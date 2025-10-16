"Mỹ nhân đẹp nhất Philippines" làm vedette sàn thời trang Việt Nam

Khoảnh khắc đáng chú ý nhất tại sự kiện thời trang diễn ra vào tối 15/10 tại TPHCM là màn kết show của diễn viên Marian Rivera. "Mỹ nhân đẹp nhất Philippines" xuất hiện trong thiết kế váy cưới 2 trong 1 được chế tác riêng cho cô.

Sự xuất hiện của nữ diễn viên Philippines đã góp phần làm tăng tính quốc tế và thu hút truyền thông cho sự kiện thời trang này.

Thiết kế váy cưới do Marian Rivera trình diễn sử dụng các chất liệu cao cấp là lụa mikado và ren nhập khẩu. Chiếc váy được thêu tay tinh xảo, kết hợp những họa tiết hoa linh lan và hoa sơn trà thủ công, tạo ra vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng không kém phần tinh tế.

Hai nhà thiết kế Trà Linh và Việt Trinh cho biết, 10 nghệ nhân đã thực hiện chiếc váy này trong vòng 6 tháng.

Đặc điểm nổi bật của trang phục là phần tùng váy có thể tháo rời, giúp nữ diễn viên dễ dàng biến hóa giữa 2 phong cách: Lộng lẫy, quyền quý khi có lớp tùng bồng bềnh và tinh giản, quyến rũ khi chuyển thành váy dáng đuôi cá ôm trọn đường cong.

Thần thái của Marian Rivera khi sải bước được khán giả dự sự kiện nhận xét là nhẹ nhàng nhưng kiêu sa. Từng ánh nhìn và cử chỉ của cô thể hiện sự thanh thoát và quyến rũ, tạo nên một kết thúc trọn vẹn và ấn tượng cho đêm diễn.

Chiếc váy cưới do "mỹ nhân đẹp nhất Philippines" trình diễn nằm trong bộ sưu tập Xuân - Hè 2026 mang tên Lunar Fracture (Vết nứt mặt trăng) của các nhà thiết kế Trà Linh và Việt Trinh được giới thiệu trong khuôn khổ sự kiện này.

Bộ sưu tập muốn truyền tải thông điệp về quá trình chuyển hóa và tái sinh nội tâm của người phụ nữ. Lunar Fracture gồm hơn 60 thiết kế váy cưới, được trình diễn trong 2 chương rõ rệt.

Các thiết kế được chế tác từ nhiều chất liệu cao cấp như vải organza, vải duchess satin, lưới kim loại, vải tuyn, vải lụa và kim sa, kết hợp cùng kỹ thuật đính kết thủ công các chi tiết pha lê, lông vũ.

Tham gia trình diễn bên cạnh Marian Rivera còn có nhiều ngôi sao Việt. Ca sĩ Hà Nhi đảm nhận vị trí mở màn (first face) cho chương đầu tiên.

Diễn viên Trương Quỳnh Anh là vedette của chương 1.

Ở chương thứ 2, diễn viên Thuý Ngân được giao vai trò mở màn. Thuý Ngân hóa thân thành nàng dâu trong thiết kế váy 2 trong 1, tôn lên vẻ đẹp thanh thoát. Chiếc váy này được thực hiện trong suốt 3 tháng.

Thảm đỏ sự kiện có sự tham gia của nhiều ngôi sao trong nước như: Ngọc Thanh Tâm, Thiều Bảo Trâm, Kim Lý, Lê Âu Ngân Anh, Karen Nguyễn, Nguyễn Thuý Vi, Phạm Thư, Gin Tuấn Kiệt...

