Bí quyết ăn gian vóc dáng “nấm lùn”, mũm mĩm từ cô giáo vật lý nổi tiếng

Trần Thanh Nga (SN 1998) là giáo viên dạy môn vật lý tại Trường THPT Lý Thái Tổ, Hà Nội. Cô từng tốt nghiệp loại giỏi ngành sư phạm vật lý, Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nhờ ngoại hình xinh xắn, phong cách thời trang trẻ trung cùng phương pháp giảng dạy gần gũi với học trò Gen Z, Thanh Nga là gương mặt được nhiều bạn trẻ yêu mến trên mạng xã hội.

Mỗi buổi livestream dạy học của cô thường thu hút hàng nghìn người xem trực tiếp và tài khoản TikTok của cô hiện sở hữu gần 100.000 người theo dõi.

Thanh Nga chia sẻ, cô là người linh hoạt, cá tính nhưng vẫn biết cách cân bằng giữa công việc và sở thích cá nhân.

Với chiều cao khiêm tốn 1,5m, cô biết cách tận dụng phong cách thời trang phù hợp để tôn lên những thế mạnh về vóc dáng của mình.

Trong ảnh, Thanh Nga diện áo sơ mi đen cổ chữ V có điểm nhấn hàng cúc vàng (giá khoảng 1,2 triệu đồng), phối cùng quần ống đứng giản dị chỉ 200.000 đồng.

Vì trang phục tông đen chủ đạo, cô chọn thêm túi xách trắng để tạo điểm nhấn, giúp tổng thể hài hòa và tinh tế hơn.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Thanh Nga cho biết: “Tôi luôn thấy thấp bé không phải là điểm yếu, mà đôi khi còn là lợi thế. Người bé thường trẻ lâu, linh hoạt và dễ phối đồ hơn. Khi chọn được trang phục phù hợp, thần thái sẽ tự nhiên nổi bật hơn”.

Đây cũng là nguyên tắc nền tảng trước khi cô mua sắm trang phục, phụ kiện.

Để vóc dáng trông cao ráo và thanh thoát, cô Nga luôn ưu tiên trang phục gọn gàng.

“Tôi thích áo cổ chữ V vì nó tôn dáng, đặc biệt với những người có vòng một đầy đặn. Khi mặc sơ mi, tôi thường chọn kiểu có cầu vai hoặc cổ vuông để tránh vai xuôi xuống, khiến phần trên trông nặng nề”, cô chia sẻ.

Trong hình, cô chọn quần cạp cao màu xanh navy (giá khoảng 1,2 triệu đồng) kết hợp áo sơ mi trắng phối corset xanh ngọc có điểm nhấn sọc nâu (giá khoảng 1,6 triệu đồng).

Cách phối giúp tổng thể hài hòa, tôn vòng eo nhỏ và tạo cảm giác đôi chân dài hơn, đồng thời vẫn giữ được sự thanh lịch, nữ tính.

Một điểm đặc biệt trong phong cách của Thanh Nga là việc tách bạch rõ ràng giữa trang phục công sở và đời thường.

“Khi lên lớp, tôi ưu tiên sự phù hợp và kín đáo. Mặc sơ mi, chân váy chữ A hay váy liền vừa thanh lịch vừa thoải mái, đứng cả ngày cũng không mệt”, cô nói.

Đồng thời, Thanh Nga cũng lưu ý người thấp nên tránh những trang phục tách tầng rõ rệt hoặc màu sắc quá đậm, vì dễ “chia khúc” cơ thể và làm vóc dáng bị rút ngắn. Thay vào đó, cô ưu tiên các gam màu đồng bộ, hài hòa và phù hợp với tông da để vóc dáng trông cân đối và thanh thoát hơn.

Trong trang phục đời thường, cô chọn áo phông trắng đơn giản (giá khoảng 200.000 đồng) kết hợp váy bò liền dáng chữ A (khoảng 500.000 đồng) và giày cao gót đen cao 5cm (1,5 triệu đồng).

Tổng thể vừa trẻ trung, năng động lại giúp cô “ăn gian” chiều cao một cách tự nhiên.

Khi đi chơi, cô thể hiện cá tính nhiều hơn với croptop (áo ngắn đến eo), quần cạp cao hay váy liền nhẹ nhàng, phối màu tinh tế, giúp cô trông trẻ trung, năng động và vóc dáng hài hòa.

“Nếu ai hỏi tôi mẹo để chân trông dài hơn, tôi chỉ cần nói là croptop kết hợp quần cạp cao, vừa thoải mái vừa tôn dáng.

Khi đi dạy, tôi không cần quá gò bó, nhưng vẫn phải phù hợp. Khi đi chơi thì có thể tự do thể hiện cá tính của bản thân”, Thanh Nga nhấn mạnh.

Màu sắc cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo cảm giác cân đối cho tổng thể trang phục. Trong set đồ dạo phố, cô chọn áo bó ngắn hở vai màu sáng (200.000 đồng) kết hợp quần bò cạp cao (200.000 đồng), vừa tôn dáng, vừa tạo điểm nhấn gợi cảm nhưng vẫn giữ nét năng động, hiện đại.

Chia sẻ về gu màu sắc yêu thích, cô Nga cho biết: “Tôi thường chọn những tông sáng và đơn sắc như be hay pastel nhạt, vì khi mặc vào trông nhẹ nhàng, trẻ trung và thanh thoát. Những gam màu này còn giúp cơ thể nhỏ nhắn trông cao hơn một chút”.

Ngoài trang phục, giày dép và phụ kiện cũng là những yếu tố quyết định tổng thể. Cô Nga đặc biệt chú trọng giày cao gót nhưng lưu ý không phải đôi giày đắt tiền nào cũng thoải mái.

“Tôi luôn thử trực tiếp trước khi mua, vì đi cả ngày mà đau chân thì mất hết cảm hứng mặc đẹp”, Thanh Nga cho hay.

Thanh Nga gợi ý nên mua giày cao gót dáng công sở của Nhật vì giày mềm mại, vững chắc, đi lâu không bị mỏi chân. Đây cũng là loại phụ kiện không thể thiếu của cô để có vóc dáng cao ráo hơn.

Khi chụp ảnh, cô mách nhỏ một mẹo đơn giản: “Muốn chân trông dài hơn, tôi thường chụp từ dưới lên hoặc nghiêng chéo một chút, nhìn tự nhiên mà hiệu quả. Ngược lại, nên tránh chụp thẳng từ trên xuống hoặc đứng thẳng cứng nhắc, vì sẽ khiến chân trông ngắn hơn và dáng bị nặng nề”.

Đồng thời, Thanh Nga cũng cho rằng, sự linh hoạt và cá nhân hóa trong phong cách thời trang cũng rất quan trọng.

“Không có công thức nào áp dụng cho tất cả. Mỗi người cần hiểu vóc dáng của mình, biết điểm mạnh và phối đồ sao cho phù hợp. Thấp bé đôi khi lại là lợi thế, giúp bạn trẻ trung và không bị bó buộc”, cô bày tỏ.

Thanh Nga cũng gửi đến các cô gái thấp bé một thông điệp tích cực: “Khi kết hợp sự tự tin, lựa chọn trang phục thông minh và phụ kiện phù hợp, mọi cô gái nhỏ nhắn sẽ luôn trẻ trung, năng động và thanh thoát ở mọi lúc, mọi nơi”.