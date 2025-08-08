Jennifer Lopez bị từ chối vào cửa hàng Chanel và phản ứng gây bất ngờ

Ngôi sao ca nhạc nước Mỹ Jennifer Lopez vừa trải qua một sự cố bất ngờ tại khu trung tâm thương mại cao cấp Istinye Park ở Istanbul, khi bị nhân viên bảo vệ ngăn cản không cho vào cửa hàng Chanel.

Vụ việc được tờ Turkiye Today đưa tin, thu hút sự quan tâm của dư luận về cách ứng xử của một trong những biểu tượng thời trang hàng đầu thế giới.

Ngôi sao hạng A Jennifer Lopez đi mua sắm tại Công viên Istinye ở Istanbul, một trong những trung tâm mua sắm cao cấp của thành phố Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: Backgrid).

Theo đó, khi nữ ca sĩ 56 tuổi ghé vào cửa hàng Chanel tại Istanbul, một nhân viên bảo vệ đã chặn cô lại. Điều này được xem là một sai lầm lớn, bởi Jennifer Lopez không chỉ là một ngôi sao hạng A của Hollywood mà còn là một biểu tượng thời trang có sức ảnh hưởng toàn cầu.

Tuy nhiên, thay vì phản ứng tức giận hay tỏ thái độ, J.Lo (tên gọi thân mật của Jennifer Lopez) đã thể hiện sự bình tĩnh đáng ngạc nhiên. Cô được cho là đã nhẹ nhàng đáp lại: "Được thôi, không vấn đề gì", rồi rời đi mà không hề có bất kỳ phản ứng tiêu cực nào.

Nguồn tin cho biết, sau khi nhận ra sai lầm, các nhân viên cửa hàng Chanel đã tìm cách tiếp cận và mời cô quay lại. Song, Jennifer Lopez đã lịch sự từ chối lời mời này.

Ngay sau đó, nữ siêu sao đã không lãng phí thời gian mà chuyển sang chi hàng chục nghìn USD để mua sắm tại các nhà mốt lân cận, cụ thể là Celine và Beymen.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh Jennifer Lopez đang thực hiện chuyến lưu diễn mùa hè Up All Night với 19 điểm dừng trên toàn thế giới, kéo dài từ ngày 8/7 đến 10/8.

Buổi biểu diễn của cô tại Istanbul diễn ra vào ngày 5/8, và sự cố mua sắm tại Chanel được cho là diễn ra cùng ngày.

Mặc dù rất tích cực chia sẻ hình ảnh và cảm xúc sau hầu hết các buổi biểu diễn trên Instagram, nữ ca sĩ lại chưa hề đăng tải bất kỳ thông tin nào về sự việc này. Người đại diện của cô cũng chưa đưa ra bình luận chính thức khi được tờ Page Six liên hệ.

Jennifer Lopez là ngôi sao giữ được sự nổi tiếng suốt nhiều thập kỷ (Ảnh: Instagram nhân vật).

Trước đó, Jennifer Lopez đã có kỷ niệm đẹp tại Thổ Nhĩ Kỳ khi tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 56 tại Antalya. Cô đã chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc, tràn đầy năng lượng trên Instagram với lời nhắn: "Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ. Các bạn thật là những món quà tuyệt vời. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì những lời chúc mừng sinh nhật tuyệt vời".

Câu chuyện về việc Jennifer Lopez bị từ chối vào Chanel đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên các trang tin giải trí và phản ứng điềm tĩnh, đầy phong thái của cô nhận được nhiều lời khen của người hâm mộ.