Đỗ Thị Hà đăng quang năm 19 tuổi, đời tư kín tiếng trước khi lấy thiếu gia

Trưởng thành sau đăng quang

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001, quê ở Thanh Hóa. Năm 19 tuổi, cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam khi còn là sinh viên chuyên ngành Luật kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội).

Đỗ Thị Hà đăng quang hoa hậu khi mới 19 tuổi (Ảnh: Ban tổ chức).

Khi đăng quang, Hoa hậu Đỗ Thị Hà chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả nhờ nét đẹp trong sáng, hình ảnh nhẹ nhàng.

Trước một số ý kiến cho rằng Đỗ Thị Hà còn nhạt nhòa, cô tiếp thu góp ý, tích cực trau dồi kỹ năng giao tiếp, trình diễn. Từ một người đẹp nhút nhát, cô ngày càng chững chạc hơn, sau đó trở thành đại diện Việt Nam tại Miss World 2021 (Hoa hậu Thế giới) và vào top 13 chung cuộc.

Sau 5 năm từ ngày đăng quang, Đỗ Thị Hà được khen ngợi ngày càng thăng hạng nhan sắc. Hoa hậu tích cực chăm chút cho vẻ ngoài, thay đổi phong cách ăn mặc theo hướng trưởng thành, quyến rũ hơn.

Cô cũng tự tin sải bước trong nhiều show diễn thời trang của các nhà thiết kế trong nước, làm giám khảo ở một số cuộc thi nhan sắc như Miss World Vietnam 2023, Hoa hậu Việt Nam 2024...

Nhiều khán giả khen Đỗ Thị Hà thăng hạng về sắc vóc (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sau khi tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân cuối năm 2023, Đỗ Thị Hà chuyển hướng sang kinh doanh. Cô đảm nhận vị trí đồng sáng lập và CEO của một thẩm mỹ viện quốc tế, đồng thời cân nhắc việc học thạc sĩ để phát triển sự nghiệp.

Từ thời điểm này, Đỗ Thị Hà giảm dần các hoạt động trong giới giải trí. Cô thường đăng nhiều video ghi lại cuộc sống hằng ngày của một nữ CEO năng động, không ngừng trau dồi tri thức.

Đỗ Thị Hà chuyển hướng kinh doanh từ cuối năm 2023 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Xây dựng hình ảnh "người đẹp - doanh nhân", Đỗ Thị Hà được ngưỡng mộ vì cuộc sống ổn định kinh tế. Ở tuổi 24, cô thường xuyên sử dụng hàng hiệu, check-in những nơi sang chảnh.

Cô cũng từng nói về quyết tâm bước ra khỏi vùng an toàn, trở thành đại gia của chính mình. "Nhiều người luôn nghĩ về danh xưng hoa hậu với những cụm từ đi kèm mang chiều hướng tiêu cực. Còn tôi, tôi muốn trở thành đại gia, thành phú bà của chính cuộc đời mình", người đẹp nói.

Hồi tháng 2, Đỗ Thị Hà thông báo rời công ty quản lý sau 4 năm gắn bó. Người đẹp cho biết, cô xem đây là cột mốc mở ra chương mới của cuộc đời và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, yêu thương của khán giả.

Kín tiếng đời tư trước khi lấy chồng thiếu gia

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật và công việc, chuyện tình cảm của Đỗ Thị Hà cũng nhận được sự quan tâm từ phía công chúng. Dù vậy, người đẹp hiếm khi chia sẻ về đời tư.

Trong những năm đầu sau khi đăng quang, Đỗ Thị Hà cho biết, cô độc thân vì không có thời gian tìm hiểu, yêu đương.

"Ngoài thời gian vào TPHCM tham gia các sự kiện, hoạt động cộng đồng thì tôi thường xuyên trở về Hà Nội để theo đuổi việc học tập. Vì vậy, thời gian để dành cho một mối quan hệ tình cảm là rất khó", Đỗ Thị Hà nói trong cuộc phỏng vấn năm 2021.

Người đẹp có cuộc sống thoải mái về vật chất, thường xuyên du lịch nước ngoài (Ảnh: Facebook nhân vật).

Hoa hậu từng cho biết, cô thích mẫu bạn trai ít nói và không thuộc giới giải trí. Theo người đẹp, kinh tế không phải tiêu chí quan trọng trong việc tìm kiếm bạn trai, vì chuyện tình cảm phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như sự hòa hợp về tính cách, cảm xúc của đối phương...

Đầu năm 2024, mạng xã hội rộ tin đồn Hoa hậu Đỗ Thị Hà hẹn hò giám đốc một tập đoàn nổi tiếng. Khán giả từng bắt gặp cặp đôi cùng nhau du lịch, mua sắm...

Trước những đồn đoán, Đỗ Thị Hà chưa từng lên tiếng phủ nhận hay xác nhận. Người đẹp cho biết, cô muốn giữ sự riêng tư để bạn trai không bị áp lực bởi dư luận. Đỗ Thị Hà mong khán giả thông cảm và chờ đợi cô công khai ở một thời điểm thích hợp.

Từ đầu năm nay, mạng xã hội rộ lên tin đồn Đỗ Thị Hà chuẩn bị kết hôn. Người đẹp cũng ít tham gia hoạt động showbiz, chỉ thi thoảng dự một số sự kiện.

Mới đây nhất, một nguồn tin xác nhận với phóng viên Dân trí, Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương sẽ tổ chức đám cưới ngày 22/10 tại Quảng Trị. Trước đó, cặp đôi làm lễ nạp tài và ăn hỏi ở tư gia nhà gái tại Thanh Hóa vào ngày 16/10.

Một số bạn bè của cô dâu, chú rể đã nhận được thiệp mời. Dự kiến đám cưới có nhiều sao Việt tham dự.