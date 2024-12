Hà Nội: Người hâm mộ vượt gần 100km, chờ 8 tiếng để đón dàn "Anh trai"

Từ 12h30, khu vực xung quanh Nhà hát Lớn (Hà Nội) đã chật kín người hâm mộ. Nhiều bạn trẻ mang theo banner, áo đồng phục và các dụng cụ cổ vũ, kiên nhẫn ngồi chờ suốt nhiều giờ đồng hồ.

Khu vực Nhà hát Lớn Hà Nội lúc này không khác gì một "biển người". Những người hâm mộ dựng xe, đứng kín trước Nhà hát và các tuyến phố lân cận.

Giới trẻ tập trung đông đúc, chờ cả tiếng để gặp các "Anh trai say hi" (Video: Minh Ong - Tiến Bùi).

Bạn Nguyễn Bảo Nguyên (21 tuổi, Bắc Ninh) chia sẻ đã có mặt ở Nhà hát Lớn từ 5h sáng để đợi thần tượng.

"Đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội được gặp anh JSol, biết rằng lịch buổi chiều mới đến Bus tour nhưng tôi quyết định đến từ sớm. Dù phải vượt gần 100km và đợi lâu nhưng tôi thấy rất hào hứng", Bảo Nguyên nói.

Nhóm người hâm mộ có mặt từ sớm, trên tay chuẩn bị sẵn các poster, băng rôn, quà,... để xin chữ ký và tặng thần tượng.

Bạn Đỗ Cao Lan Nhi (áo hồng - 18 tuổi, Cao Bằng) cùng bạn bè cũng đang chuẩn bị sẵn tinh thần chờ đón thần tượng. Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Lan Nhi cho biết, bản thân đã lên chuyến xe sáng sớm để kịp có mặt tại Hà Nội vào buổi chiều.

"Em đi chuyến xe lúc 4h sáng và chưa ăn gì từ sáng, nhưng được hòa mình vào không khí thế này thì mọi sự chờ đợi đều xứng đáng. Em chỉ mong anh Quang Hùng sớm đến thôi", Lan Nhi hào hứng.

Thu Hà (25 tuổi, Hà Nội) là người hâm mộ của anh trai JSol. Cô bạn đã có mặt tại Nhà hát Lớn từ lúc 6h sáng. Hà cho biết, đã xin nghỉ làm một ngày và sắp xếp mọi công việc để có thể tham gia trọn vẹn.

"Tôi biết tin JSol sẽ tham gia sự kiện này từ mấy tuần trước nên đã lên kế hoạch rất kỹ. Sáng nay, tôi may mắn được gặp anh ấy và chụp một bức ảnh kỷ niệm. Đó là khoảnh khắc vô cùng đáng nhớ, nhưng tôi muốn ở lại đến chiều để chờ đợi những thành viên khác", Thu Hà thổ lộ.

Dù đã chờ đợi hơn 8 tiếng, Thu Hà không hề tỏ ra mệt mỏi. "Tôi đã kết bạn với rất nhiều người hâm mộ ở đây. Chúng tôi cùng nhau hát, trò chuyện và chia sẻ niềm vui, sự hồi hộp khi chuẩn bị gặp thần tượng", Thu Hà chia sẻ.

Trạng thái vừa phấn khích vừa mong chờ của fan khi ngóng dàn "Anh trai" đang di chuyển về khu vực Nhà hát Lớn.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, các nghệ sĩ của Anh trai say hi chia làm hai chuyến bay lúc 10h và 11h từ Sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) về Sân bay Nội Bài (Hà Nội). Tuy nhiên, do chuyến bay thứ hai bị chậm trễ, dẫn đến việc các "Anh trai" có mặt tại Nhà hát Lớn Hà Nội muộn hơn dự kiến.

Sau khi có mặt tại Nhà hát Lớn, các nghệ sĩ sẽ lên xe buýt 2 tầng và di chuyển xung quanh Hồ Gươm (Hoàn Kiếm, Hà Nội) để chào khán giả. Ngày 5/12, dàn "Anh trai" sẽ có mặt tại Lăng Bác để thắp hương và nghỉ ngơi, chuẩn bị cho hai đêm concert diễn ra vào ngày 7/12 và 9/12 tại Sân vận động Mỹ Đình.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Thiếu tá Trần Vũ Hiếu, Công an Quận Hoàn Kiếm, cho biết lực lượng chức năng đã có kế hoạch và triển khai các biện pháp an ninh như bố trí rào chắn, đảm bảo trật tự từ sớm.

"Chúng tôi đã huy động thêm lực lượng hỗ trợ tại các điểm đông người, thường xuyên nhắc nhở người hâm mộ giữ gìn an ninh và không tụ tập gần lòng đường. Dù lượng người tập trung rất lớn, nhưng nhờ sự hợp tác của mọi người, tình hình được kiểm soát tốt", Thiếu tá Trần Vũ Hiếu chia sẻ.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam