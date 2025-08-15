Hoa hậu đẹp nhất thế giới khoe đường cong quyến rũ trong tháng cuối thai kỳ

Tháng 7 vừa rồi, người đẹp Krystyna Pyszková đã xác nhận với người hâm mộ việc cô đang mang thai con đầu lòng. Trên trang cá nhân Instagram, cô viết: "Một chương mới đang bắt đầu", đính kèm các hình ảnh ở giai đoạn đầu thai kỳ.

Trước khi công khai việc mang thai, Krystyna Pyszková chưa tiết lộ thông tin về bạn trai cũng như quá trình mang bầu. Bài đăng của người đẹp khiến cộng đồng mạng bất ngờ và gửi lời chúc phúc tới cặp đôi.

Krystyna Pyszková thông báo mang thai con đầu lòng vào đầu tháng 7 vừa rồi (Ảnh: Instagram).

Trong những tháng qua, Krystyna Pyszková gây chú ý với những hình ảnh đời thường. Được biết, mỹ nhân tóc vàng thỉnh thoảng vẫn xuất hiện tại các sự kiện nhưng cô ưu tiên việc nghỉ ngơi, dưỡng thai.

Trong các bức ảnh mới đăng tải, cựu Hoa hậu Thế giới để lộ bụng bầu lớn. Trong thời kỳ mang thai, Krystyna Pyszková chuộng các thiết kế đơn giản, nữ tính. Cô thường mặc váy ren, váy hai dây đơn giản.

Các bài đăng của Krystyna Pyszková luôn nhận được nhiều bình luận từ khán giả. Người hâm mộ, bạn bè đều bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sắc vóc của người đẹp. Nhiều dân mạng gửi lời chúc cô có một thai kỳ khỏe mạnh.

Krystyna Pyszková xuất hiện tại một sự kiện trong tháng 8 này (Ảnh: Getty Images).

Krystyna Pyszková đang ở tháng cuối cùng của thai kỳ. Nói về việc mang thai, mỹ nhân tóc vàng chia sẻ: “Việc có con nằm ngoài kế hoạch của tôi nhưng tôi hạnh phúc khi mang thai”.

Tháng 5 vừa rồi, cựu hoa hậu xuất hiện tại chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2025 và trao lại vương miện cho người kế nhiệm - Opal Suchata. Thời điểm này, Krystyna Pyszková được cho là đã mang thai được 5 tháng nhưng vẫn có dáng vóc cân đối.

Krystyna Pyszková trao vương miện cho người kế nhiệm tại Hoa hậu Thế giới 2025 hồi tháng 5 vừa rồi (Ảnh: MW).

Krystyna Pyszková (SN 1999) đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2024 vào tháng 3/2024. Trước chung kết, người đẹp tóc vàng đã nhận được sự quan tâm của truyền thông quốc tế và khán giả theo dõi cuộc thi. Cô được mệnh danh là búp bê sống nhờ nhan sắc ngọt ngào, mái tóc vàng óng ả và chiều cao lên đến 1,81m.

Krystyna Pyszková đã tốt nghiệp ngành Luật tại Đại học Karl, Praha và tiếp tục theo học thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại MCI Innsbruck (Áo). Người đẹp có thể nói được tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Ba Lan và tiếng Slovak.

Krystyna Pyszková được mệnh danh là "búp bê sống" của làng hoa hậu (Ảnh: Instagram).

Hiện, mỹ nhân tóc vàng còn theo đuổi công việc người mẫu thời trang và đại diện cho nhiều thương hiệu lớn. Người đẹp sinh năm 1999 thích du lịch, khám phá các nền văn hóa và cưỡi ngựa. Vẽ tranh, thổi sáo và chơi violin cũng là một trong những đam mê lớn của mỹ nhân đến từ Cộng hòa Séc.

Trong một năm đương nhiệm, Krystyna Pyszková đã đặt chân tới nhiều quốc gia, truyền cảm hứng và phát triển các dự án cộng đồng. Ngày 19/5 vừa rồi, chuyên trang sắc đẹp Missosology đã công bố, mỹ nhân 26 tuổi thắng danh hiệu Nhan sắc vượt thời gian.

Krystyna Pyszková được xem là hoa hậu thế giới có ảnh hưởng tích cực trong nhiệm kỳ (Ảnh: MW).

Krystyna Pyszková chuộng phong cách thời trang thanh lịch và nữ tính (Ảnh: Instagram).

“Krystyna Pyszková vượt qua hàng trăm nhan sắc tại nhiều cuộc thi sắc đẹp uy tín, chinh phục giới chuyên môn không chỉ với gương mặt đẹp mà còn bởi khí chất đĩnh đạc, phong cách sống tinh tế”, chuyên trang Missosology dành lời khen cho người đẹp.

Krystyna Pyszková kết thúc nhiệm kỳ hoa hậu vào cuối tháng 5 vừa qua. Nhiều chuyên trang sắc đẹp đánh giá mỹ nhân Cộng hòa Séc là một trong những hoa hậu có tầm ảnh hưởng tích cực nhất trong lịch sử gần đây của cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Trong thời gian đương nhiệm, Krystyna Pyszková nhiều lần đặt chân tới Việt Nam.

Krystyna Pyszková thổ lộ, cô muốn được đặt chân tới nhiều nơi, thực hiện nhiều dự án cộng đồng ngay cả khi không còn đương nhiệm (Ảnh: Instagram).