa nổi bật vừa hài hòa.

Vy dành khoảng 2 giờ để trang điểm và làm tóc, với chi phí 1,2 triệu đồng, hoàn thiện diện mạo giúp cô tỏa sáng.

Bắt kịp xu hướng thời trang thu đông, Hà My (bên trái, SN 1996, Hà Nội) phối áo da 800.000 đồng và chân váy trắng xếp tầng khoảng 350.000 đồng, điểm nhấn là phụ kiện nón lá vẽ hình hoa cúc, tạo vẻ trẻ trung và nổi bật.

Đi cùng Hà My là Phạm Thị Tâm (bên phải, SN 1996, TPHCM) kết hợp áo len 250.000 đồng cùng quần da 400.000 đồng, mô phỏng phong cách thời trang sân bay của G-Dragon.

Nguyễn Xuân Thảo (bên phải, SN 1999, TPHCM) và Bích Vy (SN 1999, Nha Trang) rủ nhau cùng mặc áo khoác da nhưng mỗi người một phong cách riêng.

Xuân Thảo lấy cảm hứng từ phong cách thời trang của "ông hoàng Kpop" G-Dragon. Cô diện áo khoác da tối màu phối với áo sơ mi giả corset giá 400.000 đồng, quần jeans 600.000 đồng, bốt 500.000 đồng cùng một số phụ kiện nhỏ.

Trong khi đó Bích Vy (bên trái) lại chọn cách sáng tạo riêng với khăn in hình hoa cúc quấn thành áo, kết hợp áo khoác da 2 triệu đồng màu mận tím và vòng cổ 260.000 đồng.

Cô biến những chi tiết nhỏ như khăn, vòng cổ thành điểm nhấn, khiến bộ đồ nổi bật hơn.

Trần Thanh Hoa (bên phải, SN 2002, Bắc Ninh) chọn áo da phối cùng quần thụng màu be, tạo tổng thể hài hòa với mái tóc vàng.

“Áo da tôi mua khoảng 900.000 đồng, quần khoảng 500.000 đồng. Tôi chọn quần màu be vì vừa thoải mái, vừa hợp với tóc vàng, và tổng thể rất phù hợp với không khí sôi động của đêm nhạc”, Hoa cho hay.

Lê Nguyễn Như Quỳnh (SN 1999, TPHCM, bên phải ảnh) đi cùng bạn, cả hai đều diện áo khoác da. Áo khoác da màu đỏ mận của cô có giá 1,3 triệu đồng phối váy 400.000 đồng.

Ban đầu, cô dự định mặc quần dài nhưng quyết định thay bằng váy ngắn do thời tiết có phần nóng hơn dự tính.

Quỳnh cho biết: “Tôi và bạn đã cùng mua áo da ở TPHCM để ra Hà Nội mặc, vì ở đó thời tiết không lạnh nên ít khi có cơ hội phù hợp để phối những trang phục thời trang với áo da cá tính như thế này”.

Vũ Thúy Nga (bên phải, SN 1999, Hải Phòng) chọn áo da nâu phối cùng corset, điểm nhấn là họa tiết hoa nổi, mang đến cảm giác vừa bụi bặm vừa gợi cảm, thời thượng.

Cô bật mí: “Giá kính đen khoảng 1 triệu đồng và áo da 2 triệu đồng hoàn thiện set đồ, tạo tổng thể hiện đại, sành điệu, khó rời ánh nhìn ngay từ khoảnh khắc đầu tiên”.

Bên cạnh đó, Phạm Thị Giang (bên trái, SN 1995, Bắc Ninh) chọn tông tối với áo da đen phối cùng váy đen, mang đến vẻ kín đáo nhưng vẫn thanh lịch. Cô chia sẻ không chọn trang phục sáng màu vì lo ngại trời mưa. Tổng set đồ khoảng 2 triệu đồng, vừa phù hợp thời tiết, vừa giữ phong cách thời thượng, hài hòa khi xuất hiện cạnh người bạn Thúy Nga.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam