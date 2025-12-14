Nhiều nơi ở miền Bắc rét đậm rét hại

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm 13/12 và ngày 14/12, khu vực Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, riêng vùng núi và trung du 9-12 độ C, có nơi dưới 5 độ C.

Dự báo khu vực Bắc Trung Bộ - Huế nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C và có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Đêm 13/12 và ngày 14/12, khu vực Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định từ đêm 14/12, mưa lớn ở khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có xu hướng giảm dần.

Vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại những ngày tới (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 14/12 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C; nhiệt độ cao nhất 18-20 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 11 độ C; nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng khu vực Nam đồng bằng và ven biển đêm có mưa, mưa rào. Trời rét, riêng vùng núi và trung du trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi và trung du 9-12 độ C, có nơi dưới 7 độ C; nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Phía Bắc chuyển rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, phía Nam có nơi 19-21 độ C; nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C, phía Nam có nơi trên 21-23 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, phía Nam có nơi trên 25 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.