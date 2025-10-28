Phối đồ theo phong cách "gái phố" vừa sành điệu, vừa khoẻ khoắn

Bí quyết phối đồ theo phong cách "gái phố" năng động, cá tính (Video: Lê Phương Anh).

Phong cách thời trang “gái phố” (hay còn gọi là girl phố) là xu hướng thời trang đường phố thịnh hành khoảng 2010–2015, gắn với hình ảnh những cô gái 9X cá tính, nổi bật giữa đô thị. Đặc trưng của phong cách này là quần jeans cạp trễ, áo crop top (áo ngắn trên rốn), áo họa tiết, quần rách, phụ kiện nổi bật. Phong cách girl phố thể hiện tinh thần phóng khoáng, tự tin, dám khẳng định cái tôi giữa phố thị.

Thời gian gần đây, phong cách girl phố được yêu thích trở lại. Những cô gái trẻ có sự biến tấu mới mẻ với phong cách này phiên bản năm 2025. Trong số họ có người mẫu Trần Ngọc Hà Anh (SN 2000, biệt danh Cchow, cựu sinh viên Trường Đại học Thăng Long). Cô gái 25 tuổi định hình rõ phong cách thời trang girl phố gợi cảm, nổi bật với làn da nâu.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về phong cách thời trang, Hà Anh nói: “Tôi định hình phong cách của mình vừa quyến rũ, vừa trendy (hợp xu hướng) và có dấu ấn riêng. Khi mọi người nhìn tôi, tôi muốn họ thốt lên: “Cô ấy mặc kiểu gì mà đẹp thế nhỉ?”, chứ không chỉ đơn giản nói: “Đồ đẹp đấy”. Đây cũng là nguyên tắc tôi luôn tuân theo khi chọn mua quần áo và phụ kiện”.

Trong hình, cô diện áo ba lỗ màu trắng ôm sát, phối cùng quần đùi và thắt lưng bản to, kết hợp bốt cao và phụ kiện màu vàng, tôn làn da nâu.

Vì trang phục khá đơn giản, Hà Anh thường trang điểm nhẹ, chọn son màu nude và đeo kính áp tròng màu xanh hoặc xám, giúp tổng thể trông năng động, hiện đại và cá tính hơn.

Điểm nhấn của set đồ là thắt lưng bản to khoảng 1 triệu đồng và mũ lưỡi trai. Cô còn khéo léo đeo kính đen chồng lên mũ để tạo phong cách riêng. Dù áo và quần chỉ khoảng 200.000 đồng mỗi món, kết hợp cùng bốt second-hand (đồ mua lại từ người khác) khoảng 3 triệu đồng, bộ trang phục vẫn gợi cảm, năng động và nổi bật cá tính riêng của cô.

“Dù áo và quần giá không cao, nhưng nhờ thắt lưng và bốt, tổng thể vẫn thoải mái và thời trang. Đây là bộ đồ tôi thường chọn khi đi du lịch, đến quán bar hoặc những buổi tiệc ngoài trời”, Hà Anh tiết lộ.

Để bộ đồ gợi cảm thực sự tôn lên vẻ đẹp, Hà Anh cho rằng ngoài việc phối trang phục, thần thái còn quan trọng hơn cả món đồ.

“Bộ đồ chỉ là một phần, quan trọng là cách bạn tự tin, kết hợp và thể hiện bản thân, từ đó mọi người mới cảm nhận được vẻ đẹp của bạn. Tôi thường khuyên bạn bè: Nếu muốn mặc đồ gợi cảm, hãy mặc với sự tự tin trọn vẹn, để trang phục trở thành cách thể hiện cá tính và con người thật của mình”, cô bày tỏ.

Hà Anh cũng luôn cân bằng giữa cá tính và nữ tính, đồng thời chú trọng đầu tư phụ kiện cho trang phục thêm nổi bật.

“Một bộ đồ cơ bản như quần ống rộng và áo croptop sẽ nổi bật ngay khi thêm kính, túi xách hay vòng tay. Tôi nghĩ mỗi người nên hiểu rõ phong cách của bản thân, biết mình hợp với loại phụ kiện nào, từ đó khi mua sắm sẽ dễ dàng chọn được những món thực sự phù hợp, tránh lãng phí”, cô gợi ý.

Với phong cách này, set đồ của Hà Anh nổi bật với khăn da báo buộc trên đầu, áo lệch vai màu đen kim tuyến, quần nỉ trắng và giày thể thao. Các phụ kiện như kính râm hay vòng cổ second-hand giúp tổng thể vừa cá tính vừa thu hút ánh nhìn.

Theo chia sẻ của cô, quần nỉ trắng có giá khoảng 200.000 đồng, áo lệch vai kim tuyến hơn 100.000 đồng, chiếc khăn da báo chỉ vài chục nghìn đồng, còn đôi giày thể thao có giá khoảng 5 triệu đồng.

Cô cũng tiết lộ, những phụ kiện nhỏ nhưng không thể thiếu để làm bộ đồ nổi bật với cô là kính râm và vòng tay bản to, giá chỉ khoảng 50.000-100.000 đồng nhưng lại giúp trang phục trông ấn tượng hơn nhiều.

Về quần áo, khoảng 60% trong tủ của cô là do thương hiệu hoặc bạn bè tặng; phần còn lại là những món cô tự mua từ sàn thương mại điện tử hoặc đồ second-hand.

“Những trang phục không thể thiếu với tôi là áo 2 dây và áo croptop, vì dễ phối với váy, quần dài hay quần nỉ, vừa linh hoạt vừa thoải mái”, Hà Anh cho hay.

Làn da nâu cũng đóng vai trò quan trọng trong phong cách của Hà Anh. Cô đặc biệt yêu thích làn da nâu và duy trì bằng cách phơi nắng khi đi biển mùa hè, còn mùa đông sử dụng chai xịt nhuộm da giả (fake tanning).

“Tôi thích làn da nâu từ bé, sau khi xem phim và thấy diễn viên Phi Thanh Vân. Tôi nhận thấy phong cách và làn da của mình được các thương hiệu nước ngoài để ý nhiều hơn so với các thương hiệu Việt Nam, nơi đa số chuộng da trắng”, cô nàng bày tỏ chia sẻ.

Ngoài thời trang, Hà Anh chăm tập thể thao như gym, bơi và pickleball, khoảng 2 buổi mỗi tuần, vừa vì sở thích vừa để duy trì năng lượng cho công việc.

Một trong những bộ đồ yêu thích nhất của Hà Anh là áo dài tay họa tiết rằn ri, phối cùng chân váy ngắn màu đen hơi bồng, xòe nhẹ, tạo điểm nhấn nữ tính và giúp vòng ba trông đầy đặn.

Cô kết hợp kính râm bản to màu bạc và đôi bốt đen mũi nhọn cao khoảng 3 triệu đồng (hàng second-hand), góp phần hoàn thiện tổng thể vừa cá tính, vừa thanh lịch.

Thay vì mặc áo thụng sẽ làm mất dáng, Hà Anh khéo léo buộc áo lên một nửa, tôn eo thon gọn và khiến tổng thể gợi cảm hơn hẳn.

Bộ trang phục được điểm xuyết kính râm bản to màu bạc và bốt đen mũi nhọn cao, tạo nét cá tính vừa hài hòa. Nhờ cách phối màu tối giản, tổng thể vừa toát lên cá tính, vừa thời thượng và tinh tế.

Về chi phí, áo dài tay khoảng 300.000 đồng, chân váy ngắn khoảng 200.000 đồng, các phụ kiện nhỏ như kính râm, khuyên tai dao động 50.000-100.000 đồng, trong khi bốt second-hand khoảng 3 triệu đồng.

Mặc dù giá cả không quá cao, những món đồ này vẫn giúp bộ trang phục nổi bật, mang đến tổng thể vừa năng động vừa có cá tính riêng.

Đồng thời, Hà Anh cũng nhấn mạnh việc mặc đồ gợi cảm cần phù hợp với hoàn cảnh để tránh phản ứng trái chiều. “Những phản ứng tiêu cực thường xảy ra khi người ta ăn mặc quá lố, sai thời điểm, sai địa điểm. Tôi luôn tránh điều đó. Khi đến nơi cần kín đáo, tôi sẽ thay trang phục chỉnh tề”, cô nói.

Ở miền Bắc, cô thường nhận được ánh nhìn chằm chằm từ người lớn tuổi vì họ chưa quen với xu hướng ăn mặc gợi cảm. Tuy nhiên, Hà Anh chưa bao giờ gặp phản ứng gay gắt khiến bản thân khó chịu.

Hà Anh cũng gửi đến các cô gái yêu thích phong cách thể thao gợi cảm thông điệp tích cực: “Nếu mặc trang phục mà bản thân mình thấy đẹp và thoải mái, tại sao không thử? Khi kết hợp sự tự tin với lựa chọn trang phục và phụ kiện phù hợp, mỗi cô gái đều có thể tỏa sáng theo cách riêng của mình”.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam