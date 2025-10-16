Dàn thiên thần nội y đình đám tái xuất tại Victoria’s Secret Fashion Show

Tối 15/10 (giờ Mỹ), show diễn nội y Victoria’s Secret Fashion Show 2025 đã được tổ chức và nhận được sự quan tâm của giới thời trang.

Trước đó, thương hiệu nội y Victoria's Secret công bố thông tin về show diễn năm 2025 kèm đoạn video "nhá hàng" khiến người hâm mộ háo hức.

"Đèn sáng, máy quay, các thiên thần: Victoria's Secret Fashion Show 2025 sẽ quay lại" - thương hiệu viết trên trang Instagram, đính kèm video các người mẫu đang gõ nhẹ vào micro, hứa hẹn một đêm diễn bùng nổ.

Victoria's Secret cho biết: “Phiên bản chương trình mới nhằm phản ánh con người của chúng tôi ngày hôm nay”. Với tuyên bố này, thương hiệu nội y đã và đang định nghĩa lại chuẩn mực sắc đẹp, thay vì bó buộc trong hình tượng thiên thần "một màu" như trước.

Chương trình năm nay chịu sự chỉ đạo sáng tạo của Adam Selman. Với lời hứa về một đêm diễn “hoành tráng, mạnh mẽ và đầy sức sống”, Victoria’s Secret Fashion Show 2025 thực sự là một sân khấu hào nhoáng và quy tụ dàn người mẫu hạng A nhiều thế hệ.

Giống các show diễn trước, Victoria’s Secret Fashion Show 2025 cũng là một đêm diễn của thời trang và âm nhạc. Show năm nay có sự góp mặt của nhóm nhạc Hàn Quốc TWICE, Karol G, Missy Elliot và Madison Beer.

Những gương mặt người mẫu kỳ cựu gắn liền với Victoria’s Secret Fashion Show như Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Barbara Palvin, Liu Wen, Behati Prinsloo, Joan Smalls, Doutzen Kroes và Candice Swanepoel đều trở lại để khẳng định vị thế của mình.

Ngoài ra, chương trình còn có sự góp mặt của dàn mỹ nhân mới như: Bella và Gigi Hadid, Anok Yai, Paloma Elsesser, Imaan Hammam, Ashley Graham, Alex Consani, cùng nhiều tên tuổi khác.

Những gương mặt mới ra mắt của Victoria’s Secret Fashion Show có thể kể tới nữ diễn viên Barbie Ferreira, ngôi sao WNBA Angel Reese, vận động viên sở hữu huy chương vàng Olympic Suni Lee và người mẫu nóng bỏng Emily Ratajkowski. Thiên thần kỳ cựu Jasmine Tookes mở màn chương trình với vẻ rạng rỡ và chiếc bụng bầu ấn tượng.

Victoria's Secret Fashion Show từng là biểu tượng của những năm 2000, khi các siêu mẫu hàng đầu như Tyra Banks, Gisele Bündchen và Naomi Campbell sải bước đầy quyến rũ trong đôi cánh thiên thần và nội y đặc trưng của hãng.

Nhờ sự đầu tư hoành tráng, chương trình nhanh chóng được phát sóng toàn quốc, vươn ra thị trường quốc tế và biến những cái tên như Adriana Lima, Miranda Kerr hay Rosie Huntington-Whiteley trở thành hiện tượng toàn cầu.

Không chỉ là sàn diễn thời trang, show còn là bữa tiệc giải trí quy tụ dàn sao âm nhạc đỉnh cao như Taylor Swift, Ed Sheeran, Ariana Grande, Maroon 5. Họ đều trình diễn ngay trên sàn catwalk.

Tuy nhiên, từ cuối thập niên 2010, làn sóng chỉ trích bắt đầu nổi lên giữa bối cảnh phong trào "Me Too" lan rộng. Công chúng cho rằng hình ảnh mà Victoria's Secret truyền tải không còn phù hợp với quan điểm về sự đa dạng và tôn vinh cơ thể thực tế.

Năm 2019, Victoria's Secret chính thức tuyên bố ngừng tổ chức show nhằm tái định hướng thông điệp thương hiệu. Năm ngoái, họ khởi động lại chương trình với một phiên bản mới.

